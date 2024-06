Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme: il concerto in un festival a settembre

Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme. Il 13 settembre saranno sul palco dell'Unforgettable festival di Bucarest, in Romania. Lo ha annunciato la stessa Romina tramite un video sul proprio profilo Instagram: «Ci sarà anche un altro cancante con me. Chi era l'altro? Ah, Al Bano...», dice, scherzando sui social.

E sui social piovono commenti entusiasti.

I due tornano insieme, dopo aver legato le proprie carriere anche per via del matrimonio. Sono stati sposati per 29 anni, in seguito al matrimonio del luglio 1970. Nel 1984 vinsero Sanremo con il brano "Ci sarà". "Felicità", diventato un cult della musica italiana, arrivò al secondo posto due anni prima. Tanti i successi della coppia, che ora torna a cantare sul palco di Bucarest.