Alberto Angela lascia Rai3: ecco dove trasloca

Alberto Angela lascia Rai3 e trasloca su Rai1. La notizia sarà resa nota solo in occasione della presentazione dei palinsesti dell'autunno 2018 (il 27 giugno a Milano e il 5 luglio a Roma) ma già da tempo il direttore della terza rete Stefano Coletta sa che, a partire dalla prossima stagione, dovrà fare a meno di un altro pezzo forte della sua programmazione, dopo le defezioni dello scorso anno di Fabio Fazio e di Diego Bianchi con il suo Gazebo. Una perdita non indifferente giacché Angela, con Ulisse. Il piacere della scoperta, ha tenuto alta la bandiera (e gli ascolti) di Rai3 in una prima serata, quella del sabato, fagocitata dalle ammiraglie Rai e Mediaset.Non è ancora chiaro se a traslocare su Rai1 sarà solo Angela o anche il suo Ulisse, ideato insieme al padre Piero e in onda su Rai3 dal 2000. Quel che è certo è che negli ultimi anni Alberto ha ottenuto grandi successi sulla prima rete grazie a Stanotte a (la serie di documentari d'arte girata al Museo Egizio, a Firenze, a San Pietro, a Venezia e a Pompei) e Meraviglie. La penisola dei tesori, quattro puntate dedicate alle bellezze del nostro Paese. Ed è proprio con programmi del genere che si candida a diventare uno dei volti di punta della rete diretta da Angelo Teodoli.