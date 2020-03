"A un metro di distanza", il jazz per superare l'isolamento

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il Locomotive Jazz ha voluto lanciare il suo messaggio in questo momento così difficile, componendo un brano emblematico: "Un metro di distanza".In un momento di grande preoccupazione per il nostro Paese dovuto al diffondersi del Covid-19, la squadra del Locomotive Giovani lancia un messaggio di speranza e condivisione ai propri coetanei con il brano Un metro di distanza.La squadra dei musicisti del Locomotive Giovani 2020, sotto la guida costante del Direttore Artistico Raffaele Casarano, ha deciso di scacciare via lo sconforto e di lanciare un messaggio a tutti, in particolare ai giovani, fatto di musica, parole forti di speranza e consapevolezza, di condivisione e responsabilità civile.In questi giorni, impossibilitati a vedersi in sala prove per continuare il loro percorso formativo, hanno deciso di unire i loro talenti e comporre un brano, ognuno nella propria casa e con il proprio strumento, dal titolo: Un metro di distanza Una sfida enorme eppure pienamente riuscita. Pezzo dopo pezzo, un assemblaggio di intenzioni e creatività, parole e musiche che sono quell’abbraccio ora negato e la speranza di una generazione che è chiamata a dimostrare maturità e consapevolezza.Rimanere in casa non è una delle possibilità, è l’unica che si possiede per poter contrastare un virus che può essere, per molti, letale e può mandare in tilt un sistema sanitario nazionale già abbondantemente provato. Casa, ora, significa riappropriarsi di una vita interiore che troppo spesso non viene coltivata, significa esserci per se stessi e per le persone che si amano, significa fermarsi, pazientare, riflettere, agire con lentezza, senza la fretta che la vita quotidiana impone.Casa diventa un nome pieno di tempo che mai si pensava di poter avere, denso di sfumature evalori da riabilitare. Casa per tutti, soprattutto per quei giovani che stanno scalpitando e chehanno bisogno più che mai di sentirsi raccontare quanto tutto questo possa solo rendere la nostracomunità uno spazio migliore.La musica, come al solito, percorre i canali privilegiati per raccontare la realtà, e questo lavoro dei ragazzi del Locomotive Giovani vuole essere uno sprone, una dolcissima compagnia, una spinta alla riflessione e una grande opportunità, per i giovani in particolare, per essere e diventare cittadini attivi e consapevoli.Da oggi sarà possibile ascoltare il brano Un metro di distanza su tutti i canali ufficiali del Locomotive Jazz Festival.Il lavoro creativo del Locomotive Giovani è da sempre supportato da tutto lo Staff del LocomotiveJazz Festival, in particolare, il brano ha visto la collaborazione di Raffaele Casarano, Direttore artistico del Locomotive Giovani, Mirko Signorile, codirettore artistico, Fabio Fabrizio, coordinatoredel progetto Locomotive Giovani, Guglielmo Bianchi, montaggio audio/video, Max Baccano,responsabile area social e Marco De Agostinis, fonico.Di seguito i nomi dei musicisti del Locomotive Giovani che hanno realizzato il progetto Un metro di distanza: Riccardo Tornesello (percussioni digitali), Marco Palumbo (basso), Pietro Latte (tromba),Lorenzo Attanasio (batteria), Matteo Coppola (batteria), Marco Palmisano (tastiera), AlessandroRamunno (sassofono), Francesco Laviola (sassofono), Marzia Presta (cantante), Pietro MadreperlaMader (cantante), Laura Mergola (chitarra), Umberto Summa (vibrafono), Davide Codazzo (basso),Paolo Francesco Macchitella (percussioni).Link per scaricare video del brano