Gf Vip, Adriana Volpe choc: «Antonio Zequila? Ecco di cosa ha bisogno per esistere...»

Su Leggo.it le ultime novità. Adriana Volpe in diretta Instagram: «Antonio Zequila? Ecco di cosa ha bisogno per esistere...». A 24 ore dalla finale del Grande Fratello Vip , Adriana Volpe ha parlato della sua esperienza in una diretta Instagram con Giulia Salemi.

Lo riporta il sito Gossip etv. Prima di tutto, Adriana Volpe ha risposto alle presunte voci di crisi con il marito: «Non ho mai amato parlare del mio privato. Ho sempre cercato di proteggerlo, anche all’interno della Casa. Avevo un mio modo di comunicare con la mia bambina. Ho trascorso 16 giorni in Svizzera e adesso sono tornata con Gisele a Roma».

Poi quando qualcuno le fa notare che Antonio Zequila sta parlando male di lei, risponde così: «Sai la differenza tra me e lui qual è? Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri. E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui. A me piace tirare fuori il bello delle persone. Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto».

