HEMPY Le Nuove frontiere del Benessere. Un’idea italiana made in Salento

Dalla Canapa un progetto innovativo per ritrovare l’equilibrio di corpo e mente

Il progetto HEMPY di Ansce Bio Generic, azienda italiana, nasce per essere sinonimo di BENESSERE per tutti, e si propone di aprire nuovi orizzonti attraverso un’interessante linea di alimenti, integratori alimentari a base di olio di semi di Canapa e aromi naturali, i TERPENI, derivati da altre piante; studiata per ritrovare benessere ed equilibrio contro stress, ansia, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno, cattiva digestione, stanchezza fisica e mentale. Tutto questo partendo da un’abitudine quotidiana di tutti noi: l’alimentazione.

Con questa attitudine, HEMPY ha creato diversi percorsi di alimentazione funzionale al benessere, 100% vegetale e ispirato a Lei: la Canapa, una pianta altruista e resiliente. Ed è proprio vero! La Canapa è una pianta multifunzionale per il nostro benessere sia fisico che mentale. Scopriamo il perché…

Dal suo cuore, ovvero i semi, HEMPY ha ottenuto un prezioso olio, fondamentale per la nostra salute grazie alle sue proprietà nutrizionali.

HEMPY OLIO DI SEMI DI CANAPA è unico tra gli oli vegetali in grado di fornire un equilibrio perfetto tra gli Omega 3 e gli Omega 6 (rapporto 1:3), in grado di favorire il fisiologico bilanciamento dei processi infiammatori nel nostro organismo.

Gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 sono detti ESSENZIALI per il nostro corpo, proprio perché esso non è in grado di produrli da sé, per cui possono essere assunti solo ed esclusivamente con un'alimentazione adeguata o con l'assunzione di integratori alimentari.



HEMPY OLIO DI SEMI DI CANAPA è un vero e proprio SUPERFOOD 100% vegetale, ideale anche per vegani e vegetariani.

Perché assumere HEMPY OLIO DI SEMI DI CANAPA?

Per favorire l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari.

Per combattere lo stress perché è uno straordinario antiossidante naturale ricco di Vitamina E

Per migliorare il trofismo e la funzionalità della pelle.

Per favorire la funzionalità articolare, ideale negli anziani come negli sportivi.

Per contrastare i disturbi del ciclo mestruale

Per ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue grazie alla presenza di Acido alfa-linolenico

Accanto a questo, HEMPY propone la TERPENOTERAPIA con molecole aromatiche 100% pure, per uso alimentare.

I terpeni HEMPY sono dei composti naturali aromatici presenti in diverse piante, ognuno con un’attività benefica specifica per il nostro benessere quotidiano, e che agiscono in affinità e sinergia con il nostro corpo. Si tratta di 9 MOLECOLE PURE, che sfruttano le note proprietà responsabili dell’azione terapeutica degli oli essenziali: I TERPENI.

La linea Hempy TERPENI è studiata per far apprezzare e beneficiare delle note floreali, rilassanti, riequilibranti, energizzanti, fresche, toniche e tropicali che la Natura ci dona, per un’esperienza sensoriale unica per la tua alimentazione.



COME SI USANO I TERPENI HEMPY?

I terpeni sono sostanze lipofile, cioè solubili in oli, yogurt, miele, burro e altre basi grasse. Sono altamente concentrati e per tale motivo devono essere SEMPRE DILUITI prima dell’assunzione.

Bastano 2-3 gocce di terpeni HEMPY in un cucchiaino di miele, o altro, per dare un nuovo gusto ai propri cibi preferiti e godersi un momento di benessere unico.

SE NON PUOI CAMBIARE IL MONDO CAMBIA IL TUO EQUILIBRIO!

“I progetti innovativi nascono sempre dall’incontro tra il passato e quello che immaginiamo come un futuro migliore. Nel passato italiano c’è la Canapa, il futuro che immaginiamo è il green new deal che stiamo costruendo ogni giorno passo dopo passo.”

Enrico Giannuzzi, CEO di ANSCE BIO GENERIC s.r.l..

Ultimo aggiornamento: 15:30