Giuliano, nastro d'argento per il miglior cameo in “Tutti per 1-1 per tutti”

Prosegue il periodo d’oro per Giuliano Sangiorgi, che fresco dell’uscita del nuovo romanzo e sull’onda del successo dell’ultimo disco dei Negramaro, porta a casa un nuovo e inatteso riconoscimento, questa volta in ambito cinematografico.

A lui è infatti andato il premio per il “cameo dell’anno” ai Nastri d’Argento per la parte in Tutti per 1-1 per tutti, il film di Natale di Giovanni Veronesi.

