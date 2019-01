Adrian non convince, ascolti a picco: Celentano battuto da Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi andata in onda su Raiuno. Il film ispirato alla storia di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha incassato infatti 4.179.000 telespettatori con uno share del 17,67%, superando ' Adrian' che su Canale 5 ha ottenuto, nel segmento 'Aspettando Adrian' 3.965.000 telespettatori e il 15% di share, e nel cartoon 2.887.000 e il 13,26%.



Adriano "Adrian" Celentano si confessa in tv: «Perdono, ho illuso Canale 5». Poi una frase sessista indigna il web Non convince Adrian , superato dalla fiction Liberi di scegliere conandata in onda su Raiuno. Il film ispirato alla storia di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha incassato infatti 4.179.000 telespettatori con uno share del 17,67%, superando ' Adrian' che su Canale 5 ha ottenuto, nel segmento 'Aspettando Adrian' 3.965.000 telespettatori e il 15% di share, e nel cartoon 2.887.000 e il 13,26%.

La prima puntata aveva racconto sei milioni di spettatori, un dato positivo: ma non erano mancate le perplessità nelle reazioni sui social, anche sul cartoon, ambientato nel 2068, in un futuro distopico in cui l'orologiaio Adrian con la bella Gilda (una giovane e procace Claudia Mori), tra sesso e complicità, lotta contro i guardiani del potere corrotto (in particolare, gli occhialuti e nerboruti Orso e Carbone) che vuole tutti omologati, in nome della Libertà e della Bellezza, temi cari al Molleggiato.

Se continuano le proteste per il volume troppo alto degli spot, nel mirino finiscono in queste ore anche il ritmo, i 'buchì nella trama, le scene ad alto tasso erotico che qualcuno considera eccessive per il prime time, la rappresentazione della donna.

