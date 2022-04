Prefabbricate e modulari: il nuovo approccio all’edilizia

Algeco fornisce soluzioni efficienti per soddisfare le esigenze di spazio nei diversi settori

In fondo è sufficiente osservare con attenzione gli edifici scolastici delle nostre città per renderci facilmente conto della indispensabilità di rimetterli in sesto. Tradotto in termini pratici significa non solo provvedere a un restyling delle facciate per migliorare il decoro urbano. Ma anche assicurare e aggiornare le certificazioni di agibilità, la prevenzione degli incendi, il collaudo statico e la progettazione antisismica. Già, perché gli standard richiesti sono sempre più elevati, in linea con le più esigenti aspettative di sicurezza. Più facile a dirsi che a farsi per una semplice quanto fondamentale ragione pratica: come garantire la continuità scolastica agli studenti? Come consentire la prosecuzione regolare dell’attività didattica? Algeco, leader nelle costruzioni modulari, fornisce soluzioni standard e personalizzate. Ma andiamo per ordine

L’importanza di un edificio scolastico a norma

Prima di entrare nel vivo delle soluzioni per rendere vivibile, agibile e sicuro un edificio scolastico con tanto di esposizione di casi concreti a firma Algeco, è certamente utile dare uno sguardo alla normativa vigente. Quali sono le specifiche costruttive per la realizzazione di edifici scolastici? Gli aspetti di cui tenere conto sono infatti numerosi: dalla gestione degli accessi allo spazio dei parcheggi per persone con disabilità, dal calcolo dei metri quadrati necessari in base al numero di alunni alla presenza minima di servizi igienici, dal tipo di infissi alla scelta dei pavimenti. Fortunatamente, ogni dettaglio dell’edificio è chiamato a rispettare rigorosi criteri per ricevere l’attestazione di sicurezza e accessibilità a norma di legge. In sintesi, quelli da cui non si può prescindere sono certamente:

relazione energetica (ex-Legge 10)

abbattimento barriere architettoniche

rispetto del rapporto aero/illuminante

resistenza al fuoco delle strutture

rispetto dei requisiti acustici passivi

misure per l’evacuazione in caso di emergenza

impianto elettrico di sicurezza comprensivo di illuminazione di sicurezza e impianto di allarme

impianti e apparecchiature per protezione ed estinzione degli incendi

Due esempi riusciti di scuole prefabbricate e modulari

Succede allora che in 45 giorni la Scuola Secondaria di primo grado Volano di Rosignano Marittima, che accoglie gli studenti delle scuole del territorio interessate da lavori di manutenzione, è stata rimessa in piedi. Composta da 90 unità, per un totale di circa 3.000 metri quadrati, l’edificio, a ferro di cavallo con corridoio centrale, si compone di 18 classi più servizi, spogliatoi e aule dedicate come quella per gli insegnanti, per musica e scienze. La dotazione si completa con la presenza di alcuni preziosi servizi, come estintori, impianti per il rilevamento incendi e Algeco decò. Ecco quindi l’esempio della Cittadella della scuola di Pollena Trocchia, comune di circa 12.000 abitanti della città metropolitana di Napoli, altra dimostrazione dell’efficacia delle strutture modulari. I prefabbricati realizzati da Algeco hanno consentito agli studenti di proseguire le lezioni nonostante la temporanea inagibilità dell’istituto scolastico.

Architettura modulare con approccio green

A caratterizzare l’attività di Algeco è la strategia di sviluppo sostenibile circolare che cavalca i valori dell’etica, dell’ambiente e della comunità. Il tutto avviene nel contesto di un’ampia gamma di servizi a cui fare riferimento. L’attrezzatura e il comfort, ad esempio, con differenti gamme di mobili, accessori per spogliatoi e servizi igienici, servizi per la cucina, catering, manutenzione e pulizia tra cui scegliere. Senza trascurare l’energia e la tecnologia perché Algeco assicura il necessario in materia di servizi di rete e comunicazione, sistemi di refrigerazione e generatori elettrici. In tema di sicurezza, Algeco si occupa di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo dei sistemi di protezione contro incendi e furti. Oltre alla sicurezza di un’assistenza ausiliaria. E senza perdere di vista l’implementazione: fondamenta, bagni prefabbricati e double tank per ogni tipo di progetto di costruzioni modulare.