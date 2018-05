© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’espressione “fare i conti”, nocciolo duro del modo di essere di una banca, negli ultimi tempi ha assunto un multiforme significato, soprattutto nel rapporto tra la banca e il mondo esterno. Non basta più fare i conti tra il dare e l’avere, fondamentale nel rapporto con la clientela, ma occorre fare i conti con il mondo esterno in continua evoluzione, con le regole che cambiano in maniera veloce, con le tecnologie che sconvolgono assetti e modalità di operare.In tutto questo, uno dei punti di riferimento importante per banche come la nostra, che hanno un continuo e spesso personale rapporto con la clientela, deve essere la trasparenza. La crisi di fiducia che ha minato in questi ultimi anni il settore creditizio a causa delle conseguenze particolarmente negative che la crisi economica ha provocato a talune banche, non disgiunte, in qualche caso, da “impropri” comportamenti dei responsabili delle stesse, si può superare attraverso un crescente miglioramento del rapporto, qualificato ed intenso, con la clientela. In questa direzione la Banca Popolare Pugliese, che pure ha sempre percorso quella strada, si sta ulteriormente rafforzando, anche per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti che hanno portato al cambiamento del modus operandi delle 105 filiali che operano nelle 5 regioni del “nostro” territorio.Fare i conti significa anche adeguarsi alle norme che la Banca Centrale Europea continua a dettare in materia di crediti deteriorati, quelli cioè maggiormente a rischio. Peccato per noi italiani che quelle norme non considerano affatto talune specificità nazionali, quali i tempi molto più lunghi rispetto alle medie europee per il recupero dei crediti. Le stesse norme rischiano di provocare prevedibili ricadute sui comportamenti aziendali e un’attenzione ancora maggiore nei confronti di quei crediti che appesantiscono i bilanci delle banche e che vanno smaltiti in tempi più stretti e più certi.La massima attenzione continueremo a riservare a vecchi e nuovi settori di operatività con l’intendimento di migliorare la redditività aziendale, che è poi quello che ci chiedono i nostri quasi 33 mila soci per un’adeguata remunerazione del loro investimento e per la ripresa delle quotazioni delle loro azioni, oggi mortificate dagli effetti della lunga crisi che ha colpito l’economia internazionale e nazionale e con essa le banche.Pur continuando ad assicurare con i nostri collaboratori un rapporto per quanto possibile diretto con la nostra clientela, seguiamo con particolare attenzione l’evolversi dell’innovazione tecnologica nell’utilizzo da parte dei clienti dei prodotti e servizi bancari. I report delle società di consulenza che misurano il fenomeno, ci dicono che l’approccio della clientela verso le banche attraverso i dispositivi mobili (cellulari e tablet) ha superato quello dei computer (36 milioni contro 21,5). Siamo pertanto fortemente impegnati ad adeguare le nostre competenze e il nostro modus operandi attraverso l’adeguamento dei supporti tecnologici senza trascurare assolutamente l’approccio diretto e personale con la comunità nella quale siamo inseriti da anni, tanto da esserne considerati parte. Sarà il dialogo continuo e qualificato con i nostri interlocutori a legittimare la nostra presenza e a consentirci di offrire i prodotti e i servizi più opportuni e le migliori risposte alle necessità del nostro territorio.*presidenteBanca Popolare Pugliese