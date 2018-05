© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un utile di 10,15 milioni di euro, in crescita dell’8,48% rispetto al 2016. E una solidità patrimoniale tra le più alte del sistema. Oggi a Gallipoli, al Teatro Italia dalle 9.30, si terrà l’Assemblea annuale dei soci di Banca Popolare Pugliese: si parte dai numeri del bilancio 2017, ma l’obiettivo è andare oltre, disegnare scenari, illustrare sfide e prospettive. Nel solco, anche, di quanto detto nei giorni scorsi dal governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco il quale, parlando agli universitari di Tor Vergata a Roma, ha lanciato l’appello affinché le banche rafforzino i loro bilanci, anche alla luce delle nuove norme europee. È la direzione in cui si sta muovendo da tempo Banca Popolare Pugliese, e le cifre del bilancio - rese note nei giorni scorsi dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, presieduto da Vito Primiceri - ne sono una prima, lampante manifestazione.Oggi a Gallipoli Primiceri illustrerà le cifre più significative del Bilancio 2017, chiusosi - come detto - con un utile di 10,15 milioni di euro, in incremento dell’8,48% rispetto al 2016, nonostante i crescenti oneri di sistema, i contributi ordinari e straordinari al Fondo interbancario di Tutela dei depositi e le rettifiche di valore del Fondo Atlante per la salvaguardia dei risparmiatori delle banche in difficoltà. Un quadro che però non ha impedito all’istituto di credito salentino di incrementare la propria solidità patrimoniale, che si colloca sui livelli più alti di sistema, e vede il CET1 al 16,03% e il Total Capital Ratio al 16,07%, in aumento rispetto allo scorso anno. È cresciuta anche la raccolta complessiva, passata a 4,23 milioni di euro (+2,51% rispetto al 2016), mentre risultano in diminuzione i crediti deteriorati. Questo andamento e queste cifre hanno portato ad un ulteriore riconoscimento da parte degli esperti di “Milano Finanza”, che collocano la Banca Popolare Pugliese all’ottavo posto in Italia per gli elevati requisiti patrimoniali. Tutto questo consentirà di proporre all’Assemblea l’approvazione di un dividendo di 7,5 centesimi di euro per azione ai 32.717 soci, come risultato di una ponderata condotta gestionale.D’altra parte il 2018 per la Banca Popolare Pugliese sarà un anno importante, e ciò emergerà sicuramente nel corso dell’assemblea di Gallipoli. Come gli altri istituti di credito, infatti, la banca che ha la sua sede a Matino dovrà fare i conti con la nuova normativa europea connessa con lo smaltimento dei crediti deteriorati che la Bce vuole più veloce e in grado di non appesantire i conti anche di banche, come la Bpp, che non soffrono un’esposizione particolarmente pesante.Ma accanto a queste nuove regole, che impongono un diverso atteggiamento nei confronti dell’erogazione del credito, ci sono altre sfide che attendono la Banca popolare Pugliese e il suo Consiglio di amministrazione. Il consolidamento nel territorio della Puglia meridionale, e la forte presenza in alcune delle piazze più importanti del nord pugliese, dove l’imprenditoria dà segni di grande vitalità, assorbono ma non esauriscono l’impegno di “banca del territorio”, un impegno finalizzato alla crescita complessiva dell’economia di quelle zone. La presenza in un territorio come quello del Sannio, con un focus importante su Benevento, dove l’imprenditoria del settore agroalimentare è particolarmente vivace e ha orizzonti che diventano sempre più ampi, impegnano il management della Bpp a trovare il modo di sostenere quella comunità che ha bisogno di strumenti innovativi e di credito per poter realizzare progetti qualificanti e impegnativi. Strumenti per consentire di giungere a risultati che possano premiare l’impegno e le energie che soprattutto le giovani generazioni di imprenditori sanniti stanno profondendo nelle loro aziende.Un altro territorio a cui la Banca Popolare Pugliese guarda con interesse e programmi innovativi è quello di Matera, nell’anno in cui si stanno realizzando i progetti per proiettarla in ambito internazionale come Capitale Europea della cultura. L’interesse manifestato dal turismo internazionale nei confronti della città lucana ha sollecitato tante iniziative che potranno trovare nella Banca Popolare Pugliese un partner ideale.Il tutto sostenuto dall’innovazione tecnologica: è tra gli obiettivi più immediati che la Bpp intende perseguire nel prossimo futuro per dare le risposte più adeguate ad una società che cambia anche nelle cinque regioni in cui la Banca Popolare Pugliese - ricordano dall’istituto «è riconosciuta ormai, anche dagli osservatori, come istituto creatore di sviluppo».diLe piccole e medie imprese del Sud, dopo un lungo periodo di crisi e di difficoltà superiori a quelle ordinariamente affrontate, stanno cercando di agganciare la ripresa, se pur moderata, certificata recentemente da Cerved-Confindustria. Banca Popolare Pugliese, una delle poche realtà finanziarie legate al territorio meridionale, è fortemente impegnata a supportare in maniera reale e concreta le loro esigenze, interpretabili solo da una banca locale, che fa della solidità e della fiducia reciproca una delle sue prerogative essenziali. Proprio nelle ultime settimane Milano Finanza ha collocato il Gruppo Banca Popolare Pugliese – nelle classifiche nazionali dell’Atlante Nazionale delle Banche 2017 – all’ottavo posto, con riferimento ai suoi elevati requisiti patrimoniali. La stessa rivista, poi, le ha assegnato il primo posto, per il sesto anno consecutivo, fra le banche della Regione Puglia. Questi riconoscimenti contribuiscono a trasmettere importanti segnali ai suoi 32.717 soci, che possiedono quasi 62 milioni di azioni ordinarie, per un capitale sociale di 185,90 milioni. Questi dati sono la solida base per poter sostenere le varie attività promosse dalla Banca e per cogliere e superare le nuove e continue sfide che il mercato impone anche nel settore finanziario.Le norme sancite dalle Autorità europee, in continua evoluzione, stanno disegnando un nuovo sistema, più coerente con quello delle altre nazioni ma da applicare ad un tessuto economico assai differente, che esprime le proprie unicità e specificità. A ciò si aggiunge l’ingresso, nel settore dei pagamenti e dei finanziamenti, di nuove realtà molto spinte sul lato del Fintech e che non sono soggette, almeno per il momento, alle medesime regole di vigilanza e di compliance delle Banche.In questo contesto, Banca Popolare Pugliese cerca di cogliere l’esigenza della clientela di avere una presenza continua e dinamica, in linea con le trasformazioni tecnologiche dei processi che si affermano nel settore, vivendola come una opportunità di miglioramento e di qualificazione dei propri prodotti e servizi. La Banca, infatti, si muove nella direzione dell’integrazione e della sostituzione dei processi tradizionali, grazie all’adozione di nuove tecnologie ed alla riqualificazione del proprio personale, per rendere servizi sempre più efficienti, utili e aderenti alle esigenze della propria clientela.Tutte queste trasformazioni, però, devono essere attuate salvaguardando il valore della relazione diretta e della fiducia, elementi ritenuti essenziali e imprescindibili nell’azione della Banca. Le nuove tecnologie, in sostanza, non potranno e non dovranno sostituire tale relazione, piuttosto dovranno consentire di svilupparla ulteriormente nell’ottica del reciproco arricchimento valoriale.Il cambiamento radicale dei processi bancari e dei servizi offerti agli utenti è in pieno svolgimento. Banca Popolare Pugliese è pronta a coglierlo ed utilizzarlo a servizio della propria clientela, mantenendo e rinforzando l’approccio umano e diretto, al fine di supportare in modo proattivo e principale l’auspicato sviluppo economico, culturale e sociale, che il nostro Meridione sente oramai necessario.*direttore generaleBanca Popolare PugliesediL’espressione “fare i conti”, nocciolo duro del modo di essere di una banca, negli ultimi tempi ha assunto un multiforme significato, soprattutto nel rapporto tra la banca e il mondo esterno. Non basta più fare i conti tra il dare e l’avere, fondamentale nel rapporto con la clientela, ma occorre fare i conti con il mondo esterno in continua evoluzione, con le regole che cambiano in maniera veloce, con le tecnologie che sconvolgono assetti e modalità di operare.In tutto questo, uno dei punti di riferimento importante per banche come la nostra, che hanno un continuo e spesso personale rapporto con la clientela, deve essere la trasparenza. La crisi di fiducia che ha minato in questi ultimi anni il settore creditizio a causa delle conseguenze particolarmente negative che la crisi economica ha provocato a talune banche, non disgiunte, in qualche caso, da “impropri” comportamenti dei responsabili delle stesse, si può superare attraverso un crescente miglioramento del rapporto, qualificato ed intenso, con la clientela. In questa direzione la Banca Popolare Pugliese, che pure ha sempre percorso quella strada, si sta ulteriormente rafforzando, anche per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti che hanno portato al cambiamento del modus operandi delle 105 filiali che operano nelle 5 regioni del “nostro” territorio.Fare i conti significa anche adeguarsi alle norme che la Banca Centrale Europea continua a dettare in materia di crediti deteriorati, quelli cioè maggiormente a rischio. Peccato per noi italiani che quelle norme non considerano affatto talune specificità nazionali, quali i tempi molto più lunghi rispetto alle medie europee per il recupero dei crediti. Le stesse norme rischiano di provocare prevedibili ricadute sui comportamenti aziendali e un’attenzione ancora maggiore nei confronti di quei crediti che appesantiscono i bilanci delle banche e che vanno smaltiti in tempi più stretti e più certi.La massima attenzione continueremo a riservare a vecchi e nuovi settori di operatività con l’intendimento di migliorare la redditività aziendale, che è poi quello che ci chiedono i nostri quasi 33 mila soci per un’adeguata remunerazione del loro investimento e per la ripresa delle quotazioni delle loro azioni, oggi mortificate dagli effetti della lunga crisi che ha colpito l’economia internazionale e nazionale e con essa le banche.Pur continuando ad assicurare con i nostri collaboratori un rapporto per quanto possibile diretto con la nostra clientela, seguiamo con particolare attenzione l’evolversi dell’innovazione tecnologica nell’utilizzo da parte dei clienti dei prodotti e servizi bancari. I report delle società di consulenza che misurano il fenomeno, ci dicono che l’approccio della clientela verso le banche attraverso i dispositivi mobili (cellulari e tablet) ha superato quello dei computer (36 milioni contro 21,5). Siamo pertanto fortemente impegnati ad adeguare le nostre competenze e il nostro modus operandi attraverso l’adeguamento dei supporti tecnologici senza trascurare assolutamente l’approccio diretto e personale con la comunità nella quale siamo inseriti da anni, tanto da esserne considerati parte. Sarà il dialogo continuo e qualificato con i nostri interlocutori a legittimare la nostra presenza e a consentirci di offrire i prodotti e i servizi più opportuni e le migliori risposte alle necessità del nostro territorio.*presidenteBanca Popolare Pugliese