Puglia, l’estate si colora di musica

Tra le mete estive più apprezzate a livello mondiale, la Puglia offre una combinazione perfetta tra natura, cultura e sapori, riuscendo a soddisfare anche il turista più esigente e incontrando una moltitudine di interessi e passioni. La ricchezza di questa straordinaria regione è certamente in una costa mozzafiato, con spiagge a predita d’occhio e acque cristalline, ma anche in un entroterra ricco di borghi tutti da scoprire, un’architettura unica e monumenti storici imperdibili.

Il tutto è accompagnato da una tradizione culinaria che affonda le radici in un passato semplice, ma capace di esaltare prodotti di primissima qualità e trasformarli in piatti ricchi di gusto e tradizione. Durante i mesi estivi, poi, la Puglia si fa spettacolare palcoscenico per eventi imperdibili: dalle numerose feste patronali che affondano le radici in un passato ancora vivissimo, fino alle sagre enogastronomiche e la miriade di eventi musicali per ogni gusto.



Locus Festival

Proprio in tema di appuntamenti musicali imperdibili, la stagione estiva 2023 vede la Puglia protagonista assoluta di eventi di primissimo piano, a cominciare dall’imperdibile 19ª edizione di Locus Festival, eccellenza della stagione musicale italiana, che dal 27 giugno al primo settembre mette in scena un viaggio itinerante capace di esaltare la musica di tutto il mondo.

Emblema della Puglia che si apre al mondo il festival promosso da Bass Culture ha come tema di quest’anno "Music of many colors". Un omaggio e un’ispirazione dal titolo dell'album capolavoro del 1980 realizzato dal capostipite dell'afrobeat Fela Kuti e dal padrino dell'acid-jazz Roy Ayers, per vuole affermare con orgoglio l'eterogeneità artistica che contraddistingue ogni edizione della rassegna. Una varietà di suoni senza confini, accomunati da una costante ricerca della qualità e dal dialogo fra diversi linguaggi.

Come ogni anno, il percorso sonoro del Locus si dispiegherà attraverso diverse location d'eccezione della Puglia. Il cuore resta, come sempre, nelle piazze e nelle masserie di Locorotondo, ma gli eventi speciali che apriranno e chiuderanno il festival toccheranno luoghi magici e unici: dalla piazza antistante la splendida cattedrale di Trani, passando dall'inconfondibile lungomare di Bari e il suo porto con il faro borbonico, per finire con la piazza centrale del centro storico di Fasano, lungo la costa dei trulli. Tantissimi gli ospiti italiani e internazionali di assoluto richiamo. Per il programma completo consultare il sito internet www.viaggiareinpuglia.it/it/dettaglio-evento/locus-festival-2023.



Festival della Valle d'Itria

Promette di regalare notti magiche anche il Festival della Valle d’Itria. Giunta alla sua 49ª edizione, la manifestazione promossa da ARET Direzione-Comunicazione porterà nella straordinaria cornice barocca di Martina Franca, in provincia di Taranto, tutta la bellezza evocativa della musica lirica e sinfonica.

Appuntamento dal richiamo internazionale, lo spirito che anima il Festival della Valle d’Itria si rinnova con un occhio sempre attento alla tradizione, in un lavoro di ricerca e recupero capace di spaziare tra opere inedite e titoli riscoperti. A ospitare la kermesse, lo splendido Palazzo Ducale, ma non solo, con appuntamenti anche in chiostri e antiche masserie della Valle d’Itria.

In programma, quest'anno: Il Turco in Italia di Gioachino Rossini (1814), Il paese dei campanelli di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato (1923) e tre prime rappresentazioni, la prima assoluta in tempi moderni de L'Orazio di Pietro Auletta (1737), la prima italiana in tempi moderni de Gli Uccellatori di Florian Leopold Gassmann (1759) e la prima assoluta in Italia de L'adorable Bel-Boul (1874). Maggiori info all’indirizzo www.festivaldellavalleditria.it.



Locomotive Jazz Festival 2023

ARET Direzione-Comunicazione promuove un altro degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: il Locomotive Jazz Festival, rassegna in movimento che porta in Puglia musicisti di fama mondiale che con le loro sonorità scandiscono le giornate musicali a partire dall’alba sul mare, fino a sera con gli aperitivi, gli incontri letterari e cinematografici nei centri storici del Salento, e i concerti-evento in location d'eccezione.

Il programma della manifestazione si arricchisce di teatro, workshop e artisti di strada. Tra gli appuntamenti principali quelli in programma a Melpignano il 20 luglio, Sogliano Cavour dal 30 luglio al 3 agosto e a Marini di San Cataldo, nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Ma gli appuntamenti sono davvero tantissimi. Per il programma completo è possibile consultare il sito www.locomotivejazzfestival.it.



VIVA! Festival 2023 - Valle d'Itria International Music Festival

Dal Jazz all’elettronica, ARET Direzione-Comunicazione promuove il VIVA! Festival, la manifestazione dedicata alla musica d’avanguardia con un respiro internazionale. Nato nel 2017 dal sodalizio di Turnè srl di Locorotondo e l'associazione Xplosiva di Torino, il festival si pone come obiettivo quello di dar vita a un evento innovativo, capace di valorizzare anche attraverso nuove sfumature il fascino senza tempo della Valle d’Itria.

Quattro serate di live show con una line up imperdibile che affianca le più grandi star internazionali alle migliori promesse della scena mondiale, tra cui Bonobo, Caribou, Talib Kweli + Madlib. Una rassegna che continua a esplorare le sonorità contemporanee, delle sue molteplici forme. Per maggiori informazioni www.vivafestival.it.



Carpino in Folk

Dal 7 al 10 agosto, nel cuore del Gargano, Carpino si anima per quattro giorni all’insegna della musica Folk. Dagli stornelli della tradizione, ai brani riarrangiati e contaminati con le sonorità provenienti da tutta Italia e dal Mondo. Il tema di quest’anno è “Restare”, per un appuntamento firmato ARET Direzione-Comunicazione, che a suon di tamburello e chitarra battente porta la musica a divenire strumento per avere cura di un tesoro prezioso, custodirlo e renderlo vivo.

Sotto la direzione artistica di Antonio Pizzarelli, il festival punta a stimolare l’immaginazione, per costruire e imparare che la bellezza del paese è ricchezza che non può essere dispersa. Tantissimi gli artisti coinvolti, a partire da Tittomë, Africa Unite, Roy Paci e Aretuska, Antonio Castrignanò, i Sud Folk e gli immancabili cantori di Carpino e di San Giovanni Rotondo. Per maggiori informazioni www.facebook.com/carpinoinfolk.



FestambienteSud

Festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, FestambienteSud è un vero e proprio ecofestival sulle questioni ambientali e sulla qualità culturale del territorio, che mescola musica, teatro, danza, arte e rassegne enogastronomiche, ma è soprattutto occasione di incontro e confronto sulle relazioni tra cultura, ambiente e qualità della vita.

Un festival multidisciplinare e itinerante pensato per tutti, che dal 13 luglio al 5 agosto, propone spettacoli, visite guidate, laboratori e molto altro ancora. Promossa da ARET Direzione-Comunicazione, la 19ª festival di quest’anno è intitolato “Arsura. Vincere la sete del pianeta” e ha come tema principale l’acqua, per un programma che si articola in un fitto programma di forum, incontri, concerti, spettacoli, cammini e molto altro ancora. Tra gli ospiti attesi per quest'edizione: Nada, Frida Bollani, Veronica Raimo e tanti altri. Per maggiori informazioni e conoscere le tappe e il programma completo è possibile visitare il sito internet www.festambientesud.it.



Cinzella Festival

Musica e paesaggio da sogno si intrecciano anche nelle suggestive Cave di Fantiano, tra le splendide colline murgiane e i profondi lembi di mare della penisola jonico-salentina che fanno da sfondo al Cinzella Festival. L’appuntamento è dal 13 al 15 agosto, per tre giorni che trasformano una ex cava di tufo in un palcoscenico naturale senza eguali.

"Bocche che pronunciano parole. Mani alzate al cielo a caccia di suoni. Occhi per guardare immagini che raccontano storie" è questo il concept attorno cui ruota la 7ª edizione del festival, che si propone di raccontare il territorio attraverso immagini, parole e suoni. Tra le novità attese quest’anno, la sezione “Cinzella Parole” al Mon Reve Resort di Taranto, all'interno della quale s'inserisce il premio del libro spettacolare “Cinzella - Città di Taranto”, diretto dal giornalista musicale Luca De Gennaro e dal produttore musicale Stefano Senardi. Per il programma completo e per maggiori informazioni www.facebook.com/cinzellafestival.



La notte della Taranta

Immancabile, infine, l’appuntamento con La notte della Taranta. Giunta alla sua 26ª edizione, la kermesse itinerante contamina e fonde il coinvolgente ritmo di pizzica salentina con musica internazionale, spaziando dal rock al pop, fino a jazz e sinfonica, per un grande spettacolo sotto le stelle.

L’obiettivo è quello di valorizzare la musica tradizione salentina attraverso altri linguaggi musicali che, dal 26 agosto e per circa un mese, porterà in diversi comuni del Salento l’arte di musicisti e ballerini. L’appuntamento conclusivo è a Melpignano, per il grande concerto finale, che vedrà sul palco l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, accompagnata Fiorella Mannoia nei panni della Maestra concertatrice di questa edizione. Tantissimi gli ospiti attesi. Per maggiori info e programma www.lanottedellataranta.it.



Ma gli eventi e i festival offerti da questa splendida regione durante tutta l’estate non sono certo finiti.

Per maggiori informazioni consulta il sito viaggiareinpuglia.it