La tua barca? Idea Verde e Idea Marine, l’emozione di vivere il mare

L’azienda di Mesagne è miglior dealer italiano di Yamaha e distributore dei migliori marchi internazionali, con un pacchetto di servizi pre e post vendita consolidati in 40 anni

Quarant’anni di esperienza, miglior dealer italiano di Yamaha e un canale di distribuzione che si estende oltre che in tutta la Puglia, anche in Abruzzo, Calabria e Basilicata. La nautica da diporto pugliese vanta un nome che è diventato un punto di riferimento nazionale: Idea Verde, azienda di Mesagne, si racconta nelle parole del suo amministratore delegato.

Marco Carvignese, come ha risposto alla crisi innescata dal Covid 19 la blue economy?

La blue economy ha subìto una forte battuta d’arresto nei primi mesi del lockdown, perché per sua natura è legata alla stagionalità: il nostro lavoro si concentra nei mesi estivi e anche i flussi finanziari pre-stagionali si sono bloccati. Marzo, aprile e maggio sono di norma i mesi in cui un’azienda della blue economy incassa gli introiti sulle barche vendute durante il resto dell’anno. Di più: questo settore ricomincia solitamente a muoversi da marzo, proprio quando è iniziato il lockdown. I flussi di cassa attesi non sono stati ricevuti e i contratti sono stati bloccati: ci siamo spaventati. Ma da maggio in poi la situazione si è letteralmente rovesciata: abbiamo riscontrato un forte incremento delle richieste rispetto al 2019, dovuto in parte alla voglia di “evadere” da casa da parte di chi già prima aveva la possibilità di acquistare una barca. Chi fino ad allora, poi, era stato indeciso se investire sull’acquisto o meno, ha avuto un motivo in più per rivolgersi a noi, perché ha ritenuto la barca un ambiente decisamente più sicuro della spiaggia e in grado di tenere al riparo da assembramenti. E così, da un calo iniziale siamo passati a una forte richiesta, che però non ci ha spiazzati: ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo avuto perfino un piccolo incremento di vendite rispetto al 2019.

Marco Carvignese

In che modo Idea Verde si è fatta trovare pronta dinanzi a tante richieste?

La nostra forza aziendale, maturata in 40 anni di attività, risiede nel disporre di ben due show room, all’interno dei quali sono esposte intere gamme di barche, dalla più piccola alla più grande. Questo stock di prodotti già pronti è stato perciò in grado di soddisfare le tante richieste pervenute. Inoltre, in questo clima di incertezza il cliente si rivolge a una realtà seria, che fa vivere già a terra l’esperienza dello stile di vita in barca e non su un semplice catalogo. E poi c’è la qualità. Siamo concessionari per gran parte del Sud Italia dei marchi più prestigiosi del settore: Cranchi, Jeanneau, Beneteau, i gozzi dei cantieri Mimì, i gommoni di Joker Boat e Zar Formenti e i motori marini Yamaha, che nel 2020 ci ha riconfermato per il quinto anno consecutivo come il primo venditore italiano per fatturato e numero di motori venduti. E ancora, emozione: i nostri clienti spesso vengono da noi anche solo per bere un caffè, rilassarsi e sentirsi parte di un contesto in cui condividere valori e stili di vita.

Quali servizi offrite alla vostra clientela?

Il nostro servizio parte dal periodo prima dell’acquisto, con un servizio di alert via Whatsapp, e-mail, telefonate, virtual tour aziendali e virtual tour sul sito, affinché chi viene nello showroom sia preparato a questo mondo. Una volta acquistata la barca, ecco che si attivano i servizi post vendita, che per noi è la fase più importante e che comprende il rimessaggio invernale al coperto e allo scoperto, la manutenzione e il trasporto della barca: ci occupiamo di tutto noi. Disponiamo di 4 meccanici interni specializzati nella manutenzione, più una serie di sub dealer dislocati in tutta la Puglia, attraverso punti assistenza convenzionati, in cui lavorano meccanici per il pronto intervento. Inoltre, con il marchio Yamaha l’assistenza è gratuita con tutti i tecnici d’Italia. Nella nostra sala conferenze aziendale, poi, eroghiamo corsi di aggiornamento annuali con tecnici specializzati alle officine convenzionate, principalmente sui motori Yamaha, ma più in generale su tutte le novità in commercio. E ancora, affianchiamo il cliente nel suo percorso di crescita, che parte da una piccola imbarcazione, per poi spingersi gradualmente verso i grossi tagli. Infine, curiamo la vendita di nuovo e usato: in particolare, abbiamo stretto una collaborazione con una grossa società di brokeraggio nautico per implementare e gestire al meglio il parco usato.

Da 5 anni avete investito in un’altra sfida: creare un vostro marchio. Oggi Idea Marine ha un canale di distribuzione in tutta Europa e uno dei suoi modelli è stato annoverato tra le 5 migliori barche al mondo: di quale modello si tratta e quali sono le sue caratteristiche?

IDEA 80, ammiraglia di Idea Marine, è tra le migliori 5 barche al mondo per la categoria Family

Idea Marine è un progetto nato nel 2015 e che ha avuto un successo esponenziale: dai due modelli iniziali siamo arrivati a costruirne cinque, ovvero: l’IDEA 53, modello da 5,30 metri open; l’IDEA 58, modello disponibile sia in versione open sia walk around; l’IDEA 70, da 7 metri walk around, e infine quello da 8 metri walk around, la nostra ammiraglia: sulla Idea 80, nel corso della presentazione di qualche mese fa al Salone internazionale di Genova, è stato installato in anteprima europea il nuovo modello Yamaha XTO da 375 Hp. Un onore per noi, oltre che una grossa soddisfazione, anche perché IDEA 80 è stata annoverata tra le migliori 5 barche al mondo per la categoria Family.

Ultimo aggiornamento: 10:31