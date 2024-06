Sant'Oronzo, la statua, il restauro e la copia: parla l'esperto di Unisalento

Settimo appuntamento con SUR, la webradio dell’Università del Salento ascoltabile anche sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

Questa settimana vi proponiamo un podcast del professor Raffaele Casciaro, ordinario di Museologia e critica artistica del restauro, che ci parla del restauro della statua di Sant’Oronzo e della copia della statua recentemente collocata sulla colonna nella piazza principale della città di Lecce. Mentre l’originale del 1739 – per evitare rischi di deterioramento dovuti a una prolungata esposizione agli agenti atmosferici – si trova ora all’interno di Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce, la copia in bronzo è stata issata sulla colonna (originariamente una delle due colonne che chiudevano il percorso della via Appia a Brindisi) a pochi metri dal Sedile e dall’Anfiteatro di piazza Sant’Oronzo.

Raffaele Casciaro, consulente scientifico del restauro, spiega nel podcast come il Dipartimento di Beni Culturali e quello di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento abbiano reso possibile una ricognizione tecnico-scientifica di alto livello, che ha costituito la base di partenza per la realizzazione della copia in bronzo della statua del santo.

La copia, spiega Casciaro, non vuole essere né un falso né un clone: è conforme all’originale (in legno e rame) ma è nel più resistente bronzo, lavorato con la tecnica della fusione a cera persa, e non riproduce volutamente i segni dei danni subiti nel tempo dalla statua.

Il podcast del professor Casciaro è il resoconto di un’affascinante avventura tecnico-scientifica, ma è anche una lezione universitaria che può essere ascoltata e apprezzata non solo dagli studenti e dagli addetti ai lavori, ma anche dai cittadini leccesi e dagli appassionati di storia dell’arte di ogni provenienza. Buon ascolto!

