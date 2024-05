Attenzione e impegno concreto: la sostenibilità green passa da questi vocaboli necessari per vincere una sfida fondamentale per il futuro. «Confindustria Taranto è da tempo impegnata su ecosostenibilità e intelligenza artificiale – dice il numero uno degli industriali ionici, Salvatore Toma – asset strategico per portare avanti le direttrici green. Siamo impegnati su tavoli concreti, primo fra tutti quello che riguarda l’impianto per la produzione di acciaio più importante d’Italia, stiamo lavorando con Acciaierie Italia al progetto di decarbonizzazione dello stabilimento. L’altra opportunità è legata all’assemblaggio dell’impiantistica di eolico offshore nel porto di Taranto. Ancora – aggiunge Toma – altro risultato conquistato di recente è la realizzazione di due nostri consociati del primo yatch completamente sostenibile dopo avere ridato vita a cantieri navali abbandonati da decenni». Il presidente Toma ricorda poi come la provincia tarantina sia la più virtuosa in tema di economia circolare con tante aziende impegnate nelle attività di trasformazione, riciclo e riuso a partire dai rifiuti. «La sostenibilità non è un costo ma una opportunità e su questo stiamo informando. Ci sono tante startup partite in ambito verde e queste vogliamo portare alla collaborazione con aziende storiche del territorio. Anche attraverso l’utilizzo delle tante risorse economiche a disposizione – la conclusione di Toma – Taranto non sarà più “Città dei veleni” ma territorio sempre più radicato nella ecosostenibilità».

Sostanziale impegno rispetto alla tematiche green anche per la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano: «Siamo consapevoli di quanto la sostenibilità green e le questioni legate all’ambiente siano tematiche importanti – le parole del presidente Emanuele Di Palma – a dimostrarlo sono le scelte aziendali interne e le offerte presentate ai nostri clienti». Tra queste ultime, particolare rilievo per la “Bcc San Marzano Ever Green”: «Una misura concreta che tende a un domani più sostenibile. Si va – aggiunge Di Palma – da un “Mutuo Green”, finanziamento sostenibile per una casa ecologica, al “Prestito Green”, che permette invece di realizzare i progetti eco- friendly con semplicità. Offriamo poi programmi di risparmio su soluzioni etiche e sostenibili e un fondo pensione plurifondo – la chiosa di Di Palma - che consente investimenti di capitale nel medio periodo in titoli di emittenti socialmente ed eticamente responsabili». Evidente anche l’impegno in chiave green sul fronte interno. Bcc San Marzano lavora alla riduzione energetica da fonti esterne e per questo sono stati attivati da tempo sistemi di microcogenerazione, impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà, punti di ricarica per veicoli elettrici in vista di un parco auto tutto a trazione ibrida o elettrica.

Sulla stessa lunghezza d’onda del collega anche il presidente della Bcc Leverano, Lorenzo Zecca: «Il nostro istituto ha reso operativo due prodotti finanziari, uno indirizzato ai privati, l’altro alle imprese, legati in maniera evidente a una questione, la ecosostenibilità, che interessa non soltanto le banche di credito cooperativo sul territorio ma anche Federcasse, la nostra associazione di categoria. Si tratta di finanziamenti a tassi agevolati – spiega Zecca – utili a migliorare le prestazioni energetiche degli immobili a favorire l’impianto di sistemi a energia rinnovabile». Riguardo alle piccole e medie imprese, l’obiettivo è quello di ridurre il fabbisogno energetico delle stesse con conseguente abbattimento dei costi». Il presidente di Bcc Leverano va oltre: «Al nostro interno abbiamo approvato piani di intervento riguardanti la governance, la sostenibilità e il sociale. È stato individuato un tecnico “Ambassodor Esg”, segno tangibile di come il nostro impegno sui temi della sostenibilità verde sia evidente già a – conclude Lorenzo Zecca – a partire dal minore consumo di carta e plastica nella nostra o dalla installazione di impianti fotovoltaici su diverse nostre strutture».

«Quello della sostenibilità ambientale è uno degli asset rispetto ai quali la Camera di Commercio di Lecce – dice il presidente Mario Vadrucci – sta impostando il lavoro più corposo nell’immediato futuro. È una materia complessa che abbisogna di una formazione e di un approfondimento culturale importante, attraverso seminari e confronti, in modo che le imprese vengano accompagnate al meglio verso un cambiamento epocale di tale portata». Vadrucci ricorda come già da qualche tempo le aziende più importanti “obblighino” quelle che trovano posto nella filiera di produzione ad avere una certificazione “green” e aggiunge: «Attivare comportamenti e progetti virtuosi per contrastare i cambiamenti climatici è fondamentale e prioritario, il mondo delle imprese va accompagnato verso la sopportabilità economica degli investimenti, prevedendo – conclude il presidente di Camera di Commercio Lecce – aiuti corposi e specifici oltre a quelli già attivi».

Chiare le riflessioni anche di Fabio Corvino, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lecce. «L’affidabilità delle imprese e la loro continuità aziendale è filtrata anche dalla valutazione degli impatti in tema di sostenibilità ambientale. Nella versione sempre più evoluta delle tecniche aziendalistiche i fattori Esg, Environmental, Social and Governance, sono parte degli obiettivi dell’impresa e dei suoi piani strategici». Corvino puntualizza: «L’approccio alla sostenibilità non si improvvisa e i percorsi da attraversare sono complessi, è necessario riuscire ad orientarsi in un quadro normativo in costante evoluzione. Sarebbe opportuno che le aziende fossero accompagnate da professionisti competenti. Tra questi – rimarca il presidente Corvino - i commercialisti sono chiamati a giocare un ruolo fondamentale nell’accompagnare le aziende nel percorso di transizione sostenibile. Il numero uno dei commercialisti leccesi dice ancora: «In considerazione del proprio ruolo devono essere una voce forte nel dibattito locale, nazionale ed internazionale sulla sostenibilità, mettendo a disposizione le loro competenze ed esperienze. I nostri professionisti sono chiamati a svolgere il ruolo di consulenti allineato agli attuali bisogni della società».

Sul tema arrivano anche le considerazioni di Emanuela Aprile, segretario di Confartigianato Imprese Lecce. «La nostra associazione da diverso tempo segue un percorso di rigenerazione economica che possa fungere da stimolo e agevolare un’interpretazione del ruolo degli attori economici come attori sociali del territorio. Nello specifico coordina il progetto di Capacity Builiding (in collaborazione con il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università del Salento e con il Cetma) finanziato dal Ministero della Cultura, dedicato alle imprese culturali e creative del territorio salentino. Avviare un processo di consapevolezza – aggiunge - sensibilizzazione e accompagnamento alla conversione ecologica e sociale può consentire di mettere in sinergia le risorse del territorio». «In questa visione il progetto “Le vie dell’artigianato-Percorsi accoglienti” valorizza il tradizionale saper fare dell’artigianato artistico e agroalimentare (e non solo) evidenziandone la valenza esperenziale ed emozionale per trasmettere attraverso nuovi canali comunicativi e utilizzando tecnologie 3D e realtà aumentata per raggiungere le sensibilità dei più giovani». Aprile così chiude: «Con il progetto “Next Generation Salento” l’associazione tesse e consolida la propria relazione con le scuole salentine per promuovere le professioni artigiane raccontando agli studenti che si affacciano al mondo del lavoro il valore aggiunto della manualità e del sapere artigiano, dell’autenticità dei prodotti e delle materie prime e della filosofia del km 0 come scelta di vita sostenibile»</CL></CS></CW>.