Turismo, persone e ambiente: «Così si lascia il segno»

Basso impatto ambientale, welfare e risorse umane, energia pulita, progetti di economia circolare. E ancora orti e coltivazioni di piante ed erbe officinali, asili nido, illuminazione a basso consumo, forniture a chilometro zero, riscoperta della lentezza intesa come stile di vita che ristabilisce un contatto più intimo ed equo con l'ambiente. Il turismo, e il business, green in Puglia è anche questo: non un distintivo, non solo pannelli fotovoltaici ma un approccio etico e culturale che mette al centro il pianeta e le persone. Azioni concrete, insomma, per un’ospitalità sostenibile a più livelli e vacanze che lasciano il segno nel cuore dei turisti ma non sulla natura.

Gli esempi sono tanti, da nord a sud della Regione, da Vieste a Gallipoli ed Ugento sempre più frequenti gli eco resort, ad esempio. «Quando green era ancora solo un colore – dice Damiano Reale, titolare di Vivosa eco resort ad Ugento - da noi nasceva una realtà turistica con un approccio etico nei confronti dell’ambiente e del territorio. Il nostro eco resort sorge all’interno di un parco naturale ed è la prova che lusso e rispetto per l’ambiente possono convivere con successo. Offriamo una vacanza che lascia il segno, ma non sul pianeta: grazie alle numerose pratiche ecosostenibili messe in atto negli anni, ad esempio, la struttura è certificata "carbon positive", ovvero assorbe più CO2 di quanta ne produca. Contribuiamo alle attività del Centro di recupero tartarughe marine con gli animali ma abbiamo anche realizzato in loco un asilo aziendale gratuito per i figli dei dipendenti dai 3 ai 10 anni, e questo fa si che lavorino con più tranquillità e motivazione. Sul fronte formazione abbiamo il progetto Vivosa Academy, la prima academy esperienziale di turismo in Puglia, che applica una didattica innovativa basata sulla combinazione di esperienza pratica, project work e teoria concreta».

Il benessere dei dipendenti, la loro serenità e motivazione tanto quanto contribuire alla tutela e alla crescita del territorio in cui si opera sono alla base della filosofia di turismo sostenibile di Domenico Scordari, del Naturalis bio resort di Martano, sempre nel Salento, e titolare dell'azienda N&B di cosmetici a base di aloe che è valsa a Martano la definizione di città dell'aloe. «È un argomento di grande attualità – spiega - che viene utilizzato quasi in maniera impropria. Tutti cercano di confessare la propria anima green ma poi nei fatti bisogna capire concretamente cosa si fa. Per noi ospitalità sostenibile vuol dire in generale fare business in maniera rigenerativa. I vecchi crismi del fare affari vedevano il profitto come elemento principale del successo, a prescindere dall’impatto su ambiente e persone. Oggi invece è più importante non cosa e quanto ma come lo fai. È questione di responsabilità, non solo di sostenibilità. Per parlare di turismo green per noi bisogna mettere al centro del progetto le persone e la comunità. People and planet è il nostro motto. Mettere in condizione i collaboratori di star bene, e per star bene serve innanzitutto un punto di riferimento lavorativo per tutto l’anno non per sei mesi. Fondamentale poi è fare rete con fornitori locali e sostenere l’economia del territorio. Non impoverire la propria terra ma restituire valore aggiunto».

Sostenibilità fa rima anche con trasporti a basso impatto e zero emissioni. E c’è chi si impegna a creare offerte ed esperienze che valorizzino le biciclette e ne promuovano il loro utilizzo. Anche attraverso progetti di formazione che insegnino ad operare in questo segmento.

«Da qualche tempo – spiega Paolo Babbo presidente della cooperativa Art Work di Lecce - ci stiamo occupando anche di turismo lento e della sua riscoperta: sia con bike tour che cammini, non solo organizzando esperienze e tour ma anche attraverso la formazione. Per quanto riguarda invece la nostra attività principale che è la gestione di beni culturali e chiese, già da anni utilizziamo un sistema di illuminazione totalmente a led che porta ad un risparmio del 75% dell’energia e che ci ha permesso anche di offrire esperienze interessanti ai turisti senza pesare troppo sul pianeta. Stesso discorso per l’ascensore del campanile del Duomo realizzato con un sistema che permette un grande risparmio energetico e una gestione sostenibile».