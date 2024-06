Zerocalcare e la narrazione del mondo: il nuovo podcast

Appuntamento numero otto con SUR, la webradio dell’Università del Salento ascoltabile anche sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

Per introdurvi la puntata di questa settimana cominciamo con un’affermazione generale: i mezzi di comunicazione “leggeri”, cioè che non hanno bisogno di grandi apparati tecnologici per essere realizzati (come il fumetto, l’illustrazione e la scrittura creativa) sono spesso molto amati dagli studenti. Non raggiungono le cifre di consumo delle serie televisive e dei videogiochi, ma non è raro che costituiscano la base di partenza di storie e di giochi per gli schermi, e che si stabiliscano nelle menti dei giovani lettori e delle giovani lettrici con persistenza, diventando parte di un complesso e sfaccettato immaginario giovanile. D’altronde i media leggeri non sono una prerogativa dei soli studenti: ci sono anche docenti che non solo li amano, ma che ne fanno occasione di riflessione sulla nostra società e che li usano anche come strumento didattico. È il caso della professoressa di geografia economica Antonella Rinella, che ama i fumetti e che ne parla attraverso uno dei primi programmi di SUR, intitolato “Fumetti fatti bene”. I fumetti offrono spunti per ragionare sui luoghi, sulle città, sulle persone. Attraverso i personaggi, gli autori mettono in scena uno spettacolo dove spesso si incontrano visioni del mondo che sono tratteggiate con un’evidenza tale da renderle esplicite, aiutando così a destreggiarsi in un mondo dove il bombardamento di informazioni è così continuo da ostacolare il pensiero su ciò che sta accadendo.

Fumetti Fatti Bene - 3° puntata - Una geografia diversa e preziosa: la narrazione del mondo di Zerocalcare

Attraverso le situazioni spesso tragicomiche dei fumetti, è possibile scavare nelle pieghe della vita quotidiana e nelle situazioni che consentono ai ragazzi e alle ragazze di trovare una spiegazione al proprio disagio, e nello stesso tempo di osservarsi con ironia e senza pesantezze.

Gli esempi illustri

È il caso delle storie di Zerocalcare, al secolo Michele Rech di Rebibbia, quartiere della periferia romana che diventa l’epicentro di una serie di avventure in apparenza piccole, ma che ingigantiscono per la capacità dell’autore di raccogliere spunti narrativi di ogni genere, raccontando dettagli di un mondo pieno di disuguaglianze senza smarrire la curiosità per le culture e i contesti diversi. “Fumetti fatti bene” di Antonella Rinella spazia tra molti autori: per i lettori e ascoltatori di Quotidiano abbiamo scelto una puntata in cui non solo si parla di Zerocalcare, ma si esordisce facendo sentire i testi di un suo celebre graphic novel, letti dal giovane studioso romano Giorgio Coen Cagli (il romanesco è decisivo nei testi di Rech) e poi commentati e analizzati dalla geografa.

Buon ascolto.

