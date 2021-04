Alba e rinascita, diretta dalla Palascia con Erri De Luca

L'alba di Pasqua in diretta da Punta Palascìa grazie a una telecamera puntata sul Mediterraneo. L'evento si potrà seguire domani alle 6.15 in diretta Facebook dalla pagina dell'associazione Apulia Stories, che gestisce il faro insieme con il Comune di Otranto.

Gli ospiti



Tre prestigiosi ospiti accompagneranno il sole nel suo levarsi: lo scrittore e giornalista Erri De Luca; l'infettivologa Maria Capobianchi, la scienziata a capo dell'equipe dello Spallanzani che per prima ha isolato il Covid-19 in Italia e Oscar di Montigny, scrittore, divulgatore e speaker internazionale.

L'evento



La Pasqua simboleggia la rinascita, e forse mai come in questo 2021, a un anno dallo scoppio della pandemia, si avverte il bisogno di sentire la speranza per il futuro e per un ritorno a una vita normale.

Apulia Stories, l'associazione di promozione sociale che gestisce il Faro in collaborazione con il Comune di Otranto, permetterà a quanti si collegheranno alla pagina ufficiale Facebook di godere del sorgere del sole di Pasqua 2021 dal punto più a Est d'Italia.

Una telecamera sarà infatti puntata sul mare e permetterà di godere, dal proprio divano, del momento del sorgere del sole. Un atto simbolico di rinascita, con lo sguardo verso l'immensità del Mediterraneo.

Apulia Stories organizza al Faro di Punta Palascìa moltissime iniziative che hanno lo scopo di connettere i visitatori con il luogo: tutte le attività sono indirizzate all'ascolto del paesaggio, alla contemplazione rispettosa della bellezza della natura. Oltre alle mostre, ai corsi di calligrafia e acquerello, alle presentazioni di libri periodicamente si fa trekking all'alba lungo i siti di interesse lungo la costa idruntina, si osservano le stelle, si fotografa il cielo notturno, si può partecipare alle classi di yoga sulla terrazza del faro con il saluto al sole, si può prenotare di assistere all'alba dalla terrazza del faro. Inoltre è possibile prenotare una poltrona con vista mare per leggere i libri che si trovano in loco o i propri e dedicarsi del tempo per coccolarsi.

Per informazioni su tutte le attività al Faro di Punta Palascìa è possibile seguire la pagina Facebook Apulia Stories.

