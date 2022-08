Il nome del tour è “semplice” e diretto, come lo spettacolo, perché quando sale sul palco lui non ci sono mezze misure né false sobrietà. Eccolo allora, arriva con il suo fastoso show “Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra” per due tappe pugliesi: stasera a Lecce al Pala Live per Oversound Music Festival e domani a Bisceglie all’Arena del Mare.

Musica al centro, la sua, da un’impronta fortemente riconoscibile, e poi lo spettacolo che non può mancare mai, sontuoso e imponente, tra costumi narranti, un ricco schieramento di musicisti e scenografiche visioni: le previsioni per le due serate di questo tour, prodotto da Friends&Partners, rispettivamente la quindicesima e la sedicesima tappa, sono nelle parole dello stesso artista.

«Uno spettacolo indimenticabile»

«Dopo due anni di silenzio live, torniamo con un imponente spettacolo, che vedrà l’unione tra la mia band Rock’N Roll e un’orchestra dal vivo, esibirsi in location maestose e di estremo prestigio - spiega Lauro - è un tour 2.0 rispetto ai miei precedenti in cui ho cercato di creare uno spettacolo indimenticabile, ripercorrendo tutte le fasi della mia carriera. Oggi l’Italia intera ci conosce e abbiamo finalmente la possibilità di riportare sul palco tutta la musica prodotta in questi anni, dai primissimi dischi a oggi: tanti brani che, insieme, raccontano ciò che ero e ciò che sono ora».

La scaletta è infatti ricchissima, e arriva fino a “Stripper”, la canzone con cui Lauro ha gareggiato all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in “Lauro - Achille Idol Superstar”, la nuova edizione dell’album “Lauro” che rappresenta un’evoluzione del percorso artistico del cantante performer. Non mancherà “Domenica”, brano con intensa performance con cui Achille Lauro ha partecipato, aprendolo, al settantaduesimo Festival di Sanremo.

Un viaggio tra live e musical

«Per questo tour - spiega l’artista - abbiamo scelto di creare un percorso attraverso la mia storia, partendo dai primi album e singoli importanti fino ad arrivare ai brani che lo hanno portato in cima a tutte le classifiche. Insieme al direttore musicale Marco Lanciotti e al maestro Gregorio Calculli, abbiamo creato un viaggio tra live e musical legato da un filo conduttore concettuale e musicale, senza mai momenti di silenzio. Tecnicamente è stata una sfida che ha richiesto due mesi di programmazione e una coordinazione costante tra il reparto musicale e quello di stage direction».

E ancora sulla scelta dei brani, spiega: «Ci saranno brani da tutti gli album, per la maggior parte riarrangiati e tutti suonati dalla band, medley di brani storici, momenti intimi e momenti di punk rock, fino ad arrivare all’Orchestra della Magna Grecia. Riascolterete Roma, Zucchero, Thoiry. I miei brani Sanremesi, La Bella e la Bestia, Generazione X, Stripper e Marilù. Una scaletta che racconta ciò che ero e ciò che sono ora, che parla di ossimori, di contrasti. Abbiamo rivisto arrangiamenti, momenti e suoni, cercando di trascinarli ancora di più verso il nostro mondo punk/rock e dando nuovamente qualcosa di fresco a chi aveva già ascoltato questa formula».

È lui stesso a presentare i compagni di viaggio: «Ad accompagnarmi sul palco c’è la mia band, composta da Marco Lancs (batteria), Gregorio Calculli (piano, tastiere), Nicola Iazzi (basso), Riccardo “Kosmos” Castelli (chitarra). Una new entry è Amudi Safa, alla seconda chitarra. Insieme porteremo avanti 2 ore di concerto, portando live 34 brani, con interludi musicali e tantissimo spettacolo».

Il 9 settembre lo spettacolo approderà a Taranto sulla Rotonda del Lungomare per il Medita Festival con l’Orchestra della Magna Grecia. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati (info www.friendsandpartners.it).