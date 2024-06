Al Bano: «Non sto morendo, è una fake news. Mi ha chiamato Sophia Loren ed era preoccupata». Il video

«Le notizie false hanno le gambe corte anzi cortissime... anzi senza gambe». Al Bano non sta morendo e lo dice su Instagram. Nelle ultime ore circolava sul web una notizia secondo cui il cantante pugliese sarebbe in gravi condizioni di salute. Niente di più falso. Al Bano gira un video e lo posta sui social: ««Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla». «Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia», ha esordito il cantante. «Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande». Il duro sfogo del cantante è poi proseguito, rivolgendosi seccatamente a tutti coloro che hanno favorito questa fuga di notizie false: «Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo». Dopo aver rassicurato tutti i propri fan, Al Bano ha salutato il suo pubblico: «Da Cellino San Marco un grande abbraccio carico di felicità».

Al Bano racconta di esser stato avvertito della fake news da Sophia Loren, che ha chiamato preoccupata.