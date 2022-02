La madia moderna: Cattelan su Arredare Moderno

La madia moderna Cattelan è sull’e-commerce Arredare Moderno

La madia moderna: un connubio tra estetica e praticità

La madia moderna è un mobile molto apprezzato per arredare living raffinati e funzionali. Si tratta di un arredo non solo decorativo ma anche contenitivo, pensato per riporre oggetti e arredare con gusto differenti spazi della casa.

La madia moderna riesce a coniugare dunque l’estetica contemporanea con la praticità di un arredo dove poter archiviare ogni genere di oggetto. Anche per gli ambienti poco spaziosi esistono madie moderne di design poco profonde, da collocare in spazi angusti o di passaggio, che risultano utilissime come elementi decorativi e per riporre oggetti vari. Inoltre, la madia generalmente poggia su piedini che possono essere di tante varietà e materiali: in legno, acciaio, plastica, nelle versioni laccate o verniciate, dalle forme più svariate.

La madia moderna Cattelan è su Arredare Moderno, l’e-commerce del Made in Italy

ArredareModerno.com è da oltre 10 anni l’e-commerce per eccellenza e punto di riferimento per l'home design: la risposta giusta alle esigenze più raffinate per un arredamento moderno ed elegante. Le proposte di Arredare Moderno sono in continuo aggiornamento e al passo con le tendenze del momento. Il punto di riferimento di Arredare Moderno è la qualità dell’artigianato italiano, attraverso i marchi più prestigiosi, come Cattelan Italia, una delle grandi aziende del settore arredamento, specializzata nella produzione e nella realizzazione di articoli di arredamento Made in Italy. I prodotti di arredamento di Cattelan, sono caratterizzati da linee essenziali e da uno stile sobrio ma deciso, che riempie ogni stanza dell’abitazione con classe e raffinatezza.



Le madie moderne del brand Cattelan sono realizzate con estrema attenzione alle forme, al design, alle tinte decise e di tendenza. La Madia moderna Oxford Cattelan Italia è caratterizzata da un design semplice e moderno. Un arredo dal gusto unico, ideale per la zona living della casa, alla quale dona un tocco di gusto ed eleganza. Disponibile in diverse versioni, Oxford su Arredare Moderno è una madia moderna perfettamente adattabile a diversi contesti, sia dal gusto moderno che tradizionale.

Arredare Moderno, punto di riferimento per l'home design

Arredamoderno.com, l’e-commerce che offre il servizio di pagamento a rate con finanziaria Compass

ArredareModerno.com semplifica gli acquisti grazie al finanziamento Compass. Dai primi anni ad oggi, l’azienda ha accumulato una serie di successi che le hanno permesso di diventare competitiva anche grazie a un sistema di richiesta prestiti online facile e veloce e grazie alla proposta di nuovi servizi.

Il servizio Compass permette dunque il pagamento rateale degli acquisti su Arredaremoderno.com, e con piani altamente personalizzati. Con Arredare Moderno l’acquisto mobili online con pagamenti rateali è semplice, grazie a professionisti che garantiscono la copertura finanziaria necessaria per ammobiliare o rinnovare al meglio la casa.

Per richiedere piani rateali personalizzati per l’acquisto di mobili online, basta contattare telefonicamente o via mail gli uffici di Arredare Moderno e richiedere la pratica di finanziamento per l’acquisto di mobili online con Compass. I piani rateali proposti sono diversi:

a zero interessi in 12 rate mensili;

con prima rata a 90 giorni in 22 rate mensili;

personalizzato fino a 60 rate di durata variabile.

Compass permette anche varie coperture assicurative facoltative a completamento del prestito. Ciò significa che Arredare Moderno riesce a garantire un’estrema sicurezza contro eventuali rischi o inconvenienti.