Il Grand Hotel Costa Brada di Gallipoli è aperto tutto l’anno

Sole, mare, natura e tanto benessere, grazie alla nuovissima Spa

Al Grand Hotel Costa Brada la vacanza è un’esperienza da vivere tutto l’anno. La direzione, insieme alla proprietà, hanno deciso di rimanere aperti 12 mesi su 12, garantendo una serie di pacchetti che potranno soddisfare sia una clientela business, sia un target leisure.

Non solo la struttura è a pochi passi dal cristallino mare di Gallipoli, ma è anche immersa in un rilassante parco di 3.000 metri quadrati, in cui passeggiare e godere dei profumi della macchia mediterranea.

Il Grand Hotel Costa Brada visto dall’alto

Da quest’anno, poi, l’hotel dispone della Lympha Wellness & Spa by Costa Brada, lussuosa spa aperta 365 giorni all’anno, in cui poter rigenerare corpo e mente, seguendo l’antico principio del mens sana in corpore sano. I percorsi spa rappresentano un vero e proprio viaggio intorno alla mitologia greca, in cui il veicolo principale di benessere è costituito dall’acqua, linfa vitale dispensata dalle potenti Ninfe. Gli ospiti potranno imprimere un frammento di eternità, oltre che di bellezza, invocando il nome di Teti, Aretusa, Dafne e Giuturna, che sono poi i nomi conferiti alle varie aree presenti nella spa, scoprendo una grande varietà di trattamenti corpo e viso, basati sull’efficacia benefica degli antichi olii essenziali abbinati all’alta tecnologia cosmetica.

La Lympha Wellness & Spa

Il Grand Hotel Costa Brada, insomma, è un’oasi di pace incastonata nel Salento, in cui rifugiarsi ogni qualvolta si senta il bisogno di riconnettersi con la natura e con se stessi.

Ecco perché sempre più clienti scelgono la struttura gallipolina. E anche l’estate appena trascorsa segna un ulteriore successo di pubblico: nonostante il periodo non sia dei più favorevoli, gli alti standard di sicurezza garantiti dal Costa Brada hanno rassicurato e invogliato la clientela a propendere per una vacanza a Gallipoli.

A spiegare il trend eccezionale del Grand Hotel Costa Brada è il suo direttore, Anio Iannuzziello.

Direttore Iannuzziello, l’estate si è appena conclusa: com’è andata per il Costa Brada?

Dal 3 giugno fino a ora, abbiamo registrato un tasso del 96% di occupazione della struttura: in particolare, a giugno, abbiamo siglato un tasso del 92%, a luglio del 98%, ad agosto del 99,86% e a settembre addirittura del 100%. E anche la prima settimana di ottobre fa ben sperare: abbiamo un occupazione al 98%. È stata un’annata lusinghiera, grazie agli elevati standard di sicurezza e di distanziamento garantiti anche sui nostri lidi.

Il vostro claim, quest’anno, è “Your stay is safe with us”, una vera e propria campagna di sensibilizzazione del cliente sul rispetto delle norme anti-Covid 19: in quali azioni si è concretizzato?

Nella misurazione della temperatura a ogni ingresso in hotel, nell’uso dei dispositivi di protezione individuale, nell’impiego di barriere eleganti e non invadenti in plexiglas alla reception, nei bar e per colazione nei 2 grandi ristoranti all’interno della struttura, nella sanificazione di docce e spogliatoi e delle attrezzature dei lidi balneari, i cui ombrelloni sono distanziati oltre 4,5 metri l’uno dall’altro. C’è da sottolineare che gli spazi anche prima del Covid 19 erano già garantiti ed è stato per noi un vantaggio. Insomma, il lavoro per rendere serena la vacanza per ogni singolo ospite è stato tanto e siamo stati premiati.

La grande novità dell’Hotel è la Lympha Wellness & Spa by Costa Brada SPA, che sarà aperta tutto l’anno: quali sono i suoi servizi principali?

Il cuore pulsante della spa è la zona umida, ovvero l’area intorno a cui gravitano tutte le tecnologie del percorso. La piscina centrale vista mare e tramonto è dotata di cascata cervicale, idromassaggio a lettini e a seduta, giochi di colore, geyser. C’è poi il percorso kneipp caldo-freddo, garantito dall’uso alternato di sauna, bagno di vapore e bagno mediterraneo. Il tiepidarium, una suite dedicata agli antichi rituali dove argilla, olii e saponi vengono utilizzati per una coccola avvolgente, è caratterizzato da una temperatura più contenuta rispetto alle altre, con le fonti fredde della cascata di ghiaccio, della doccia scozzese e delle docce polisensoriali ai profumi di lavanda e frutta tropicale.

Le cascate cervicali della Lympha Wellness.

Il viaggio alla scoperta della bellezza mitologica si sostanzia poi nelle varie cabine dedicate ai trattamenti, dislocate in aree che portano il nome di una ninfa acquatica… Un chiaro rimando a un mondo di benessere antico.

Nell’area Teti, la più bella delle Nereidi, si eseguono trattamenti per la cura di mani, piedi, con in più una zona dedicata al coiffeur. Nell’area Aretusa, ninfa della fonte, si effettuano trattamenti viso altamente performanti: quello anti-age a base di caviale, con collagene marino che rigenera e rivitalizza i tessuti; il Dna Veil, una sinergia di elastina e dna marino che apporta vitalità e ridefinisce l’ovale del viso; il trattamento epigenetico di nuova generazione pensato sia per uomo, che per donna.

I trattamenti viso, che si svolgono nell’area Aretusa.

Nell’area Dafne, ninfa dei fiumi, vengono invece svolti trattamenti rimodellanti corpo, studiati per contrastare il rilassamento cutaneo dell’addome, per il trattamento localizzato dell’adipe con l'uso della pressoterapia: quest’ultima, abbinata ad altre tecnologie depuranti come sauna e bagno di vapore, e ai fanghi e cosmetici con principi attivi altamente performanti, permette di ottenere ottimi risultati in poche sedute. C’è poi l’area Giuturna, ninfa di sorgente, dedicata ai rituali di coppia o singoli, come il tibetano (rituale decontratturante ispirato alle antiche tradizioni orientali e che consiste in una colata di olio caldo massaggiato con fagottini in lino contenenti sale himalayano) o il rituale aromaterapico (attraverso l’utilizzo di oli ed estratti vegetali purificanti) o al Monoi di Tiarè, ricavato dai fiori di gardenia tahitiana e dalla polpa di cocco con cui mantenere l’abbronzatura.

Il rituale aromaterapico comporta l’utilizzo di oli ed estratti vegetali purificanti.

E per chi desidera vivere in intimità tutte le emozioni del percorso spa?

C’è la SPA SUITE o Private SPA, spazio dedicato alla coppia o a chi vuole concedersi, come un gruppo di amici fino a 6 persone, un percorso benessere in intimità. Da qui, infatti, si accede in tutta riservatezza nella Floating Suite, per un’esperienza polisensoriale che abbina ai benefici del galleggiamento quello di trattamenti corpo e massaggi specifici. Per il completamento dei percorsi con rituali abbiamo tre stanze, ognuna dedicata a una modalità di relax differente. Yogananda, stanza della luce e della meditazione: qui il cliente ha la possibilità di scegliere il colore della luce che più lo rispecchia, per lasciarsi coccolare da massaggi avvolgenti o gustarsi una tisana purificante in pieno relax. Locus Aqua, stanza dell’acqua: un’area relax simbolo di purezza e trasparenza, in cui ci si lascia cullare sui lettini ad acqua e sedie a dondolo, con sottofondo il fruscio dello scorrere dell’acqua. Thalassa, stanza del sale: un ambiente unico, che unisce i benefici del sale rosa himalayano al galleggiamento sul lettino Zero Body, per un trattamento di deprivazione sensoriale che ridona equilibrio e benessere.

La stanza del sale.