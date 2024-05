La transizione energetica tra burocrazia e innovazione. A che punto sono Puglia e Italia? Il professore Arturo De Risi, ordinario di Macchine a fluido alla facoltà di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e presidente del Distretto tecnologico nazionale dell’Energia (Ditne), mette in luce soluzioni e criticità, invitando la politica ha una scelta di campo.

Legambiente ha appena lanciato un allarme: transizione energetica lenta, Italia in ritardo di 16 anni rispetto agli obiettivi di sostenibilità 2030. Condivide?

«Ci si può scommettere».

Cos’è più incisivo: il ritmo degli investimenti o la complessità degli iter autorizzativi?

«Gli iter autorizzativi sono lunghissimi e l’attuale contesto politico non garantisce una continuità compatibile con gli stessi. Pensiamo all’idrogeno. L’Ue ha elaborato un piano energetico basato sull’idrogeno. Fino a un anno fa sembrava la panacea di tutti i mali. Poi viene fuori la bozza di decreto-legge - in via di definizione - sugli incentivi per sviluppare questa tecnologia ed emerge che il contributo sarà molto basso, pari a 4,75 euro al kg».

Dunque, in un anno cos’è cambiato?

«La volontà politica di investire sull’idrogeno. E ora convincere i partner industriali a investire diventa difficile. Se ci metto 3 anni per avere un’autorizzazione e in 3 anni lo scenario cambia 4 volte, chi me lo fa fare? In Italia sono stati presentati 58 progetti di idrogeno per aree industriali dismesse e hydrogen valley, come quella pugliese che è la più grande in Europa. Il costo di realizzo stimato in tutti i 58 business plan ammontava a 10 euro al kg, risultato della somma tra il costo dell’idrogeno grigio, che all’epoca valeva intorno ai 5 euro/Kg, e i 5 euro netti di incentivo che si prevedeva di incassare. In Europa siamo tra i Paesi in cui il costo dell’energia elettrica è più elevato. A noi produrre un chilo di idrogeno costa di più. Non è un caso che alle gare europee per l’idrogeno alcuna azienda italiana abbia partecipato. Occorre una visione di lungo periodo svincolata dall’alternanza politica».

L’idrogeno acquista valore anche in relazione ai sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta da impianti di energia rinnovabili?

«Certo, perché se noi vogliamo seguire la strada delle rinnovabili ci serve una fonte di storage che non può essere quella delle batterie, perché non la controlliamo e perché è troppo costosa rispetto alla gestione delle grandi quantità».

Quali innovazione state sperimentando?

«Come Università del Salento abbiamo avviato la startup Ceflux, per lo sviluppo di batterie zinco-aria. Le batterie di storage vere e proprio, quindi non a flusso, ritengo che non siano la tecnologia ideale per le rinnovabili. Che rappresentano un qualcosa di non predittibile, perché legato alle condizioni meteo: possono esserci giorni in cui ne ho in abbondanza, ma giorni in cui non riesco a ricaricare il mio sistema di batterie. E questa condizione deteriora la vita utile delle batterie tradizionali. Se io avessi un sistema di batterie a flusso, di fatto, l’elemento di carica lo determinerei separatamente. Può essere l’idrogeno o lo zinco, come nel caso delle nostre batterie. In questo modo, quando ho un esubero di energia riduco lo zinco, quando invece ho necessità di elettricità ossido lo zinco e produco elettricità. Così possiamo gestire le potenze elevate a costi più contenuti e con un deterioramento più ridotto. E con lo zinco ci svincoleremmo pure dallo strapotere della Cina sulle materie prime per la costruzione delle batterie».

L’agrovoltaico sta crescendo in Puglia: ma quali sono i sistemi su cui converrà puntare in futuro?

«Se vogliamo rendere sostenibile solo con rinnovabili il consumo energetico globale, dovremmo avere un rendimento delle nostre produzioni da rinnovabile almeno pari al 30%. In Puglia il fotovoltaico ancora non rientra in queste soglie, l’eolico invece sì, mentre la biomassa “nì”, nel senso che il rendimento medio di una pianta è del 10% di conversione dell’energia solare. La biomassa non è quindi tutta questa soluzione. Se invece, mediante idrogeno, riesco a intercettare parte della CO2 che ho a livello ambientale - penso alle acciaierie di Taranto che emettono molta CO2, come i cementifici e le centrali elettriche - posso fare dei combustibili di sintesi, che vanno dal metano all’etanolo, e ottenere rendimenti maggiori della biomassa. Ma ritorniamo al punto: l’idrogeno».

Come si combina questo quadro con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale?

«L’aspetto è doppio. L’AI può aiutare per elaborare modelli previsionali per ottimizzare produzione, consumo e storage di energia. Ma un motore di ricerca con AI implica un consumo di energia enorme rispetto a un motore “ordinario”. Nel momento in cui si utilizzeranno algoritmi di AI su vasta scala, il consumo di energia crescerà moltissimo. Pertanto, se da una parte l’AI può aiutare, dall’altra implica un carico maggiore da dover soddisfare nella richiesta energetica».