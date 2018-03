Sole 24 Ore Roberto Iotti - si è occupato il presidente di Bpp, Vito Primiceri, che, senza troppi giri di parole, ha invitato i presenti - soprattutto i politici – ad ascoltare e attuare i consigli del professor Cottarelli di cui sempre più spesso si dichiarano appassionati lettori, «perché solo dall’unanime consenso della società civile a queste idee che invitano a credere in una rinascita potrà derivare una reale possibilità di migliorare le sorti di questo Paese». Concetto subito rafforzato dal direttore generale di Arca Fondi Sgr, Simone Bini Smaghi, che ha aggiunto: «Dalla difficile situazione in cui versa l’Italia si potrà uscire prima di tutto avendone consapevolezza». Tante le autorità e personalità in sala, a cominciare dal direttore generale di Bpp Mauro Buscicchio.

Evasione fiscale, corruzione, burocrazia, lentezza della giustizia, crollo demografico, divario Nord-Sud e difficoltà a convivere con l’Euro. Eccoli, i “sette peccati capitali” individuati da Cottarelli. Tante cifre, che sostanziano le ragioni dell’arretramento dell’economia italiana, ma anche soluzioni, che coincidono esattamente con la trasformazione in virtù dei citati peccati capitali. «Nonostante le difficoltà, siamo un Paese che in Europa ha il secondo settore manifatturiero. Io credo che se riuscissimo a liberarci di questi peccati potremmo diventare la prima economia del mondo. È una fortuna per gli altri – ha spiegato l’economista – che qualche peccato ancora ce l’abbiamo».

Cottarelli ha tracciato questo possibile scenario ben precisando che la sua realizzabilità è subordinata da un lato a un’esigenza di carattere economico, quella di mettere i conti in ordine prima di un nuovo possibile e improvviso “shock”, e dall’altra da una di carattere politico che risiede nella ricerca di stabilità anche in considerazione di ciò che potrà avvenire entro i prossimi due anni sulla scia dell’aumento dell’inflazione in tutta Europa e dell’addio di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea, senza dimenticare la politica dei dazi di Trump.

Ma per recuperare competitività e produttività l’Italia ha bisogno di modernizzare la sua struttura e di migliorare le relazioni con le parti sociali. Ne ha parlato Iotti del Sole24Ore che ai sette di Cottarelli ha aggiunto l’ottavo “peccato capitale” ossia «il non aver ancora deciso se vogliano essere un Paese turistico o una potenza industriale». A tal proposito il giornalista ha evidenziato il danno del ritardo nella digitalizzazione che in Italia sarebbe strato contenuto solo dall’introduzione del programma Industria 4.0 e in particolare dal ruolo svolto dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, «che dopo trent’anni ha introdotto in Italia un pacchetto di politiche industriali».

E poi Sud, tanto Sud nelle domande del direttore Scamardella e nelle risposte degli ospiti sul palco, con un’espressione alquanto condivisa circa la direzione da intraprendere: renderlo attrattivo per gli investitori, non solo in termini turistici, ma renderlo anche possibile e percorribile arginando l’azione delle mafie. Con un nono potenziale “peccato capitale” molto sentito al Mezzogiorno: ossia il cosiddetto “potere d’interdizione” - di cui il libro di Cottarelli parla - che «blocca la costruzione delle opere necessarie per lo sviluppo con effetti devastanti per l’economia e le imprese dei territori».







In sala imprenditori, politici e amministratori

«Le giuste indicazioni per il Mezzogiorno»



Sui palchi e in platea dell’Apollo c’erano tanti politici ma nutrita era anche la presenza di imprenditori e di operatori del mondo economico e accademico a tutti i livelli. Dal loro punto di vista «i consigli di Cottarelli devono rappresentare un punto di riferimento dal quale ripartire per avviare la discussione sulla ripresa e lo sviluppo del Mezzogiorno».

E ha espresso questo preciso orientamento il presidente della Camera di commercio di Lecce, Alfredo Prete: «Il messaggio che ha portato Cottarelli è molto forte. Ha detto che se si risolvono questi sette peccati capitali la nostra economia diventa importante a livello mondiale. Per cui mai come adesso avremmo bisogno di una stabilità soprattutto a livello politico. C’è bisogno che qualcuno attui programmi e oggi, in questa situazione di caos totale, un ulteriore stallo della politica non potrà che aggravare questi peccati capitali. La questione meridionale - ha poi aggiunto - non è marginale in tutto questo. Per un determinato periodo è stata anche messa da parte dai nostri governi e addirittura si diceva che bisognava affrontare piuttosto la questione settentrionale. Quello che ha detto Cottarelli ci dimostra, invece, che i problemi del Sud sono atavici e che non sono stati mai affrontati. Bisogna rendere il Sud attrattivo per le imprese perché se non ripartono gli investimenti al Sud non riparte l’economia. Il turismo non può essere la panacea di tutti i mali, l’ha detto chiaramente anche Iotti. Non possiamo vivere solo di mare e cibo, c’è bisogno di l’industria».

Più industria ma soprattutto più innovazione di processo e di prodotto, insiste il professor Amedeo Maizza, preside della facoltà di Economia dell’Università del Salento. «C’è un dato di fondo: l’economia italiana è basata prevalentemente sulle piccole e medie imprese, è a basso valore aggiunto e deriva anche dalle scelte di politica industriale degli anni pregressi allorquando c’era da prendere una strada al bivio tra l’innovazione e la meccanica. E penso che sia prevalsa la seconda. Penso anche al settore del farmaceutico sul quale avevamo grandi potenzialità e che poi è stato meno rafforzato. È chiaro che il nostro potenziale dell’agricoltura e del turismo c’è, il valore aggiunto però non è particolarmente rilevante. Ci vuole più innovazione e livelli tecnologici avanzati per riuscire a competere in questo contesto. Il il paesaggio e tutto ciò che è il contorno sono molto importanti e sono un volano per la piccola economia ma i giochi della finanza e della grande economia corrono su altri binari sui quali – dice Maizza - dobbiamo riprendere il giusto posto».

«Indubbiamente sono punti ineludibili, i sette peccati capitali esposti da Cottarelli. Sono il vero peso sociale e politico che oggi - condivide Nicola Delle Donne, già presidente di Ance Puglia - sta affrontando il Paese e, ahimè, sono spesso figli delle stesse logiche di una qualità della classe politica che non riesce a incidere sulle scelte a tal punto da generare sistemi di semplificazione la cui assenza continua a imbrigliare il Paese. Quello che ci auguriamo – dice l’imprenditore - è che ciò che afferma Cottarelli possa essere assunto come stimolo per la classe politica al fine di realizzare quelle riforme incisive che possano dare slancio alla ripresa». (P.Spa)







L'INTERVISTA

Cottarelli: il Sud può ripartire con un nuovo capitale sociale produttività e meno burocrazia



Francesco G. GIOFFREDI



Dall’abito severo di Mr spending review dei governi Letta e (solo per pochi mesi) Renzi, ai panni dell’analitico divulgatore dei peccati capitali dell’economia italiana, supportato dai numeri e da una certa acribia classificatrice. Ma anche: da riserva di Mauro Icardi nell’attacco interista a “riserva della Repubblica”. Carlo Cottarelli sbarca a Lecce proprio mentre nei palazzi romani il nome dell’ex direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale rimbalza con insistenza, ora opzione emergenziale, ora carta a sorpresa del Quirinale per un governo del presidente, insomma comunque vada Cottarelli può essere uno dei grimaldelli per liberare il Paese dallo stallo. Il professore però si schermisce e, appunto, ironizza: «Io premier? A me sembra più facile che mi chiamino nell’Inter a giocare al posto di Icardi come centravanti...».

Ma tant’è. Il piano d’ottimizzazione della spesa griffato Cottarelli è evocato da una larga fetta di forze politiche come ricetta salvifica. E però le stesse forze hanno promesso di tutto senza garantire coperture finanziarie per decine di miliardi: programmi elettorali impietosamente bocciati dall’Osservatorio dei conti pubblici italiani della Cattolica di Milano. Diretto da chi? Da Cottarelli, of course. L’ultimo suo saggio s’intitola “I sette peccati capitali dell’economia italiana”. Si parla ovviamente anche di divario Nord-Sud: più s’assottiglierà il gap, avverte, e più l’Italia tornerà nel club delle grandi potenze economiche.

Professore, la fase d’incertezza rischia di esporre il Paese all’aggressione dei mercati? Il rapporto deficit-Pil è sotto la soglia di guardia, per ora. Ma i conti pubblici richiedono perennemente una messa in sicurezza.

«Sono preoccupato per l’andamento dei conti pubblici, seppur non nell’immediato. La crisi degli ultimi anni è in gran parte dovuta al fatto che con un debito pubblico molto elevato, nel 2011 e 2012 i mercati finanziari e gli investitori non avevano più fiducia nella permanenza dell’Italia nell’euro. E quindi hanno cominciato a vendere i titoli, lo spread è salito, e in una situazione di emergenza siamo stati costretti a fare alcune cose molto rapidamente: aumentare le tasse, tagliare la spesa, facendo dunque ulteriormente scendere il Pil. Diamo spesso la colpa ai politici, ma sono eletti dai cittadini: tutti, allora, devono capire che se non sistemiamo il debito pubblico saremo sempre esposti ad attacchi speculativi. Non immediatamente, ma nel giro di due anni i tassi d’interesse potrebbero aumentare. E potrebbe anche esserci qualche fenomeno recessivo, causato per esempio da una guerra sui dazi: gli choc dall’esterno possono sempre esserci, ma vorrei ci arrivassimo preparati per evitare quanto successo pochi anni fa, e di cui stiamo pagando ancora le conseguenze».

Lei ha spiegato che il Def deve «confermare gli obiettivi per il 2019». Ma tenere la barra dei conti dritta è quantomai difficile: al governo rischiamo di trovarci accrocchi e alleanze esplosivi, che potrebbero comportare un mix di promesse insostenibili.

«Eppure non sarebbe così difficile. Se manteniamo costante la spesa in termini reali, cioè di potere di acquisto, in tre anni raggiungiamo il pareggio di bilancio: il debito smette di crescere, e rispetto alla dimensione dell’economia comincia a scendere. Insomma: non è un grado di austerità insostenibile».

Il Paese però rischia alla lunga di disperdere le credenziali d’affidabilità.

«Non c’è in tal senso un problema nell’immediato, non mi aspetto che lo spread vada su, peraltro la Bce ci sta ancora aiutando. Ovviamente, se ci fossero decisioni estreme ci sarebbe una reazione. Sono preoccupato dal medio termine».

Lei individua sette peccati capitali: l’evasione fiscale, l’eccesso di burocrazia, la corruzione, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario Nord-Sud e la difficoltà a convivere con l’euro. C’è però una traccia che attraversa tutti i peccati: la scarsità del capitale sociale, il riflesso di un individualismo marcato, l’implosione del Paese su un egoismo di territorio, ceto o casta, senza percezione del bene comune. S’è visto anche durante le elezioni, per certi versi. Ecco: come si recupera il terreno perduto nei decenni?

«Gli indicatori sembrano dirci che in termini di capitale sociale siamo più “poveri” degli altri Paesi. “Capitale sociale” vuol dire sentirsi responsabili non solo di noi stessi, ma dell’intera società. Questo deficit è la causa di molti dei nostri peccati, l’evasione fiscale è un buon esempio: se non sento come un dovere pagare le tasse, allora finirò per danneggiare tutti e anche me. Idem per la corruzione: il corrotto cerca di fare il proprio interesse, ma alla fine danneggia tutta la società e se stesso. Il punto è che la prima responsabilità parte da noi, invece c’è la tendenza a dare la colpa agli altri o a pretendere che sia lo Stato a risolvere ogni problema. Ma lo Stato deve intervenire come risolutore di ultima istanza. Se non usciamo da questa mentalità sarà difficile risolvere tutti i peccati capitali. Negli ultimi 20-30 anni si è perso il senso della collettività».

Lo hanno smarrito anche i partiti.

«In passato erano ispirati da ideali di società. Oggi invece non si sa qual è l’idea guida, se non il sentirsi migliori nel fare ciò che fanno gli altri partiti. Si formulano promesse senza quadro d’insieme, senso della collettività, del futuro e del lavorare insieme».

La tendenza dei partiti a sfornare promesse irrealizzabili è dettata da un’oggettiva imprudenza o dalla certezza di non dover comunque governare?

«In una certa misura fa parte del gioco elettorale: si promette sapendo che non si può mantenere fino in fondo, ma intanto si raccolgono i voti. Poi c’è la speranza di trovare le coperture, per esempio utilizzando la spending review di Cottarelli: la tirano fuori tutti...».

Lei spiega che i sette peccati capitali sono in un rapporto di stretta interdipendenza: l’uno incentiva l’altro e viceversa. C’è però un peccato-chiave, risolto il quale si innesca un benefico effetto domino sugli altri?

«Si potrebbe forse ripartire dalla riduzione della burocrazia e dalla semplificazione del sistema. Più il sistema è appesantito, più è permeabile alla corruzione, lento e dunque meno appetibile per gli imprenditori. La stessa evasione fiscale è facilitata in un sistema di tassazione complesso. In un’economia di mercato come la nostra c’è bisogno di regole, ma poche e che funzionino bene».

Siamo anche il Paese delle perenni interdizioni, delle sospensive, della giustizia amministrativa che tutto congela. Dalle opere pubbliche agli investimenti.

«Tutto ciò rientra nel problema dell’eccesso di regole inutili e della burocrazia macchinosa, che facilitano la possibilità di bloccare e interdire. Senza trascurare i tempi della giustizia e l’eccesso di litigiosità».

Nel suo libro lei si sofferma sulla dinamica del divario Nord-Sud: fino all’unità d’Italia il reddito pro-capite era di fatto lo stesso per le due aree, salvo poi aprirsi la forbice, richiudersi parzialmente negli anni 50-60 e poi tornare a divaricarsi. Ma il gap è su tutto, ricchezza, conti pubblici, capitale sociale. Scattata la fotografia, quanto ai rimedi le ricette si sprecano, lei però non è d’accordo su un punto divisivo: il Sud non ha bisogno di un maggior trasferimento di risorse, ma di recuperare attrattività. Ma come? È il dilemma di sempre.

«Le priorità sono tre. Per prima cosa, c’è bisogno di rafforzare il capitale sociale e umano, bisogna insomma investire in formazione, scuole, università. Secondo: la pubblica amministrazione deve funzionare allo stesso modo al Nord, al Centro e al Sud, gli indicatori di efficienza e produttività non sono gli stessi. Terzo, ed è la missione più complessa: sappiamo che la produttività, cioè la quantità di prodotto per persona impiegata, è più bassa al Sud; finché non si scioglie questo nodo, è difficile che gli imprenditori vengano al Sud per pagare gli stessi stipendi del Nord, dove invece la produttività è più alta. Ed è un dato di fatto che al Sud il costo della vita è più basso».

Così sta proponendo di tornare alle gabbie salariali.

«No, le gabbie erano estremamente rigide: se c’era un’azienda al Sud efficientissima e con una crescita enorme della produttività era comunque vincolata dalle gabbie. Occorre invece più elasticità: la contrattazione salariale deve essere legata alle condizioni di crescita di produttività delle imprese che si insediano al Sud».

Qual è, tra i sette, il peccato più drammatico?

«Il calo demografico, e la soluzione è particolarmente difficile. Ha conseguenze sotto il profilo sociale, dei conti pubblici (le giovani generazioni devono “alimentare” sempre più anziani) e della crescita, tanto del reddito complessivo quanto del reddito pro capite: una popolazione che non è abbastanza giovane determina una produttività più bassa. La soluzione? Basterebbe ispirarsi alla Svezia: usare una marea di soldi per sussidiare la natalità, ma la Svezia ci è arrivata con un debito pubblico molto più basso del nostro».

Le elezioni ci consegnano un Paese tendente a sovranismo ed euroscetticismo. È quella ormai la linea d’indirizzo?

«Spero che non sia quello l’esito, e che siano solo discorsi elettorali. Uscire dall’euro è molto costoso, ma dico anche che siamo cresciuti poco proprio perché eravamo nell’euro: quando siamo entrati eravamo impreparati, avremmo dovuto adeguarci a regole nuove. Prima della moneta unica i nostri costi di produzione erano più elevati di quelli tedeschi, ma avevamo la possibilità di svalutare la lira e di restare competitivi. Una volta nell’euro, pensavamo di continuare a fare quello che facevamo prima: non è stato possibile e la nostra competitività ne ha risentito. Ora però non possiamo uscire dall’euro: i salari reali subirebbero un taglio e ci sarebbero effetti diretti sul sistema dei pagamenti».







