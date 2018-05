Solidi e dinamici per accompagnare lo sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le piccole e medie imprese del Sud, dopo un lungo periodo di crisi e di difficoltà superiori a quelle ordinariamente affrontate, stanno cercando di agganciare la ripresa, se pur moderata, certificata recentemente da Cerved-Confindustria. Banca Popolare Pugliese, una delle poche realtà finanziarie legate al territorio meridionale, è fortemente impegnata a supportare in maniera reale e concreta le loro esigenze, interpretabili solo da una banca locale, che fa della solidità e della fiducia reciproca una delle sue prerogative essenziali. Proprio nelle ultime settimane Milano Finanza ha collocato il Gruppo Banca Popolare Pugliese – nelle classifiche nazionali dell’Atlante Nazionale delle Banche 2017 – all’ottavo posto, con riferimento ai suoi elevati requisiti patrimoniali. La stessa rivista, poi, le ha assegnato il primo posto, per il sesto anno consecutivo, fra le banche della Regione Puglia. Questi riconoscimenti contribuiscono a trasmettere importanti segnali ai suoi 32.717 soci, che possiedono quasi 62 milioni di azioni ordinarie, per un capitale sociale di 185,90 milioni. Questi dati sono la solida base per poter sostenere le varie attività promosse dalla Banca e per cogliere e superare le nuove e continue sfide che il mercato impone anche nel settore finanziario.Le norme sancite dalle Autorità europee, in continua evoluzione, stanno disegnando un nuovo sistema, più coerente con quello delle altre nazioni ma da applicare ad un tessuto economico assai differente, che esprime le proprie unicità e specificità. A ciò si aggiunge l’ingresso, nel settore dei pagamenti e dei finanziamenti, di nuove realtà molto spinte sul lato del Fintech e che non sono soggette, almeno per il momento, alle medesime regole di vigilanza e di compliance delle Banche.In questo contesto, Banca Popolare Pugliese cerca di cogliere l’esigenza della clientela di avere una presenza continua e dinamica, in linea con le trasformazioni tecnologiche dei processi che si affermano nel settore, vivendola come una opportunità di miglioramento e di qualificazione dei propri prodotti e servizi. La Banca, infatti, si muove nella direzione dell’integrazione e della sostituzione dei processi tradizionali, grazie all’adozione di nuove tecnologie ed alla riqualificazione del proprio personale, per rendere servizi sempre più efficienti, utili e aderenti alle esigenze della propria clientela.Tutte queste trasformazioni, però, devono essere attuate salvaguardando il valore della relazione diretta e della fiducia, elementi ritenuti essenziali e imprescindibili nell’azione della Banca. Le nuove tecnologie, in sostanza, non potranno e non dovranno sostituire tale relazione, piuttosto dovranno consentire di svilupparla ulteriormente nell’ottica del reciproco arricchimento valoriale.Il cambiamento radicale dei processi bancari e dei servizi offerti agli utenti è in pieno svolgimento. Banca Popolare Pugliese è pronta a coglierlo ed utilizzarlo a servizio della propria clientela, mantenendo e rinforzando l’approccio umano e diretto, al fine di supportare in modo proattivo e principale l’auspicato sviluppo economico, culturale e sociale, che il nostro Meridione sente oramai necessario.*direttore generaleBanca Popolare Pugliese