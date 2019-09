TAP, il microtunnel è già realtà

Quest’estate i bagnanti della spiaggia di San Foca, marina di Melendugno, hanno già posato i loro asciugamani su un pezzo di gasdotto, ma nessuno di loro ha notato cambiamenti sul bagnasciuga. Nel mese di aprile 2019 è stata infatti completata la realizzazione del cosiddetto “microtunnel” di TAP, l’infrastruttura che trasporterà il gas del Mar Caspio in Italia e in Europa. I lavori, che sono cominciati sulla terraferma in località San Basilio, sono proseguiti nel sottosuolo, a oltre 15 metri di profondità. Il microtunnel, invisibile in superficie, servirà a collegare il tratto a terra del gasdotto, in avanzato stato di costruzione anche in Italia, e i tubi che verranno posati in mare attraversando l’Adriatico collegandosi all’Albania. I lavori nella zona costiera sono stati interrotti, come ogni estate, per non interferire con le attività turistiche tipiche dei mesi estivi, mentre proseguono senza interruzione a oltre 8 km dal litorale, nella zona del Terminale di Ricezione, l’impianto che servirà a collegare TAP con la rete nazionale del gas. Sono inoltre iniziati i ripristini di alcuni terreni attraversati dal gasdotto: gli ulivi, geolocalizzati e temporaneamente espiantati per consentire i lavori, torneranno nella loro posizione originaria.

Un ospite gradito: la "pagghiara"

La “pagghiara” è una costruzione rurale, simile ai più famosi trulli, costruita con il materiale di risulta dei lavori di dissodamento dei terreni agricoli. Utilizzate un tempo come riparo momentaneo o come deposito, le “pagghiare”, ormai per lo più in disuso, rappresentano oggi uno degli elementi caratteristici del paesaggio salentino. All’interno dell’area di cantiere di TAP, e in particolare nella zona del Terminale di Ricezione, è presente proprio uno di questi edifici, peraltro in ottimo stato di conservazione. La pagghiara resterà al suo posto (e nelle condizioni originarie) anche dopo la fine dei lavori, grazie al continuo monitoraggio da parte di un team di archeologi.

L’autorizzazione alla costruzione di TAP è stata condizionata da una serie di prescrizioni che i Ministeri competenti hanno imposto alla società per far sì che l’impatto dell’opera sul territorio fosse minimo. Grande attenzione è stata riservata alla necessità di riportare le aree di lavoro alle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell’inizio delle attività di cantiere. Le operazioni di ripristino, in particolare, devono rispettare una rigorosa procedura. In primo luogo, è necessario provvedere alla rimozione del terreno vegetale superficiale, più ricco di materia organica. Il terreno rimosso è conservato a pochissima distanza dall’area di cantiere in modo da poter effettuare subito la copertura dei tubi, una volta interrati. La copertura dello scavo del tubo in trincea va effettuata con macchinari leggeri e con terreno asciutto, per evitare un innaturale compattamento. Questa operazione è forse la più delicata: le condizioni del terreno dovranno essere assimilabili a quelle originali, per permettere la colonizzazione degli apparati e dei microrganismi utili a far sì che la terra conservi le stesse caratteristiche di resilienza che possedeva prima dell’inizio dei lavori.