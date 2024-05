Parola chiave: sostenibilità. Per la Treccani la sostenibilità «nelle scienze ambientali ed economiche, è la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». E la Puglia ha raccolto già da tempo la sfida della sostenibilità. Dall’incremento delle energie rinnovabili alla transizione ecologica. Secondo le ultime stime rilasciate appena qualche mese fa dal Forum Ambrosetti, la regione è seconda per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (9,2% del totale italiano, seconda solo alla Lombardia) e prima per lo sviluppo di energia eolica (pari a oltre un quarto della produzione italiana, il 25,2%). In un contesto economico con ancora qualche falla, è evidente l’impegno per viaggiare nella direzione della sostenibilità.

Particolare attenzione ad alcuni tra i 17 obiettivi fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (che impegna tutti i Paesi a contribuire allo sforzo necessario a portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo). L'obiettivo numero 7, che mira "ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni", vede la Puglia avanti con le rinnovabili - come già spiegato - e anche con il proposito di "decarbonizzazione di alcune delle industrie presenti sul proprio territorio" (si legge in un documento di "Pugliacon", il portale che riassume le iniziative della Regione in questo ambito).

E ancora l'iniziativa del manifesto #noallaplastica, con uno stand della Regione dedicato all'economia circolare (obiettivo n.12) nell'ultima edizione della Fiera del Levante. La Puglia in prima linea anche nella lotta al cambiamento climatico, con un Comitato di esperti (presieduto dal dott. Domenico Santorsola), finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti sul territorio pugliese e a porre in essere tutte le strategie di sviluppo sostenibile definite dall'Onu.

Resta nell'ambito della sostenibilità anche il progetto “Un pianeta pulito per tutti – una visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna e competitiva e senza impatto sul clima”, approvato e presentato presso il Parlamento europeo di Bruxelles proprio dal presidente della Regione, Michele Emiliano.

Guardia alta anche in ambito turistico, dove pure la sostenibilità diventa un tema prioritario. Già a novembre del 2022 fu siglato un accordo tra la Regione e l'Anci Puglia per promuovere iniziative a impatto zero sull'ambiente. E da qui negli ultimi due anni è partito uno sviluppo importante di alcuni filoni. Intanto quello dei cammini pugliesi, divenuti un punto cardine per gli appassionati del genere. E le ciclovie. Gli investimenti regionali sul turismo a passo lento hanno già, almeno in parte, cambiato volto a una Puglia che ha fatto della sostenibilità la propria bandiera. Ed è stata capace, fin qui, di investire nelle rinnovabili, tanto da diventarne capofila in Italia, di cambiare il volto al turismo e insistere sulla decarbonizzazione e sull’economia circolare. La sostenibilità è una sfida da vincere, in tutti i campi.