© RIPRODUZIONE RISERVATA

, previsti dal DPCM del 25 gennaio 2008 , sono, caratterizzate da unAl termine del percorso, lo studente potrà ottenere ilL’Istituto Tecnico Superiore sul Turismo e i Beni culturali della Puglia, con sede a Lecce , rappresenta una proposta di eccellenza nel panorama della Formazione Superiore sull’ospitalità italiana, una scelta alternativa alla formazione universitaria e con essa integrabile perché più marcatamente professionalizzante e finalizzata a un qualificato ingresso immediato nel mondo del lavoro.In collaborazione con le realtà più accreditate del sistema formativo e imprenditoriale del settore e con i principali gruppi alberghieri, promuove percorsi formativi biennali per imparare e sperimentare la scienza e l’arte dell’ospitalità attraverso la valorizzazione delle identità e delle eccellenze dei territori e rispondere alle esigenze espresse in maniera sempre più urgente dalle imprese.Il turismo è diventato nella nostra Regione una leva economica che contribuisce significativamente al PIL del territorio che, dal 2016, è arricchito dalla Fondazione ITS ,come opportunità di Alta Formazione e di lavoro per giovani motivati e valore aggiunto per le Imprese del territorio.La Fondazione di partecipazione è un grande lavoro di squadra, che continua a svolgersi insieme alle Istituzioni pubbliche, Enti Formativi ed Università , Sistemi Associativi di rappresentanza ed Imprese del settore ed estende oggi le sue sedi su tutto il territorio Regionale al fine di potenziare il dialogo ed il lavoro comune degli attori che si impegnano per lo sviluppo dell’Industria turistica e culturale.La didattica nei percorsi biennali, proposti nell’offerta formativa annuale, è centrata su case studies, laboratori esperienziali, ambienti di apprendimento diversificati nei quali l’aula come anche il contesto aziendale si trasforma in un learning active lab ed hub innovation e coniuga l’acquisizione di conoscenze con lo sviluppo di competenze professionali legate alla nuova visione della quarta rivoluzione industriale 4.0 relativa allo sviluppo di prodotti e processi innovativi e abilità trasversali, ossia le soft skill sempre più richieste dal mondo del lavoro.ITS: unanel panorama della, da tutti riconosciuti come “”.- 900 ore di stage su 2000 ore totali di attività in aziende prestigiose nel panorama locale ,nazionale ed internazionale- Tirocini in Italia ed all’estero attraverso piattaforme internazionali di domanda-offerta ed azioni finanziate dal FSE e dalle imprese del nostro network; contratti di apprendistato di 3° livello e/o di ricerca-Approfondimento con relativa certificazione di almeno due lingue straniere e soggiorni all’estero per il perfezionamento linguistico- Docenti accademici e manager provenienti dalle più importanti realtà del settore- Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal MIUR corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)- Riconoscimento dell’intero biennio formativo ITS in termini di 120 crediti per l’accesso ai programmi di laurea della NHL Stenden University (Paesi Bassi)- 82% di placement all’uscita dal percorso (dati MIUR)- Misure di potenziamento nello studio, azioni di accompagnamento per l’ingresso nel mondo del lavoro, Borse di studio per i più meritevoli e misure a sostegno per lo svantaggio- Azioni di accompagnamento per start up innovative attraverso la collaborazione con importanti Agenzie per il lavoro.per la selezione degli ammessi ai quattro percorsi (25 per ciascun profilo professionale) ed i moduli di ammissione sono disponibili sul sito www.itsturismopuglia.gov.it