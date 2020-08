Cam srl tra i migliori Service d’Italia Mercedes-Benz e Smart

Germano Massaro general manager

Simone Acquaviva amministratore delegato

Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 00:05

Oltre 2.000 veicoli assistiti ogni anno, un fatturato che cresce costantemente a doppia cifra e, soprattutto, un servizio di assistenza e consulenza “always on”, ovvero sempre attivo e a completa disposizione del cliente: Cam srl di Lecce, officina autorizzata del prestigioso marchio Mercedes-Benz e Smart, ha coronato i suoi 40 anni di attività, aggiudicandosi la Certificazione Best Service Experience 2019.Un successo ottenuto con la professionalità, ma anche con quell’orgoglio e quella passione che da ben 4 decenni caratterizzano l’azienda condotta dalla famiglia Acquaviva-Ventura. Oggi, il radicamento territoriale di Cam srl copre la provincia di Lecce, con clientela proveniente anche dalle province limitrofe: l’affetto e la stima della clientela non hanno, evidentemente, confini.L’azienda è stata fondata nel 1972 da Massimo Acquaviva, padre dell’attuale amministratore Simone, poi ceduta nel 1997 alla famiglia Ventura: fino al 2014 è stata concessionaria autorizzata Mercedes-Benz. E che il pallino dell’automotive fosse nel dna di famiglia è dimostrato da un altro fatto: il nonno di Simone, Bruno Acquaviva, fondò a Lecce la storica concessionaria Simca, per poi trasformarla in “Acquaviva”, rivenditrice autorizzata Fiat nel rione Santa Rosa.Il premio, aggiudicato da Cam srl il 15 giugno scorso, rappresenta il connubio perfetto tra il livello didel cliente e il raggiungimento degli obiettivi diannuale, elementi che decretano il successo di un’azienda che fa parte della Rete Ufficiale Mercedes e Smart. E dunque, la certificazione “Best Service Experience premia la qualità del servizio di assistenza offerto alla clientela Mercedes-Benz e Smart – si legge testualmente nel riconoscimento ufficiale inviato a Cam srl –. La certificazione tiene conto non solo dell’indice CSI, ma anche del risultato ottenuto su tutti i KPI che nel 2019 erano parte del programma BSE”. Il CSI è quel particolare processo con cui si analizza e verifica il livello di soddisfazione raggiunto dai propri clienti. L’indagine fornisce il risultato delle aspettative e dei bisogni dei clienti, con l’obiettivo di migliorarne sempre di più il livello di soddisfazione e di fedeltà. In particolare, per soddisfazione del cliente si intende la sua percezione nell’aver speso bene i propri soldi, avendo ottenuto un riscontro altamente positivo in proporzione alle sue aspettative. Più è alto il CSI, più la struttura Mercedes-Benz Service è performante e in linea con gli standards della Casa madre. Mercedes-Benz Italia, inoltre, definisce la Best Service Experience (BSE) come un elemento essenziale per rafforzare la reputazione del marchio e consolidarne la loyalty, ossia la fedeltà al brand. Si tratta di valori che sono alla base della strategia del Mercedes-Benz Customer Services che, per rendere ancora più forte il rapporto dei clienti con la Stella, ha sviluppato un programma orientato all’eccellenza della propria rete di officine, basato su cinque pilastri: customer satisfaction, organizzazione, mobilità, connettività e digitalizzazione.Il premio, dunque, rappresenta il segno tangibile di scelte di management aziendale accurate e lungimiranti, che così vengono commentate da: «Il riconoscimento ottenuto dalla nostra azienda è frutto di un cambio di passo avviato dal 2016 fino a oggi: abbiamo letteralmente rivoluzionato l’azienda, rinnovandola sia nella parte strutturale, che in quella organizzativa. Ma non solo. Abbiamo deciso di spingere su investimenti continui in formazione, per puntare a un livello di eccellenza sui servizi di assistenza meccanica e carrozzeria. Oggi, Cam srl è in grado di assistere ogni anno circa 2.000 veicoli, tra vetture, van (veicoli commerciali) e truck (camion), garantendo gli stessi livelli qualitativi a tutti coloro che vengono in officina. E dal 2016 abbiamo ottenuto sempre incrementi di fatturato a doppia cifra. Il nostro hashtag aziendale è #dovebrillalastella”, perché amiamo distinguerci nel dare continuo lustro al marchio Mercedes-Benz: è stata questa mission ad averci portato a ottenere il riconoscimento nazionale. Una mission con cui eroghiamo servizi alla persona, attraverso l’assistenza al proprio veicolo: consigliamo il cliente sulla riparazione più corretta, offrendo consulenza anche sull’eventuale acquisto di una vettura, lo mettiamo al centro della nostra attenzione e vogliamo sempre essere all’altezza degli standard elevati richiesti dal marchio che rappresentiamo. Basti pensare che durante il lockdown siamo stati l’unica azienda in zona a non chiudere neanche un giorno, perché non volevamo abbandonare i nostri clienti: abbiamo effettuato l’assistenza principalmente di veicoli industriali, guidati da professionisti e aziende di trasporti che erano costretti a prestare servizio in quel periodo. Ma, nello stesso tempo, non abbiamo interrotto nemmeno per un giorno i servizi di pickup e delivery dei veicoli dei privati».E sono 3 gli elementi che costituiscono il segreto del successo della gestione di Cam srl da parte della famiglia Acquaviva-Ventura. A spiegarli con orgoglio èdell’azienda leccese: «Trasparenza, serietà e spirito di collaborazione: innanzi tutto, informiamo il cliente con estrema chiarezza sulla tipologia di intervento e sul relativo costo; tendiamo a offrire un’assistenza maniacale, ascoltando il cliente e cercando di soddisfarlo in ogni sua minima esigenza, con l’obiettivo di costruire un servizio su misura. A partire dalla messa a disposizione di auto di cortesia del brand, qualora le tempistiche di riparazione fossero più lunghe: sono costi aggiuntivi per noi, ma ne vale sempre la pena. Infine, lo spirito di squadra ci rende uno staff coeso e che sa dialogare al proprio interno, requisiti fondamentali per lavorare in armonia, con efficienza e, perché no, anche divertendoci. Inoltre, grazie alla nostra esperienza quarantennale sul brand, siamo in grado di consigliare al meglio i nostri clienti anche sull’acquisto di una vettura: in particolare, sfruttando al meglio le opportunità del momento date da prodotti “km 0” e/o semestrali, consentiamo un risparmio del 30% sul costo d’acquisto».