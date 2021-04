MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. PRESENTA NUOVA JEEP® COMPASS

Un concentrato di design e tecnologia nel lancio a cura di Maldarizzi, dal 1981 la concessionaria ufficiale di vendita e servizi Jeep®

Eleganza. Efficienza. Potenza. Massimo Comfort. Tecnologia. Ma anche emozione off-road.

Maldarizzi Automotive, dal 1981 la concessionaria ufficiale di vendita e servizi Jeep® per Bari e provincia, presenta Nuova Jeep® Compass nell’esclusivo allestimento di lancio ‘80° Anniversario’, con

dettagli di stile unici che esaltano la personalità e l'eleganza di Compass. Un restyling completo che

che valorizza la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo, introducendo importanti novità che la portano a un livello ancora superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità.

Con l’intento di coniugare le due anime insite nel brand Jeep® – lo spirito off-road e quello urbano - nasce un modello completamente nuovo, dalla forte personalità estetica, dall’eccellente dinamica di guida su strada e dalla tecnologia più raffinata nei campi della sicurezza e della connettività. Il tutto esaltato dalle rinomate capacità 4x4 di Jeep®, una peculiarità affinata in 80 anni di leadership nella guida in fuoristrada.

Il nuovo design dei fari conferisce a Nuova Jeep® Compass un look ancora più iconico e audace, enfatizzato dal design frontale e dall’iconica griglia a sette feritoie, completamente rimodernata. Anche l’abitacolo è completamente nuovo: la plancia della nuova Jeep® Compass 80°Anniversario è disegnata per offrire spazi più ampi e accentuare l'eleganza degli interni attraverso linee più pulite, il rivestimento in pelle e le finiture di pregio, come le cuciture a vista e i dettagli lucidi. Protagonisti del nuovo design è il nuovo sistema infotainment Uconnect™ da 10.1'', il nuovo quadro strumenti digitale full TFT che permette di scegliere fino a 12 configurazioni differenti e l'esclusivo assistente vocale “Hey Jeep®”.

Importanti passi avanti anche dal punto di vista della sicurezza. Nuova Jeep® Compass è equipaggiata con le tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, come il riconoscitore dei segnali stradali e l’Intelligent Speed Assist, che regola la velocità in base ai limiti stradali previsti.

Nuova Jeep Compass si presenta anche con una nuova gamma, che nasce ora incrociando quattro allestimenti (Longitude, Limited, S e Trailhawk), cinque diverse combinazioni di gruppi motopropulsori – benzina, diesel e ibrido plug-in, tre cambi (manuale a sei velocità, automatico a doppia frizione DDCT o automatico a sei marce) – e trazione anteriore o integrale.

Disponibile presso gli shoow-room Maldarizzi, dal 1981 la concessionaria ufficiale di vendita e servizi Jeep® per Bari e provincia, Nuova Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid è proposta ad un prezzo di lancio a partire da 269€ al mese con 2 anni di manutenzione e 4 anni di garanzia inclusi nella rata.

TAN 5,99% TAEG 7,92%

Un concentrato di design e tecnologia fra estetica rinnovata, nuovi interni, più sicurezza e un sistema di infotainment potenziato. Nuova Jeep® Compass è nata per sorprendere. Ce lo racconta la nostra Product Espert Jeep/Maldarizzi Alessandra. à video di presentazione:

Per richieste, dettagli e interviste: Press Office & Media Relations m.proscia@maldarizzi.com – tel. 3420053136