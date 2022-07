Avitabile, Gue Pequeno e il Teatro dei Luoghi ma non solo. La fitta agenda di questa sera in Puglia, tra musica e teatro

Dal Taranto Jazz Festival con Avitabile al Festival della Valle D'Itria a Mottola, Gue Pequeno a Corato, passando per Cinema, teatro e balletto a Lecce. Tutto quello che c'è da fare questa sera venerdì 22 luglio in Puglia.

Bari e provincia

Dopo una lunga assenza, Gué Pequeno torna a calcare i palchi con una serie di concerti che sono una celebrazione della sua carriera. Stasera alle 22 sarà a Corato (Bari), nel Parco Comunale. L’artista, considerato come uno dei migliori performer italiani in ambito rap, porta in tour una scaletta che affianca alle hit del suo repertorio anche brani di culto, tracce rare e pezzi finora inediti.

Il Di Cagno Abbrescia di Bari (corso Alcide de Gasperi, 320) ospita, alle ore 21, un altro appuntamento della stagione estiva Barisound. Spazio a "Baresando", un format musicale e ironico con la partecipazione degli artisti Antonio Bellino, Paola Pennacchia e Costantino Cataldo. Tradizioni musicali, ma anche culinarie: presente anche lo chef Massimo con un menù tutto barese che prevede cozze gratinate, impepate, calzone di cipolla e parmigiana. Per informazioni contattare il numero 3715826458.



A Rutigliano, invece, prosegue la rassegna "A suon d'estate". Ospiti in piazza XX settembre i Kaláscima con il loro concerto che si terrà con strumenti tradizionali e rari dell'area mediterranea come la zampogna e il launeddas. Ingresso gratuito, per info 320/9041603.

Lecce e provincia

Penultimo weekend per Il Teatro dei Luoghi Fest. Stasera alle 21 il palco dell’Ortale del Teatro Koreja, a Lecce, ospita la pluripremiata compagnia Zerogrammi e la sua “Elegia delle cose perdute”, una riscrittura in danza del romanzo “I Poveri” dello scrittore e storico portoghese Raul Brandao che esplora la separazione dell’essere umano dalle proprie radici e dalla propria identità e il sentimento di esilio non solo geografico ma anche morale che ne scaturisce.

Il Balletto ai Teatini ricorda Saint-SaensAppuntamento è oggi alle 21.30 nel Chiostro dei Teatini di Lecce con protagonisti i primi ballerini Nuria Salado Fustè, Matias Iaconianni, Carlos Montalvan, i solisti e il corpo di ballo della compagnia di danza. La serata è introdotta dal critico Ermanno Romanelli. Tutti interpreti di tre coreografie di Fredy Franzutti: “Il carnevale degli animali”, e due nuove produzioni al debutto, il passo a due da “Sansone e Dalila” e il balletto breve “Effetto Lazarus”.

Stasera alle 21.30, all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto torna Andrea Baccassino con “Leroy Nomane and The Shabby Cats – The Night of Alligator Live”. L’attore salentino, uno dei più apprezzati cabarettisti del territorio, presenterà per la prima volta dal vivo questo spettacolo esilarante, tra improbabili traduzioni in inglese, gag, parodie e tante inevitabili sorprese, nel pieno del suo stile, dissacrante ed imprevedibile. Ad accompagnarlo ci sarà la sua band e numerosi ospiti. Prima del concerto (dalle 20.30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it. Contributo associativo 10 euro.

E questa è la notte del concertone degli Après La Classe.

Al Pala Summer di piazza Palio a Lecce. Si tratta della prima uscita salentina ufficiale della band guidata da Cesko Arcuti, dopo le loro ultime fatiche discografiche che li ha visti protagonisti prima insieme al grande Manu Chao in “Outro Mundo”, e poi con Didy e Dj Gruff in “Chiringuito” singolo tormentone di questa estate 2022 disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 luglio, pezzo che anticipa il nuovo disco “Santa Marilena”, in uscita venerdì 29 luglio. Il live di questa sera, start ore 21.30, così come tutti gli eventi del cartellone del Pala Festival, è gratuito sino ad esaurimento posti e rientra nel programma estivo della città “Lecce in Scena”.

Stasera a Corigliano d'Otranto, nella terza serata del festival Cinema del reale, il tema delle identità di genere e delle infinite sfumature dell’essere. Tra i film in programma “Let’s kiss – Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati, e “M.I.A – La cattiva ragazza della musica” di Steve Loveridge, entrambi in collaborazione con Persona Festival. Mentre della regista greca Evangelia Kranioti, l’ospite internazionale di quest’anno, l’atteso “Exotica, Erotica, etc.”.

A Lecce per il Festival Internazionale ClassicheForme della pianista salentina Beatrice Rana alle 18, nel Chiostro cinquecentesco dell’ex Convitto Palmieri, ci sarà il secondo dei due concerti pomeridiani della sezione “Caffè leccese” con i talenti delle Scuole di Alto Perfezionamento italiane. Questa volta tocca ad Amai Quartet dello Stauffer Center of Strings di Cremona: Janela Nini e Chiara Siciliano, violini; Michaela Kleinecke, viola; Anna Tonini-Bossi, violoncello. Alle 21 ci sarà poi l’ospite più atteso del festival, il Quartetto Modigliani dalla Francia, tra i migliori al mondo, protagonista sia oggi che domani, assieme a Beatrice Rana, degli ultimi due concerti serali nel Chiostro del Rettorato. Quello di stasera si intitola “Tra Smetana e Sostakovich” ed è dedicato al confronto tra due grandissimi compositori, apparentemente diversi e distanti tra loro ma che hanno come elemento in comune la linearità della scrittura e delle emozioni.

Brindisi e provincia

Si intitola “La stanza di Agnese” lo spettacolo di e con Sara Bevilacqua, per la drammaturgia di Osvaldo Capraro (prodotto dalla compagnia Meridiani Perduti Teatro) che andrà questa sera alle ore 20.30 nella cornice di Masseria Canali (Strada Provinciale Per San Vito dei Normanni Km 3,5 – Mesagne). L’iniziativa inserita nell’ambito del progetto regionale “Dalle Agromafie all’Agricoltura”, è promossa dalla cooperativa Terre di Puglia – Libera Terra con il patrocinio del Comune di Mesagne. Info 3929932651.

L’estate torrese prende il ritmo della pizzica con lo spettacolo “Pizzica La Torri”, che si terrà stasera presso il Campo di Hockey in contrada Marrani 15, a Torre Santa Susanna. Protagonista della notte salentina Antonio Castrignanò e Taranta Sounds. Prevendita 5,00 euro, botteghino 7 euro. Info 3204748145.

Taranto e provincia

Torna il Taranto Jazz Festival e lo fa con uno dei protagonisti mondiali del genere come Enzo Avitabile. Il maestro, che vanta una carriera costellata di successi, nonché di collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele, Franco Battiato e Tina Turner, porterà oggi sul palco in Tammurriata nova quartet il suo bagaglio artistico continuamente aperto alle innovazioni, pieno di un Sud che parla anche della sua Napoli, e che non è solo una concezione geografica ma uno stato dell’animo e della condizione umana.

Ticket d’ingresso 20 euro. Info 392 630 8671 e 333 332 3354.

A Villa Peripato, sempre a Taranto, farsa in due atti italodialettale.

‘U Rasciùle, ovvero, l’orzaiolo spunta sotto gli occhi e che secondo un detto della superstizione popolare è causato dall’aver visto una persona, in questo caso una donna, nuda. Un grande amore, non corrisposto, porterà la protagonista a provarle tutte sperando che Cupido finalmente centri il cuore del suo beneamato, dando così vita ad una serie di vicissitudini tragicomiche. Villa Peripato, ore 21,

ingresso euro 10. Info 3881532872