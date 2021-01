Oggi alle 10.45 la diretta on line della presentazione del dossier alla Commissione del Mibact

La cultura cambia il clima: è l’ora di Taranto. Scatta alle 10.45 di oggi l’audizione del dossier di presentazione della città ionica a Capitale della cultura italiana 2022. Ad ascoltare la delegazione cittadina, affiancata da un rappresentante dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, sarà la Commissione di esperti nominata dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni. Tutti potranno assistere alla presentazione del dossier, che sarà svolta in videoconferenza sul canale YouTube del MiBact.

E Taranto si prepara a conquistare la Commissione, stillando milioni di gocce di acqua salata, la stessa materia che compone, in mood diversi, il suo meraviglioso mare, ma anche il sudore che imperla la fronte dei suoi cittadini operosi, così come le lacrime che sgorgano copiose nell’estasi religiosa, vissuta durante il rito della Settimana Santa. “La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare”, questa la citazione di Karen Blixen che compare sul video spot di Taranto Capitale della Cultura. Due minuti, per la regia di Pippo Mezzapesa, per raccontare le due distese azzurre che abbracciano la città, riti, tradizioni, storia economica – quella legata all’ex Ilva – e amore, quello provato verso la propria terra da una comunità che vuole evolversi. Un cambiamento avviato nel 2017 dall’amministrazione comunale targata Melucci, attraverso Ecosistema Taranto, e che oggi invoca la cultura e l’ambiente come risorse irrinunciabili di una città dalle origini millenarie che è nel cuore del Mediterraneo e che dalla sua storia sa ripartire per costruire un orizzonte futuro di mille possibilità.

E dunque, sono 3 i pilastri sui quali poggia il dossier tarantino:

1. Ambiente: bonifica delle aree inquinate; promozione delle energie rinnovabili, eliminando il carbone dal ciclo dell’acciaio.

2. Mare: rafforzamento dello storico posizionamento strategico di Taranto, al centro del Mediterraneo, rilancio del Porto, da integrare nel nuovo sistema logistico e infrastrutturale della piattaforma jonicoadriatica, valorizzazione della fruizione dei Due Mari, promozione di filiere della blue economy e dell’economia circolare.

3. Cultura: riattivazione e valorizzazione delle identità culturali, storico-artistiche e monumentali, promozione della cultura dell’innovazione e d’impresa, in simbiosi con la ricerca e la formazione nei territori, rafforzamento della cultura della cittadinanza, favorendo l’inclusione sociale e la parità di genere, l’integrazione territoriale e urbana tra centri e periferie, potenziando i servizi alla persona.

Ed è sempre l’ambiente a dare la caratterizzazione tematica dei sei Ecosistemi con i quali il dossier struttura gli oltre 200 eventi che saranno allestiti, qualora Taranto diventasse Capitale italiana della cultura: “Mare”, “Storia”, “Ambiente”, “Innovazione”, “Arti” e “Riti, tradizioni ed enogastronomia”. Tra questi, il “Festival dei Delfini”, organizzato dalla Jonian Dolphin Conservation, con visite guidate all’interno del centro Ketos, immersioni marine attraverso la realtà virtuale, laboratori per bambini e talk sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici. E poi con il Museo nazionale archeologico di Taranto, si potrà partecipare al “Castello sul mare”, che esalterà il maniero aragonese, o seguire i percorsi di archeologia urbana di “Taranto sotterranea”, oppure assistere al “Festival della filosofia magno-greca”, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina. Ma saranno davvero tanti i percorsi espositivi, museali e laboratoriali, così come la produzione di spettacoli teatrali e musicali.

Taranto, però, nella sua candidatura è affiancata anche da Bari: ma la competizione ha lasciato spazio alla collaborazione e all’amicizia, attraverso il protocollo d’intesa firmato l’altro ieri dall’assessore regionale alla Cultura, Massimo Bray, e dai sindaci del capoluogo pugliese e di quello jonico, Antonio Decaro e Rinaldo Melucci. Con la promessa che, quand’anche nessuna delle due vincesse il titolo, le amministrazioni si impegneranno a portare avanti, di comune accordo, alcune iniziative dei programmi culturali presentati.

Il responso sulla città vincitrice si avrà lunedì 18 gennaio, per bocca del ministro Dario Franceschini. Taranto compete con altre 9 finaliste: Ancona, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana, Procida, Trapani, Verbania e Volterra.

Ultimo aggiornamento: 16:12