Da Maldarizzi c’è un nuovo modo di noleggiare l'auto

Arriva il Noleggio a Lungo Termine in pronta consegna. Flessibilità, affidabilità, costi certi e zero preoccupazioni.

I grossi cambiamenti in atto nel mondo dell’auto riguardano anche il modo in cui i clienti ne entrano in possesso. Prendono infatti sempre più piede le formule di noleggio a lungo termine anche per i privati che consentono, a fronte di un canone mensile, di disporre di un’autovettura nuova senza preoccuparsi degli aspetti burocratici e della manutenzione. È partendo da questo presupposto che Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha creato Compass Rent, una nuova società specializzata proprio nel servizio di noleggio auto a lungo termine solo su auto in pronta consegna e direttamente dai dealers. Tra i concessionari coinvolti, non poteva mancare la Maldarizzi Automotive S.p.A. che lancia ufficialmente il servizio di Noleggio a Lungo Termine in pronta consegna sulle auto nuove, usate e km0, proponendo ai propri Clienti due pacchetti di manutenzione e di assicurazione (base e premium). Una soluzione vincente che consente di risolvere il tema legato ai tempi di consegna del veicolo, grazie ad un’ampia offerta di vetture già immatricolate ulteriormente potenziata, in risposta all’attuale mancanza di semiconduttori per le vetture di nuova produzione, che sta coinvolgendo il mercato dell’automotive e che rischia di minare il rapporto tra concessionaria e Clienti.

Il Noleggio a Lungo Termine in pronta consegna di Maldarizzi è un modo innovativo e sicuro per essere subito alla guida di una nuova auto, senza pensieri. Durante la durata del contratto, tutti i servizi di manutenzione sono gestiti dalla stessa concessionaria, con un vantaggio per il Cliente in termini di risparmio di tempo e di costi legati alla gestione dell’auto. L’elemento innovativo di questo servizio di Noleggio a Lungo Termine è che l’auto si può scegliere fra quelle disponibili sui piazzali in pronta consegna. Il ventaglio di scelta è tra le vetture nuove, usate e Km 0 presenti in showroom, con il grande vantaggio di poter vedere e provare l’auto prima di noleggiarla e ridurre notevolmente i tempi di attesa per ricevere la vettura dopo la stipula del contratto. Come per tutti servizi di noleggio a lungo termine è possibile valutare la durata, i chilometri e i servizi da includere nel canone mensile in linea alle preferenze e alle necessità del cliente, mentre la Maldarizzi Automotive si occuperà di tutte le incombenze amministrative e della gestione operativa del veicolo. In aggiunta, l’essere seguiti e consigliati da un venditore qualificato e di fiducia e la consegna in due settimane dell’auto contribuiscono a rendere Maldarizzi Automotive il partner ideale per il servizio di Noleggio a Lungo Termine sia per i professionisti che per i privati.