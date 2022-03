Data democratization: sfruttare al meglio i dati aziendali

Data democratization: l’accesso distribuito per tutte le funzioni aziendali, è il punto di svolta per diventare un’azienda data-driven

Diventare un’azienda data-driven vuol dire sfruttare al meglio i propri dati per creare valore economico. Molto spesso, però, si cade nell’errore di pensare che raccogliere dati sia sufficiente per diventare un’azienda data-driven. In realtà il dato, nella sua forma grezza, non fornisce alcuna informazione. Sono i processi di elaborazione, integrazione, arricchimento e analisi dei dati che permettono di estrarre quel valore nascosto affinché il dato si trasformi in un asset di monetizzazione per l’azienda. Questo processo di raffineria e raffinamento, spesso richiede competenze tecniche e tecnologiche, con il conseguente rischio di relegare l’analisi dei dati a poche figure aziendali, creando una struttura centrata sul dipartimento tecnico IT, creando un collo di bottiglia con tempistiche non allineate a quelle necessarie per avviare un efficiente processo di decision-making.

In questo contesto si inserisce Data Reply, la company del gruppo Reply che si occupa di tematiche di Big Data, Artificial Intelligence e Quantum Computing. Data Reply affianca le aziende nell’adozione di una data-strategy, un processo che non ha impatti solo tecnologici, ma coinvolge diversi fattori di un’organizzazione, come cultura, persone, processi e governance. Il supporto di Data Reply nell’evoluzione aziendale e tecnologica, permette di avvicinare ai dati tutte le figure aziendali. Solo in questo modo i dati possono diventare un asset monetizzabile e differenziante, in grado di fornire un vantaggio competitivo alle imprese.

Come avviene il processo di democratizzazione del dato?

Il punto di partenza, appunto, sono i dati. Affinchè essi possano diventare uno strumento decisionale, è indispensabile creare piattaforme dati, che ne garantiscano la completezza, la qualità e il controllo. La governance dei dati è un tema centrale nel processo di democratizzazione dei dati: è importante accertarsi che i dati siano di alta qualità affinchè diventino la base di scelte corrette, che tutti i processi di elaborazione siano mappati e monitorati, ma soprattutto è indispensabile definire ruoli e responsabilità, coinvolgendo direttamente le figure business. In questo modo, tutte le funzioni aziendali, seppur non entrino in gioco su attività tecniche, mantengono comunque nelle loro mani la conoscenza e il controllo dei dati di proprio interesse.

Un altro tema centrale è legato alla creazione di modelli organizzativi e architetture che facilitino l’accesso e l’accessibilità ai dati da parte di tutte le figure aziendali. Su questo, ci sono state diverse evoluzioni che ci portano oggi a parlare di un’evoluzione rispetto ai Data Lake: Data Mesh, un nuovo paradigma nel mondo dati che facilita organizzazione e accessibilità, che vede il dato come un prodotto (data-as-a-product) accessibile con la stessa facilità con la quale si acquista un prodotto in un negozio. Il dato diventa facilmente individuabile, descritto in maniera dettagliata, con disponibilità garantita e associato a metriche di qualità pubblicamente condivise. Il nuovo paradigma del Data Mesh mette a disposizione tutti gli strumenti per poter accedere ai dati in modo efficace e sostenibile per sfruttarne tutti i benefici.

Una volta assicurate architetture dati che permettono il controllo, la qualità, l’accesso e, quindi, la democratizzazione del dato, Data Reply supporta i propri clienti sulla componente di estrazione di insights dai propri dati. Tra i risultati principali ottenuti dai nostri clienti ci sono applicazioni di algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning che guidano le aziende nella gestione del rapporto con i propri clienti, passando dall’adozione di strategie di marketing hyper-personalizzate, sino all’ottimizzazione delle performance dei prodotti, passando per l’automatizzazione di processi aziendali. Un esempio è quanto realizzato per uno dei principali attori integrati nei mercati globali dell'energia, del gas e delle energie rinnovabili, dove nuovi algoritmi di ottimizzazione sono stati utilizzati per pianificazione i lavori di manutenzione eseguiti dalle unità operanti sul territorio, con un conseguente abbattimento significativo dei costi.

