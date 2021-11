Con Maldarizzi Automotive S.p.A. e la Garanzia TiVale, la tua nuova auto vale di più!

Arriva la Certificazione di Garanzia del Valore senza limiti, che protegge il tuo veicolo da frodi e svalutazioni di mercato e lo trasforma in un titolo di valore.

TiVale è la prima certificazione digitale creata da EQUS Italia per garantire il valore di un’auto fino a oltre dieci anni con il 96% di efficienza. Una nuova forma di tutela che la Maldarizzi Automotive S.p.A. offre ai suoi Clienti per evitare frodi sul valore e svalutazione del mercato, attraverso un software che permette di calcolare il valore del veicolo nel tempo.

La garanzia TiVale, certificata grazie a sistemi di codifica in blockchain, è immutabile e trasferibile. Una caratteristica unica della certificazione è la possibilità di essere trasferita, in caso di compra-vendita tra privati. Questa specificità offre al proprietario l’opportunità di valorizzare al meglio il proprio veicolo al nuovo acquirente che potrà a sua volta usufruire di tutti i benefici della garanzia e della piattaforma, fino alla sua scadenza. Il software, oltre alla creazione della certificazione TiVale, offre ulteriori servizi innovativi e gratuiti tra cui il simulatore TCO, ovvero il simulatore del costo di guida mensile del veicolo; un comparatore sulle modalità di acquisto che aiuta l’utente a valutare la modalità di pagamento migliore per lui. Infine, il Best Selling Time, un algoritmo che registra e monitora il mercato automobilistico indicando al Cliente il miglior momento per la sostituzione del veicolo.

Come funziona nel concreto.

Al momento dell’acquisto di una nuova auto, il consulente di vendita Maldarizzi supporterà il Cliente nella scelta dell’intervallo temporale che si ritiene la migliore per una tutela da frodi e svalutazione. In questo modo il Cliente potrà godere dell’auto senza pensieri e quando la vorrà rivendere, potrà farlo al valore minimo certificato. Proteggere il proprio investimento in mobilità con una garanzia TiVale significa dunque poter beneficiare di una lunga serie di benefit. Uno tra tutti, la trasformazione dell’auto in un titolo di valore, come un assegno circolare, o la possibilità di poter associare TiVale a qualsiasi finanziamento. All'interno della piattaforma, inoltre, Il Cliente avrà un account riservato dove inserire tutti i veicoli di famiglia per pianificare al meglio la mobilità di tutti.

https://www.maldarizzi.com/garanzia-ti-vale/