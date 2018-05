Gli utili e non solo: Bpp punta sui territori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tenuta a Gallipoli l’assemblea dei soci di Banca popolare pugliese: i numeri e gli scenariUn utile di 10,15 milioni di euro, in crescita dell’8,48% rispetto al 2016. E una solidità patrimoniale tra le più alte del sistema. Oggi a Gallipoli, al Teatro Italia dalle 9.30, si terrà l’Assemblea annuale dei soci di Banca Popolare Pugliese: si parte dai numeri del bilancio 2017, ma l’obiettivo è andare oltre, disegnare scenari, illustrare sfide e prospettive. Nel solco, anche, di quanto detto nei giorni scorsi dal governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco il quale, parlando agli universitari di Tor Vergata a Roma, ha lanciato l’appello affinché le banche rafforzino i loro bilanci, anche alla luce delle nuove norme europee. È la direzione in cui si sta muovendo da tempo Banca Popolare Pugliese, e le cifre del bilancio - rese note nei giorni scorsi dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, presieduto da Vito Primiceri - ne sono una prima, lampante manifestazione.Oggi a Gallipoli Primiceri illustrerà le cifre più significative del Bilancio 2017, chiusosi - come detto - con un utile di 10,15 milioni di euro, in incremento dell’8,48% rispetto al 2016, nonostante i crescenti oneri di sistema, i contributi ordinari e straordinari al Fondo interbancario di Tutela dei depositi e le rettifiche di valore del Fondo Atlante per la salvaguardia dei risparmiatori delle banche in difficoltà. Un quadro che però non ha impedito all’istituto di credito salentino di incrementare la propria solidità patrimoniale, che si colloca sui livelli più alti di sistema, e vede il CET1 al 16,03% e il Total Capital Ratio al 16,07%, in aumento rispetto allo scorso anno. È cresciuta anche la raccolta complessiva, passata a 4,23 milioni di euro (+2,51% rispetto al 2016), mentre risultano in diminuzione i crediti deteriorati. Questo andamento e queste cifre hanno portato ad un ulteriore riconoscimento da parte degli esperti di “Milano Finanza”, che collocano la Banca Popolare Pugliese all’ottavo posto in Italia per gli elevati requisiti patrimoniali. Tutto questo consentirà di proporre all’Assemblea l’approvazione di un dividendo di 7,5 centesimi di euro per azione ai 32.717 soci, come risultato di una ponderata condotta gestionale.D’altra parte il 2018 per la Banca Popolare Pugliese sarà un anno importante, e ciò emergerà sicuramente nel corso dell’assemblea di Gallipoli. Come gli altri istituti di credito, infatti, la banca che ha la sua sede a Matino dovrà fare i conti con la nuova normativa europea connessa con lo smaltimento dei crediti deteriorati che la Bce vuole più veloce e in grado di non appesantire i conti anche di banche, come la Bpp, che non soffrono un’esposizione particolarmente pesante.Ma accanto a queste nuove regole, che impongono un diverso atteggiamento nei confronti dell’erogazione del credito, ci sono altre sfide che attendono la Banca popolare Pugliese e il suo Consiglio di amministrazione. Il consolidamento nel territorio della Puglia meridionale, e la forte presenza in alcune delle piazze più importanti del nord pugliese, dove l’imprenditoria dà segni di grande vitalità, assorbono ma non esauriscono l’impegno di “banca del territorio”, un impegno finalizzato alla crescita complessiva dell’economia di quelle zone. La presenza in un territorio come quello del Sannio, con un focus importante su Benevento, dove l’imprenditoria del settore agroalimentare è particolarmente vivace e ha orizzonti che diventano sempre più ampi, impegnano il management della Bpp a trovare il modo di sostenere quella comunità che ha bisogno di strumenti innovativi e di credito per poter realizzare progetti qualificanti e impegnativi. Strumenti per consentire di giungere a risultati che possano premiare l’impegno e le energie che soprattutto le giovani generazioni di imprenditori sanniti stanno profondendo nelle loro aziende.Un altro territorio a cui la Banca Popolare Pugliese guarda con interesse e programmi innovativi è quello di Matera, nell’anno in cui si stanno realizzando i progetti per proiettarla in ambito internazionale come Capitale Europea della cultura. L’interesse manifestato dal turismo internazionale nei confronti della città lucana ha sollecitato tante iniziative che potranno trovare nella Banca Popolare Pugliese un partner ideale.Il tutto sostenuto dall’innovazione tecnologica: è tra gli obiettivi più immediati che la Bpp intende perseguire nel prossimo futuro per dare le risposte più adeguate ad una società che cambia anche nelle cinque regioni in cui la Banca Popolare Pugliese - ricordano dall’istituto «è riconosciuta ormai, anche dagli osservatori, come istituto creatore di sviluppo».