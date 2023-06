Puglia open air, tra natura e ritmi lenti

Punto di incontro tra Oriente e Occidente, la Puglia è terra capace di accogliere e stupire con i suoi colori e la sua bellezza senza pari. Non solo mare, spiagge e sole, ma infinite possibilità, fatte di esperienze open air da vivere in ogni periodo dell’anno per inebriare il corpo e rinfrancare l’anima, per un pieno di energia, relax, tradizione e vita straordinaria.

Dal Gargano al Salento, tra i profumi intensi e i colori vibranti della bella stagione, con i suoi incredibili itinerari, la Puglia permette di entrare in contatto con storia, cultura, spiritualità e natura di luoghi unici. Che si scelga di passeggiare, di inforcare la bicicletta, di montare a cavallo o, ancora, di scegliere un kayak, ogni provincia del tacco d’Italia riesce a restituire il fascino e l’eccezionalità di territori e paesaggi irripetibili.

Percorrendo strade di campagna e antichi tratturi, attraversando borghi e città d’arte, costeggiando il mare che guarda a Oriente, attraverso i colori del paesaggio e il racconto delle architetture, a passo lento, il viaggiatore potrà scoprire il senso più autentico di questa terra. Una terra inaspettata che, passo dopo passo, si svela e si racconta in tutta la sua bellezza.



In kayak sul lago costiero più grande d’Italia

Una bellezza unica, come quella che risplende nel lago costiero di Varano. Paradiso ornitologico perfetto per il birdwatching, questo specchio d’acqua offre l’occasione di rallentare, facendosi cullare al ritmo cadenzato di un’imbarcazione a vela o di vivere una giornata di emozioni e divertimento a bordo di un kayak.

Un’esperienza adatta a tutti che, pagaiando sulle acque placide del lago costiero più grande d’Italia, porterà a visitare il villaggio rupestre di origine medievale dei pescatori, tra i pochi in area mediterranea situati a ridosso di una laguna costiera e a visitare le grotte e gli anfratti tipici della falesia rocciosa.



La Ciclovia dell’Ofanto

A cavallo tra le province di Foggia e Barletta - Andria - Trani, immersa nella splendida cornice del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, si trova poi la Ciclovia dell’Ofanto. 150 km che uniscono l’Irpinia e il Vulture al mare Adriatico, in un itinerario ricco di tesori archeologici e gemme naturali, da percorrere a piedi o in bicicletta.

La Ciclovia dell’Ofanto segue il corso del fiume più importante della Puglia attraverso strade calme e sentieri poco battuti, sviluppate su 300 chilometri di percorsi tracciati e venti punti bike-friendly, tra strutture ricettive, siti storici, naturalistici ed enogastronomici pronti ad accogliere i cicloturisti.

Numerose le idee di escursione giornaliera, pensate per essere alla portata di tutti e sviluppate su più percorsi escursionistici – con partenza e ritorno presso una delle “Porte del Parco” oppure un nodo del trasporto pubblico –, permettendo di scoprire punti di interesse inaspettati a stretto contatto con l’ambiente fluviale e le storie, da Diomede e Annibale a Giuseppe Di Vittorio.



Tra il Gargano e i Monti Dauni

Altro imperdibile viaggio esperienziale a due ruote è quello che dalle pendici del Gargano conduce alle cave di pietra di Apricena, passando dalle sconfinate distese dell’Alto Tavoliere delle Puglie, il promontorio di Lucera con la Fortezza svevo-angioina di Federico II e la sua cinta muraria a forma pentagonale.

Si entra poi nel saliscendi senza soluzione di continuità dei Monti Dauni che porta a Troia e, poi, a Biccari, alle appendici del Monte Cornacchia e a Faeto, paese noto per il prelibato prosciutto. Si riparte alla volta di luoghi indimenticabili come Celle di San Vito, Bovino e Deliceto, per scendere, infine, verso il Basso Tavoliere di Ascoli Satriano e il ponte romano a schiena d’asino sull’Ofanto, che segna il confine tra Canosa di Puglia e la Daunia.



Nella Terra delle Gravine

Escursione da non perdere è certamente quella nella Terra delle Gravine. Un territorio ricco, in cui storia e natura convivono per regalare scorci unici al mondo, tra grotte, masserie e ipogei, affascinanti ambienti completamente scavati nella roccia che raccontano un passato carico di storia, che hanno in Petruscio una delle più spettacolari rappresentanze.

A Statte, la possibilità per il free climbing si moltiplica all’infinito con le oltre 100 vie attrezzate. Laterza è, invece, sede della più grande Oasi Lipu d’Italia, occasione unica per ammirare la Cicogna Nera. A Ginosa si parte per un volo in deltaplano o una gita a cavallo. Una sosta ad Acquaviva della Fonti per gustare il famoso calzone alla cipolla rossa di Acquaviva ed esplorare la grotta di Cutromartino e, poi, via verso Cassano delle Murge a cavallo nella Foresta di Marcadante e ad Altamura, sulle tracce di dinosauri e uomo di Neanderthal. Per chiudere con Gravina in Puglia, set cinematografico e sede della più antica biblioteca di Puglia, con il sito rupestre delle Grottelline, lungo l'antica Via Appia che collegava Roma a Brindisi, fino a Poggiorsini e ai ruderi del castello del Garagnone.



A passo lento nella valle dei trulli

Trulli e muretti a secco si estendono a perdita d’occhio in una campagna con querce e ulivi secolari. Questa è la Valle d’Itria, scenario perfetto per una escursione unica, capace di far conoscere piccoli borghi dalle case tinteggiate a calce. Si parte da Martina Franca e dalle sue testimonianze barocche e ci si avvia sulla strada dei trulli fino a Locorotondo, con le tipiche casette dal tetto spiovente, le “cummerse”, e l’ottimo bianco Doc della zona.

Si procede, infine, fino alle bianchissime abitazioni di Cisternino che si si scagliano nel verde di una rigogliosa natura e che disegnano un centro storico che è come un labirinto di viuzze intervallate da piazzette, scalinate e ballatoi fioriti. Un aperitivo al belvedere e un pasto in una delle tante macellerie per provare la rinomate bombette, sono d’obbligo.



Una pedalata dipinta di blu

L’itinerario che vede protagonista la costa adriatica e che da Bari prosegue verso sud, lungo baie dall’acqua limpidissima, è spettacolare e da gustare senza fretta. Lungo il tragitto, perfetto se percorso in sella a una bicicletta, i trulli si specchiano nelle mille sfumature di blu del mare, in un caleidoscopio di paesaggi, che dalla spiaggia porta al verde degli ulivi e alle infinite tonalità degli orti della campagna.

A Polignano, si lascia la bici e si fa il giro delle grotte in SUP. Dal mare lo spettacolo è irresistibile. Riprendendo la bici si vira verso Monopoli e da qui, via, fino a Ostuni tra ulivi secolari e un passato che si intreccia con il presente sulle tracce dei centurioni romani che marciavano lungo la via Traiana e dei pellegrini sul cammino della via Francigena. L’arrivo è nell’antica e nobile Brindisi, porta d’Oriente e scalo dei Crociati verso la Terra Santa.



Parco Rupestre “Lama D’Antico, San Giovanni e San Lorenzo”

Spostandosi nella zona di Brindisi, più precisamente in quel di Fasano, avvolto dai colori e i profumi inconfondibili della macchia mediterranea, il Parco Lama d’Antico, San Giovanni e San Lorenzo, offre l’opportunità di visitare uno degli insediamenti rupestri più importanti di tutta la Puglia. Immerso nel giallo dei campi di grano e i filari di ulivi, l’insediamento accoglie grotte collegate da sentieri e scalette intagliate nella roccia, per farsi trasportare in un villaggio utilizzato probabilmente fin dall’età preistorica, tra cascate dorate di capperi e ulivi pluricentenari, lungo muretti di pietra a secco e impressionanti lame.

Due gli ambienti. Il primo intorno alle chiese di San Giovanni e San Lorenzo, il secondo dove si conserva l’habitat rupestre, con stalle, luoghi produttivi e spazi comunitari. Tra le più grandi in tutta la Puglia e risalente all’anno Mille, la cripta Lama d’Antico è il punto focale dell’escursione. Capolavoro assoluto, è una vera e propria cattedrale scavata nel tufo che, in origine, era interamente affrescata e scandita da una serie di archetti. Qui sono stati ritrovati reperti risalenti all’Età del Bronzo e sepolture.



La meraviglia della grotta di Zinzulusa

Scendendo nel cuore del Salento, precisamente a Castro, in provincia di Lecce, impossibile mancare una visita alla spettacolare galleria carsica della grotta di Zinzulusa. Tra i maggiori fenomeni carsici del Salento e con un ingresso maestoso scavato in una parete a picco su un mare stupendo, il sito è caratterizzato da numerose stalattiti e stalagmiti, che danno il nome alla gotta, da “zinzuli”, gli stracci di un abito logoro nell’idioma salentino.

Il viaggio nel ventre della terra si sviluppa per un centinaio di metri, riducendo progressivamente la propria sezione fino a raggiungere il cosiddetto Duomo, salone conclusivo del tratto emerso visitabile dai turisti. Nella parte successiva sommersa, il Cocito, sono stati rinvenuti fossili viventi unici al mondo, tra cui spugne ipogee Higghinsia ciccaresi, e grosse stalagmiti sul pavimento, indice di un lungo periodo di emersione di tali ambienti.



Gli itinerari e le possibilità offerti da questa splendida regione non sono certo finiti. Per maggiori informazioni, preparare al meglio il proprio viaggio e regalarsi infinite ed uniche esperienze consulta viaggiareinpuglia.it