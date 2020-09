Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le donne possono indossare la minigonna»

Alberto Matano , Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 si parli di queste cose». Oggi, nel contenitore pomeridiano di Rai1 si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Le allieve milanesi, infatti, avrebbero espresso vicinanza a quelle romane andando a scuola in minigonna.

Leggi anche > Fedez, visita urgente dal medico: ecco cosa sta succedendo. Chiara Ferragni reagisce così

In studio, Matano ne parla con i suoi opionisti tra cui Alda D'Eusanio e Roberto Poletti. Mentre la D'Eusanio sarebbe favorevole all'uso dell'indumento a scuola, Poletti si sarebbe detto contrario. «Bisogna rispettare il luogo - avrebbe affermato il giornalista -. Vedo giovani che vanno in giro mezze nude». A quel punto, è arrivata la telefonata in diretta di Claudia Mori. «È una vergogna - ha detto la moglie di Adriano Celentano - che si parli ancora della minigonna in questi termini. La donna si deve vestire come vuole, perché sa come vestirsi a seconda della situazione. Se io a scuola me la voglio mettere, la metto. Se al professore cade l'occhio, è lui il malato».

E conclude: «È pericoloso dire che l'occhio cade lì. La donna esattamente come l'uomo si deve vestire come ritiene opportuno. La verità è che non è mai passata l'idea della donna come oggetto sessuale e non come essere umano. Io domani - chiude ironica - mi metto la minigonna, voglio vedere se cade l'occhio».

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA