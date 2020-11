Al Bano e Jasmine, padre e figlia giudici a The Voice

Al Bano e la figlia 19enne Jasmine Carrisi sono due dei nuovi giudici (in coppia come unico coach) del nuovo programma di Rai 1, The Voice Senior, che parte stasera in prima serata.

A tenere le fila delle cinque puntate ci sarà Antonella Clerici, volto amatissimo della rete. Con lei i coach Loredana Berté, Gigi D'Alessio, il team Carrisi e Clementino.

Lo show è una variante over 60 del talent che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo e avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. Padre e figlia sono entusiasti di condividere la nuova avventura televisiva insieme. Il loro, forse, sarà il giudizio più difficile, soprattutto per la distanza generazionale. Al Bano non è nuovo alla trasmissione, ma era già stato giudice di The Voice Italia, mentre Jasmine è al suo debutto televisivo. Jasmine, è alla sua prima esperienza come giudice in un programma e, in generale, è la prima volta che partecipa attivamente a una trasmissione televisiva ma la scorsa estate è diventata un fenomeno del web, spopolando con il suo singolo Ego, con migliaia di visualizzazioni su YouTube e Albano si è detto molto fiero di lei e del suo percorso. Il cantante di Cellino ha già risposto alle numerose critiche ricevute in merito alla partecipazione della figlia al programma: infatti la presenza di Jasmine è stata espressamente richiesta dalla produzione. E su questa nuova avventura e del ruolo di coach 2 in 1 per accaparrassi i concorrenti più talentuosi in gara con gli altri giudici Al Bano afferma «Noi non siamo combattivi, ma attenti a tutto quello che c'è intorno. Ci saranno talenti straordinari che non hanno avuto fortuna. Vedrete quanto capitale canoro c'è. Non amo fare il giudice, ma qui lo vedo come un gioco. In una puntata ho ascoltato una voce che mi sembrava famigliare, non mi sbagliavo, era il papà di Giorgia con quella sua bella vocalità».

«Io invece sono la parte giovane - dice Jasmine Carrisi - sono cresciuta con la musica e sto cercando di entrare in questo mondo costruendo un mio percorso piano piano e capire il genere ideale per me. Questo programma per me è una sfida, avendo a che fare con un'altra generazione. Inizialmente pensavo di trovare dei generi musicali più vicini a quelli di mio padre, invece non è stato così. Ci sono tante sorprese. Ho sentito anche altri generi, più vicini al mio». Grandi novità anche nella dinamica di gara di The Voice Senior, che avrà un meccanismo più snello: 3 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le audizioni al buio che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale, prevista domenica 20 dicembre. Il vincitore riceverà un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma e avrà un suo brano cover, pubblicato da Universal, che è music partner di The Voice. Al Bano, lascia poi un suo affettuoso ricordo di Maradona, deceduto due giorni fa «Ho conosciuto Maradona 1979 all'aeroporto di Fiumicino, ci fecero una fotografia insieme, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. Poi in altre occasioni, anche in una serata in Cecenia; è sempre stato molto umano. Genio e sregolatezza, ma ognuno fa le sue scelte, sbagliate o giuste che siano, io guardo sempre il lato positivo delle persone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA