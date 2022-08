A Sangiorgi il Premio Modugno e la cittadinanza onoraria di Polignano

È Giuliano Sangiorgi, cantautore dei Negramaro, il vincitore del premio «Domenico Modugno». La serata di premiazione si terrà il 29 agosto a Polignano a Mare (Bari), dove andrà in scena l' 11/a edizione di 'Meraviglioso Modugno Show', dedicata all'opera di Domenico Modugno che quest'anno, per la prima volta, diventerà anche un programma televisivo in onda su Rai1, sabato 3 settembre in seconda serata.

Il tema dell'edizione 2022

Il tema dell'edizione 2022 è 'Un angelo vestito da passante', snodo chiave della canzone Meraviglioso per raccontare in musica, si legge in una nota, «tutti quei momenti in cui in questi tre anni surreali di pandemia, guerra in Europa e ricerca di un equilibrio ambientale e sociale più sostenibile abbiamo incontrato angeli sul nostro cammino o siamo stati noi stessi angeli per l'altrui esistenza». E così sarà un racconto, «attorno alla musica e all'opera di Modugno attraversando tempi , spazi e suoni grazie al coinvolgimento di importanti artisti che si esibiranno per rendere omaggio al grande cantautore».

Gli altri ospiti

Prevista tra gli altri la partecipazione di Malika Ayane che canterà «Dio, come ti amo!»; Gaia con «Nel blu, dipinto di blu» in una versione italiano e portoghese; Sangiovanni con «Piove»; Tosca con «Vecchio Frack» . Si aggiungeranno le esibizioni di Enrico Ruggeri con «Stasera pago io» e «Notte di luna calante». Oltre al premio Modugno 2022, l'amministrazione comunale di Polignano a Mare intende conferire a Giuliano Sangiorgi la cittadinanza onoraria.