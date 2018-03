Il modo migliore per imparare una lingua? La vacanza studio.

La rete pullula di consigli sui metodi più efficaci per apprendere una lingua straniera: dalla visione dei film in lingua originale, all’ascolto di musica, fino all’utilizzo dello smartphone in inglese (o nella lingua che si desidera imparare). Invitare una lingua straniera nella vita quotidiana è l’imperativo categorico a cui ispirarsi: è importante, infatti, sfruttare ogni opportunità di esporsi all’apprendimento, più o meno diretto, più o meno consapevole.In mezzo a tutti questi consigli ce n’è uno universalmente riconosciuto come estremamente efficace: fare una vacanza studio. Il perché è presto spiegato: la full immersion globale e totale in un’altra lingua che un’esperienza del genere consente di fare - dalle lezioni in classe all’alloggio condiviso, dalle escursioni alle cene al ristorante - è quanto più di producente ci possa essere per chi desidera imparare (o anche solo migliorare) le proprie abilità linguistiche.Essere “costretti”, in poche parole, a comunicare con i compagni e le persone del luogo nella nuova lingua è, in assoluto, l’esercizio migliore. Inoltre, se con un vacanza studio all’estero si ha l’opportunità di apprendere e praticare la lingua straniera in modo semplice, naturale e sicuramente più divertente - è pur sempre una vacanza! – è altresì vero che si possono conoscere e ad apprezzare le abitudini, le tradizioni, gli usi ed i costumi del paese straniero in cui si soggiorna, rafforzando ulteriormente il rapporto simbiotico con l’altra cultura.Studiare all’estero rappresenta, quindi, un importante investimento per il futuro come dimostrato dalle migliaia di studenti che ogni anno scelgono di partire con MLA, tra i più riconosciuti tour operator specializzati in vacanze studio all’estero che offre la possibilità di scegliere tra innumerevoli possibilità, per ciascuna esigenza, anche di budget (a tal proposito, una delle novità più interessanti, riguarda i figli di dipendenti pubblici che possono partecipare al bando Estate INPSieme dedicato proprio alle vacanze studio e che prevede interessanti agevolazioni per questa categoria di soggetti). In un corso MLA lo studente frequenta 30 ore di General English e un corso di English for Specific Purposes di 4 ore.A questo si aggiungono la partecipazione alle Chit Chat Club - ovvero spazi di dialogo dove gli studenti si possono incontrare, con la moderazione dei docenti o di activity leaders, per conversare ed esercitarsi nel parlato e nella comprensione della lingua in un ambiente informale - e le numerosissime attività extrascolastiche in cui i ragazzi sono continuamente stimolati all’apprendimento dell’inglese. E’ stato così stimato che il reale impatto linguistico sugli studenti supera le 100 ore e l’apprendimento della lingua si rivela maggiore e più efficace rispetto a quello di un anno scolastico in Italia (considerato che l’orario annuale delle lezioni di lingua inglese previsto dalla scuola italiana è di 99 ore, ridotto quasi del 50% se si valuta il tempo utilizzato per verifiche e interrogazioni). Un anno di inglese in due settimane di vacanza studio.