“L'Unione europea sei tu”: le istruzioni per l'uso al voto dell'8 e 9 giugno

Sesto appuntamento con SUR, la webradio dell’Università del Salento ascoltabile anche sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

Solo pochi giorni ci separano dal voto elettorale europeo del 9 giugno. Per diversi studenti quello della seconda domenica di giugno sarà il primo voto finalizzato a eleggere deputate e deputati dei partiti che puntano ad avere una rappresentanza a Strasburgo, la città francese sede del Parlamento d’Europa.

La nostra radio universitaria ha potuto contare su Susanna Cafaro e Claudia Morini, docenti di Diritto dell’Unione Europea del Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ci hanno proposto un itinerario sulla democrazia e la cittadinanza attiva proprio in vista delle elezioni continentali. Quella europea è una democrazia “rappresentativa”: sia a livello parlamentare – il Parlamento europeo rappresenta le scelte di tutti i cittadini – sia per il Consiglio Europeo, che rappresenta tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione. Una parte crescente delle decisioni politiche italiane derivano da proposte legislative che sono votate dal Parlamento europeo. Saperne di più sull’Europa significa avvicinarsi al voto con consapevolezza, specie in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, perché la guerra è tornata a condizionare la vita di milioni di cittadini e i suoi effetti si riflettono anche nelle nostre società.

“L’Unione europea sei tu” è il titolo del programma che Susanna Cafaro e Claudia Morini hanno ideato e che la webradio SUR ha realizzato in questi giorni con l’obiettivo di fornire strumenti a elettori ed elettrici per votare consapevolmente. Accompagnate dal dottorando Jacopo Lillo e dalla studentessa Michelle Marino, le due docenti definiscono le aree problematiche dell’Unione e ne discutono i passaggi reali e le questioni più delicate, su cui il voto di noi tutti sarà decisivo.

L'Unione Europea sei tu - Seconda Puntata

