Branca, 20 anni di successi all’insegna delle tipicità locali

Un traguardo, ma anche un punto di partenza, alla volta di un futuro ricco di sorprese e soddisfazioni: Branca festeggia i suoi primi vent’anni di bontà e di passione per l’arte dolciaria e la rosticceria made in Salento. Perché quel gusto inconfondibile del pasticciotto e del rustico tutti nostrani stanno ormai conquistando sempre più palati, non solo in Italia, ma anche all’estero. È questa, allora, la cifra di chi ama ciò che fa, di chi propone qualità e genuinità democraticamente distribuite in bar, ristoranti, cash and carry e strutture ricettive, tramandando il valore inestimabile della tradizione attraverso gli strumenti moderni – e sicuri – del prodotto surgelato.

Ed è all’insegna di questi valori, oltre che dell’affetto e della stima verso il proprio staff, che la famiglia Branca qualche settimana fa ha voluto festeggiare queste prime due decadi di attività con un incontro conviviale nella Masseria relais Santa Teresa a Sannicola.

Il management aziendale, giovane e dinamico, oggi è composto da Luca, che si occupa del reparto produttivo, da Andrea, a capo del reparto commerciale e amministrativo, e dalla new entry Chiara, che dal 2013 si dedica al marketing e alla brand identity, lavorando a supporto dell'azienda a 360 gradi. Branca è oggi una ditta giovane e dinamica, che vanta un team di 25 addetti e uno stabilimento produttivo semiautomatizzato a Collepasso di oltre 1.500 metri quadrati: è qui, infatti, che il management ha deciso di trasferire la propria sede produttiva nel 2015, in seguito alle sempre maggiori richieste di prodotto da una fetta sempre più ampia di clientela. L’azienda, che produce nel pieno rispetto della normativa ISO 9001:2015, con cui sono garantite le Certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità, è oggi local leader nell’ambito della produzione e distribuzione al settore dell’ho.re.ca. dei prodotti tipici locali come il rustico, il pasticciotto e il cornetto, che rappresentano il suo core business. Esattamente 20 anni fa, Andrea e Luca sono stati i primi a capire che i prodotti tipici surgelati sarebbero stati una fonte di crescita economica e culturale per il territorio: avevano studiato bene il mercato del prodotto surgelato e sapevano che aveva raggiunto standard qualitativi e di servizio molto alti. E fin da subito, i distributori pugliesi che si affacciavano sulla zona hanno chiesto a Branca di produrre le sue bontà anche per le loro zone. Da lì è stata un’ascesa continua: la distribuzione ha coperto non solo tutte le province pugliesi, ma negli anni si è estesa in tutto il Mezzogiorno e in molte aree del resto della Penisola, con qualche punto di distribuzione anche in Svizzera, Germania e Belgio. La prossima mission è affermarsi in maniera capillare su tutto il territorio nazionale ed espandersi anche all’estero.

«Vent’anni non sono pochi, sono un pezzo della nostra vita che abbiamo vissuto intensamente – ha spiegato Andrea Branca, nel corso dell’evento celebrativo di qualche settimana fa –. Abbiamo avuto mille difficoltà, ma al contempo dieci mila soddisfazioni. È puntando ai nuovi obiettivi che l’azienda Branca continuerà il suo cammino con i collaboratori storici, con quelli più recenti e con i futuri che crederanno nel nostro progetto, cercando di acquisire sempre nuovi mercati –. Poi l’imprenditore si è rivolto al suo staff –: E ricordate, se oggi i nostri prodotti sono apprezzati è anche merito di ognuno di voi, dell’attenzione e dell’interesse che ci mettete in quello che fate».

Ma quali sono le bontà che caratterizzano Branca? Ci sono i prodotti originali, brevettati nel 2020, come il rustico cacio e pepe, il pasticciotto mignon con pasta frolla al farro con marmellata ai frutti rossi e miele e il pasticciotto con crema di limoncello. Inoltre, l’attività è stata letteralmente una pioniera nel creare il cornetto al pistacchio e nocciola e il cannolo al limoncello, poi imitati dai competitor. Ed è proprio quest’ultimo, insieme al top di gamma, il cornetto Be-Ciok (pasta lievitata sfogliata unita a un impasto al cacao e farcito con crema di nocciola), ad avere ampie referenze a livello nazionale.

E che le prospettive siano rosee è dimostrato anche dalla partecipazione di Branca, negli ultimi 5 anni, al Sigep, la fiera di Rimini più importante al mondo nell’ambito del gelato e della produzione dolciaria, a TuttoFood, fiera internazionale business to business che si tiene a Milano, e perfino al The Speciality Food Festival di Dubai.

Senza dimenticare mai il radicamento sul territorio: l’azienda ha aperto un punto vendita, ovvero il Branca Store, sede originaria dello stabilimento, sulla Strada provinciale Casarano-Supersano.

L’imprinting sulla passione per l’arte dolciaria proviene da papà Michele, che negli anni Settanta aprì un laboratorio di pasticceria fresca a Casarano, che aveva oltre 10 dipendenti. «Nei primi anni Settanta, mio fratello maggiore decise di cambiare attività, rilevando uno dei primi bar presenti a Casarano, il famoso Bar dello sport, e mi invitò a collaborare con lui, spingendomi a frequentare dei corsi di pasticceria – ha raccontato Michele Branca ai vent’anni dell’azienda –. Da lì mi resi conto delle mie capacità e iniziai a intraprendere da solo la carriera di pasticciere. E proprio in uno di quei laboratori mi venne l’ispirazione di intraprendere un’attività basata sull’idea del surgelato, allora totalmente sconosciuto. Con il supporto di un amico, negli anni Ottanta ha inizio la storia del mio rustico e del mio pasticciotto surgelato. Nel 2000, poi, vedendo il successo del progetto, a cui stavano prendendo parte anche i miei figli, ho deciso di unire le attività in un’unica realtà aziendale, che potesse dare loro nuove opportunità di crescita. Mentre Luca mi affianca quotidianamente nel sapere e nell’arte dolciaria, Andrea è stato il primo vero promotore dell’azienda Branca. Dopo il suo percorso formativo e professionale in altre realtà, è arrivata anche Chiara, un uragano di idee e innovazione, compito fondamentale per stare al passo coi tempi. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff, senza la cui collaborazione in tutti questi anni non saremmo potuti arrivare a oggi e con cui mi auguro di continuare per altri lunghi anni».

Per informazioni: https://brancagel.it/ e 0833-513779

Sopra, il management di Branca alla festa dei suoi primi 20 anni: da sinistra, Luca, Michele, Chiara e Andrea. Sotto, la sede dello stabilimento produttivo a Collepasso.​

Sopra, il punto vendita Branca Store, sulla Strada provinciale Casarano-Supersano.