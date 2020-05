Ripartire con la musica: ecco Puglia Sounds Plus

Ultimo aggiornamento: 14:20

Produrre e programmare la musica ai tempi del Covid 19: la Regione Puglia, con Puglia Sounds, stanzia un milione e mezzo di euro per ripartire e ripensare modi, tempi e luoghi di una filiera che rappresenta il cuore pulsante della cultura pugliese.Nasce così, progetto inedito di rilancio del settore articolato in 6 azioni strutturate per il biennio 2020/2021, con cui poter dare “ossigeno” a musicisti, operatori e imprese musicali, puntando su produzione, programmazione, innovazione, semplificazione, formazione e confronto. «Affrontiamo in maniera specifica l’emergenza del comparto musicale pugliese con una serie di iniziative che puntano a sostenere l’attività della filiera musicale pugliese – dichiara il Presidente della Regione Puglia,–. Con Puglia Sounds Plus, la Regione Puglia investe 1,5 milioni di euro sul rilancio dell’attività di musicisti e operatori con l’obiettivo di accompagnargli nella delicata fase di ripresa».All’interno del progetto figura l’attesissimo appuntamento made in Puglia con il Festival internazionale della musica, che per quest’anno si svolgerà, ecco, la prima music conference internazionale digitale, all’interno della quale saranno spiegate le nuove linee di finanziamento che nelle prossime settimane saranno pubblicate su sul sito pugliasounds.it e saranno fruibili attraverso il PUGLIA DMS, Digital Managent System della Regione Puglia che consente procedure online. La prima, destinata alla realizzazione di nuovediscografiche, consiste nel consueto bando, cui si aggiunge per quest’anno l’avviso con cui saranno incentivate anche le nuove produzioni multimediali. Per quanto riguarda la, sono stati messi in cantiere 4 nuovi avvisi pubblici: con il primo si vuole definire un calendario estivo declinato sulle esigenze economico-sociali dei territori e sui temi che riguardano questa fase storica. Il secondo è volto a creare un circuito regionale dei luoghi dedicati alla musica e alla realizzazione di tour in Puglia. Il terzo favorirà la programmazione di concerti che promuovano la musica pugliese in Italia. Infine, consi vuole diffondere nel mondo la cultura musicale pugliese: un’iniziativa che partirà non appena se ne verificheranno le condizioni.«Puglia Sounds Plus è nato a marzo scorso, quando abbiamo capito che non si sarebbe tenuto il Medimex – dichiara il coordinatore artistico di Puglia Sounds/Medimex,–. A quel punto è nata l’idea del Medimex D, un tavolo di confronto sui temi internazionali più importanti: dallo streaming al futuro dell’industria musicale, dalla comunicazione ai tempi del Covid ai social, accanto alle scuole dei mestieri della musica con il Musicarium Advanced per i professionisti: insomma, un contenitore che fa del Medimex D la prima conferenza internazionale sulla musica interamente digitale».Numerosi gli ospiti che interverranno online a Medimex D:(Le Vibrazioni),(Pinguini Tattici Nucleari),(Presidente Sony Music Italia),(Presidente Artist First),(Vivo Concerti),(Google Italia),Quattro i webinar di approfondimento, curati e condotti dal giornalista musicale: il 4 giugno, Live, ora o mai più? con Clemente Zard e Tommaso Paradiso; il 9 giugno, Una vita in Streaming con Chiara Santoro e Ghemon; il 16 giugno, La crisi è indie? con Claudio Ferrante e Francesco Sarcina; il 18 giugno, Le Major e la crisi con Andrea Rosi e Riccardo Zanotti. Altri 4 webinar sono destinati ad artisti e operatori musicali (5-10-11 e 16 giugno).«La filiera della musica è importantissima e in questo momento è in estrema sofferenza, come l’intero settore della cultura – afferma l’assessore all’Industria culturale e turistica della Regione Puglia,–. La Regione è al fianco di tutti gli artisti e gli operatori pugliesi. E adesso che tutto sembra ripartire, siamo chiamati a reinventarci, a sperimentare nuove forme di fruizione, di partecipazione. Medimex rappresenta un po’ la metamorfosi verso la nuova normalità. Abbiamo voluto che diventasse innanzitutto un’opportunità eccezionale per confrontarsi sull’evoluzione del mondo della musica».«Con Puglia Sounds Plus diamo una prima risposta alla filiera musicale – aggiunge il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese,–: da una parte, lavoriamo a bandi che possano sostenere le attività e immettere nuove risorse economiche e dall’altra, con Medimex D, creiamo un piattaforma di confronto, dialogo e formazione, con l’auspicio di rivederci presto nei luoghi giusti per lo spettacolo dal vivo».Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.