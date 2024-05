Altro che ore piccole! I giovanissimi vanno a letto presto: un mito da sfatare

Quinto appuntamento con SUR, la webradio dell’Università del Salento ascoltabile anche sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

Questa settimana vi proponiamo l’ascolto di una puntata del programma “La nostra generaZione”, curato da Andrea Caratozzolo, studente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, e da Sara Marasco, studentessa del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Il format

Avrete notato la zeta maiuscola che campeggia nella parola “generaZione”. Il riferimento è proprio all’enigmatica e discussa generazione Zeta, che comprende ragazzi e ragazze nati a cavallo tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Fanno parte di questa generazione anche Andrea e Sara, che hanno ideato un format per discutere dei temi che maggiormente stanno a cuore a loro e ai loro coetanei, a cominciare dalla musica. Le proposte musicali non sono solo quelle catturate dai media e dalle piattaforme: c’è anche un lavoro di ricerca per intercettare nuovi artisti che producono musica nel nostro territorio e che il programma cerca di valorizzare anche invitandoli in studio, per parlare con loro e per sentire le loro canzoni.

Ma a ogni puntata c’è dell’altro, perché il conduttore e la conduttrice si documentano su più argomenti che riguardano la loro generazione. Sono temi su cui la freschezza dei curatori offre agli ascoltatori spunti e approfondimenti inaspettati, come nel caso dei commenti alle notizie su una flessione dell’interesse verso i social da parte della generazione Zeta.

Oppure, come nel caso della puntata che vi proponiamo, idee controintuitive sul rapporto tra i giovanissimi e il sonno. Siamo sicuri che i ragazzi e le ragazze amino fare le ore piccole?

La nostra generaZione - Quinta puntata: #earlynight - Altro che ore piccole, la Gen Z va a dormire alle 22!

Buon ascolto!

PS: SUR si può raggiungere anche con una app da Apple Store e Google Play, e con la pagina Instagram sur_salentouniversityradio/