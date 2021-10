Avviso di interruzione energia elettrica

E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – comunica che, per lavori di manutenzione sugli impianti Primari, che interessano gli impianti primari di Mesagne, l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione:

Domenica 31 Ottobre 2021 dalle 00:00 alle 06:00

Nei Comuni della Provincia di Brindisi di seguito specificati, con i nominativi delle vie, in ordine alfabetico, che saranno interessate interamente dalla disalimentazione:

Comune di Brindisi

CON BOESSE ,CON BUFFI ,CON CANTALUPI ,CON CHIUSURA GRANDE ,CON GAMBETTA ,CON MAZZETTA ,CON STRIZZI ,SP PER ACQUARO ,SS 379

Comune di Latiano

CDA BIONDO ,CDA FIEO ,CDA MARGHERITA ,CDA MILETO ,CDA SCAZZERI C ,CDA SMARGIASSO ,CON BENEFICIO ,CON BIONDO ,CON BIONDO ,CON CAPINERE ,CON CAPPELLA ,CON CAPUTI ,CON CAVALLUZZI ,CON CAVALLUZZI ,CON CAZZANOCE ,CON CAZZATO ,CON CDA MURO TENENT ,CON CORCIOLI ,CON CORCIOLO ,CON COTRINO ,CON COTRINO ,CON CRISUMMA ,CON CUPA ,CON CUPA ,CON DEMANIO ,CON ERRICO ,CON ERRICO ,CON FIEO ,CON FIEO ,CON GIARDINELLI ,CON LU MESTRU ,CON LUPOCARUSO ,CON MARGHERITA ,CON MARGHERITA ,CON MARIANO ,CON MARTINA ,CON MILETO ,CON MINICARDO ,CON MONDO NUOVO ,CON MONDONUOVO ,CON MONTE MARIANO ,CON MONTE MARIANO ,CON MOSCA ,CON NANNA ,CON NANNA ,CON PARADISO ,CON PARATI ,CON PARTEMIO ,CON PECORELLO ,CON PECORELLO ,CON PIGNA ,CON PIGNA ,CON POZZELLO ,CON POZZELLO ,CON PUMO ,CON PUPINI ,CON ROMATIZZA ,CON SAN FELICE ,CON SAN NICOLA ,CON SCARAMBONI ,CON SCAZZERI C ,CON SCAZZERI C ,CON SINGOLO ,CON SINGOLO ,CON SMARGIASSO ,CON SMARGIASSO ,CON SPECCHIA ,CON SQUARTATA ,CON SQUARTATA ,CON TANUSCI ,CON TARANTINI ,CON TOTERI ,CON TOTERI ,LGO CAIROLI ,PTT VITTORIO VENETO ,PZA D ACQUISTO SALV ,PZA D IPPOLITO ,PZA IMPERIALE ,PZA LONGO BARTALO ,PZA MONASTERIO ,PZA RUBINO ,PZA UMBERTO I ,PZL STAZIONE ,PZL STAZIONE ,V ALBANESE ,V AMENDOLA ,V ANTONUCCI F ,V APPIA ,V APPIA ,V ARGENTIERI ,V ARIOSTO LUDOVIC ,V BALDARI ,V BALSAMO ,V BARACCA FRAN ,V BARI ,V BATTISTI CESARE ,V BELLINI ,V BENGASI ,V BERLINGUER E. ,V BORGO ROSARIO ,V BRENDA ,V BUONGIORNO M ,V BUOZZI BRUNO ,V CAD IN GUERRA ,V CADORNA ,V CADUTI D AFRICA ,V CAMASSA LEONARD ,V CARBONE GIOV ,V CARDUCCI GIOSUE ,V CARLUCCI F ,V CARRINO C ,V CASTRENZE ,V CAVALLO LEOPOLD ,V CAVOUR ,V CESARIA G ,V CESARIA G ,V CIMITERO ,V COLOMBO ,V CORRADO LEON ,V CROCIFISSO ,V D ANNUNZIO G ,V D ELECTIS ,V D IPPOLITO A ,V D IPPOLITO E ,V D IPPOLITO F.SC ,V D IPPOLITO FERD ,V DALMAZIA ,V DANTE ALIGHIERI ,V DE FRANCO A ,V DE GASPERI A ,V DE MARIA A ,V DE NICOLA E ,V DE NITTO A ,V DE NITTO ADOLFO ,V DE NITTO G ,V DE NITTO ROMUAL ,V DE VIRGILIS ,V DEL CROIX CARLO ,V DELLA LIBERTA ,V DELLA VITE ,V DI VITTORIO G. ,V DIAZ ARMANDO ,V EINAUDI LUIGI ,V ELIA PIETRO ,V ERRICO L ,V F LLI CARLUCCI ,V FERMI ENRICO ,V FLLI GIROLAMO ,V FLLI VIOLANO ,V FLORA MICHELE ,V FOGGIA ,V FORLEO G ,V FOSCOLO UGO ,V FOSSE ARDEATINE ,V FRANCAVILLA ,V FUORTES T ,V GALILEI ,V GANDHI ,V GARIBALDI ,V GIOBERTI ,V GIOVANNI XXIII ,V GIUSEPPE UNGARETTI ,V GRIMALDI ,V GUIDA ARIST ,V ITALIA ,V KENNEDJ ,V LAMARINA A ,V LAZIO ,V LECCE ,V LEOPARDI GIACOM ,V LIBERTINI F ,V LIGURIA ,V LONGO BARTALO ,V LOPALCO BERNARD ,V MACCHIAVELLI N ,V MAGGIO C. ,V MANZO ANDREA ,V MANZONI ,V MARCONI GUGLIEL ,V MARSALA ,V MART BARLETTA ,V MART DI FOGGIIA ,V MART MARZABOTTO ,V MARTIN LUTHER K ,V MARTIRI LIBERTA ,V MASCAGNI ,V MATTEOTTI G ,V MAZZINI GIUSEPP ,V MESAGNE ,V MESAGNE ,V MONTANARO CARM ,V MONTANARO COLON ,V MORGESE P A ,V MORO ALDO ,V MUSTICH ,V OBERDAN ,V ORIA ,V ORIA ,V OSANNA ,V PADRE BERNARDO ,V PADRE FRANCESCO ,V PAGLIARA ,V PAISIELLO ,V PANA ERNESTO ,V PAPADIA GIAMBAT ,V PASSERO LUIGI ,V PEPE ,V PETRARCA ,V PIAVE ,V PICCINNI NICOLO ,V PIEMONTE ,V PIGNA ,V POLA ,V POMPEI ,V PROV S MICHELE ,V PUCCINI GIACOMO ,V PUGLIA ,V QUASIMODO ,V RAMPINO ANTONIO ,V REPUBBLICA ,V RESISTENZA ,V RIBEZZI A.DOTT. ,V RIBEZZI ANGELO ,V RIBEZZI ERNESTO ,V RISORGIMENTO ,V ROMA ,V ROSSINI G. ,V RUBINO ANTONIO ,V RUBINO TOMM NOT ,V S S CROCIFISSO ,V S S ROSARIO ,V SALENTO ,V SAN FRANCESCO A ,V SAN VITO ,V SAN VITO ,V SANT ANDREA ,V SANT ANTONIO ,V SANTA MARGHERIT ,V SANTA MARGHERIT ,V SARLI A. ,V SCARAFILE G. ,V SCARAFILE L ,V SCAZZERI C ,V SICILIA ,V SMARGIASSO ,V SMARGIASSO ,V SPINELLI A ,V SPINELLI ATTIL ,V TARANTO ,V TASSO ,V THAON DE REVEL ,V THAON DI REVEL ,V TORRE S. SUSANNA ,V TRAISCI ,V TRENTO ,V TRIESTE ,V TRIPOLI ,V VECCHIA MESAGNE ,V VERARDI ,V VERDI ,V ZIZZI BARNABA ,VCO D IPPOLITO ,VCO DESIDERATO ,VCO GEOFILO ,VCO PANELLI ,VCO RUSSO ,VCO SANT ANTONIO ,VCO SPINELLI ,VLE COTRINO ,VLE COTRINO ,VLE MANZONI

Comune di Mesagne

CDA CAPITANO PIETRO ,CDA SANT ORIA ,CON ACQUARO ,CON ANNUNZIATA ,CON ARCO FERRARO ,CON ARGIANO ,CON BACONE ,CON BADESSA ,CON BENEFICIO ,CON BOSCHETTO ,CON BOSCO COLOMBO ,CON CALDERONI ,CON CAMPOFREDDO ,CON CANALI ,CON CAPINERE ,CON CAPITAN COREO ,CON CAPITAN PIETRO ,CON CAPITANO PIETRO ,CON CAPPUCCINI ,CON CASA DI CARLO ,CON CASACALVA ,CON CAVALLINO ,CON CDA MURO TENENT ,CON CHIANCARO ,CON CHIARADIA ,CON CINTAMAROTTA ,CON COLMONI ,CON COPECE ,CON CORCIOLI ,CON CORCIOLO ,CON CORTI VECCHIA ,CON CREPACANE ,CON DONNA LAVINIA ,CON EPIFANI ,CON FALAVOGNA ,CON FERRIZZULLO ,CON GALINA ,CON GUIDONE ,CON GUIDONE ,CON LA CATTIVA ,CON LA FRANCA ,CON LA TAGLIATA ,CON LAURI ,CON LAVIARO ,CON LE CASE ,CON LUOGO ,CON MALVINDI ,CON MARTE ,CON MARTUCCIO ,CON MISERICORDIA ,CON MORENO ,CON MUCCHIO ,CON MUNTANI ,CON MURANTELLO ,CON MURO VECCHIO ,CON ORFANI ,CON PALMITELLA ,CON PALOMBARA ,CON PANAREO ,CON PANARO ,CON PAOLINI ,CON PIGNATELLI ,CON PIZZORUSSO ,CON PRETI ,CON QUERCIA ,CON SAN GERVASIO ,CON SAN LEONARDO ,CON SAN LUCA ,CON SAN NICOLA ,CON SAN NICOLA E ,CON SANT ANNA ,CON SANT ORIA ,CON SANTA ROSSA ,CON SANTO STEFANO ,CON SCAMERTA ,CON SETA ,CON SFERRACAVALLO ,CON SIMONE ,CON SIRONICO ,CON SOVARETTI ,CON SPEZIALE ,CON SUPPENNA ,CON TOBIANO ,CON TORRE MOZZA ,CON TORRETTA ,CON TUMO ,CON VASAPULLI ,CON VERGINE ,CON VISCIGLI ,CON ZECCHINO ,CTE CAPODIECI VALER ,CTE CENTRALE ELETT ,CTE CINGOLI ,CTE DEI CANTONE ,CTE FICHEROIA ,CTE GUICCIARDINI F ,CTE LEOPARDI MAURO ,CTE MIGLIORE ,CTE MINGOLLA ,CTE MURRI ,CTE NOIA ,CTE PANARO ,CTE REGINA ,CTE SAVONAROLA GERO ,CTE SCELBA ,CTE SPADA ,LGO SANT ANTONIO ,PTT CANIGLIA ,PTT CORONEI ,PTT D OPRA ,PTT FERDINANDO ,PTT GIOVANOMO ,PTT RESTA ,PTT RIGLIETTA ,PTT TARALLO ,PZA CAD VIA D'AMELI ,PZA CADUTI VIA FANI ,PZA CAPRI ,PZA CAVOUR C B ,PZA CRISCUOLO A ,PZA DEL BALZO ORS ,PZA GARIBALDI G ,PZA IAPIGIA ,PZA MATTEOTTI G ,PZA MERCATO ,PZA PACCIOLLA ,PZA QUATTRO NOVEM ,PZA ROMANO A ,PZA SANT ANNA GRECI ,PZA UNITA D ITALIA ,PZA VITTORIO E II ,SP TUTURANO ,SRS SETTE ,V ACCADEMIA AFFUM ,V AGNANO ,V AIMONETTO SAN G ,V ALBRICCI ,V ALFIERI V ,V ALIMINI ,V ANTEA ,V ANTONELLO DA MESSIN ,V ANTONUCCI ROBER ,V ARCH. G. ZIMBALO ,V ARCO FERRARO ,V ARIOSTO L ,V AZZOLINO ,V BACCONE ,V BANDELLO MATTEO ,V BASILICATA ,V BASILIO II ,V BECCARIA CESARE ,V BECHI GIULIO ,V BENEVENTO ,V BERNINI GIAN L ,V BIXIO NINO ,V BOCCACCIO G ,V BOEMONDO NORM. ,V BOLZANO ,V BORGO ANTICO ,V BOTTICELLI ,V BRINDISI ,V BRODOLINI GIACO ,V BUOZZI BRUNO ,V CADORE ,V CAMIGLIATELLO ,V CAMPANIA ,V CAMPI TOMA ,V CANOVA ANTONIO ,V CAPODIECI MAURO ,V CAPOZZA CIRILLO ,V CARACCIOLO C ,V CARAVAGGIO ,V CASTELLO ,V CATINIANO M ,V CAVALIERE E ,V CELLINI BENVENUTO ,V CENTRALE ELETT ,V CESARE GIULIO ,V CHIESA DAMIANO ,V CICERONE ,V CIMABUE G ,V COPERNICO N ,V COREBO ,V CORSI ANTONIO ,V D ACQUISTO SALV ,V D AZEGLIO MASS ,V D OCRA GUALTIER ,V DANTE ALIGHIERI ,V DAUNIA ,V DE AMICIS E ,V DE GASPERI A. ,V DE VINCENTI ,V DEGLI AGRIMI ,V DEI DESTRO ,V DELEDDA GRAZIA ,V DELLO DIAGO T ,V DI VITTORIO G. ,V DIAZ ARMANDO ,V DONATELLO ,V DORMIO ,V DUCA ASPARRA ,V EMANUELE FILIB. ,V EMILIA ,V FALCONE GEN A ,V FEDERICO SVEVO ,V FERDINANDO D ,V FERDINANDO E. ,V FERMI ENRICO ,V FIORDALIGGI ,V FLORENZIA ,V FLORENZO A ,V FOSCOLO UGO ,V FRANCO FRANCESCO ,V G.B. TIEPOLO ,V GALILEI GALILEO ,V GALVANI LUIGI ,V GEOFILO ,V GIOTTO DI B ,V GOLDONI CARLO ,V GORIZIA ,V GRAMSCI ANTONIO ,V GRUTTI ,V IACOPO DA MESAG ,V IONIMA ,V IRPINIA ,V ISCHIA ,V LATIANO ,V LEONARDO DA V. ,V LEOPARDI G ,V LEUCA ,V LEUCA ,V LIGURIA ,V LOMBARDIA ,V LONGO LUIGI ,V LUCCI ,V LUIGI DI SAVOIA ,V MACHIAVELLI N ,V MAIA MATERDONA ,V MANFREDI SVEVO ,V MANZONI A ,V MARCHE ,V MARCONI G ,V MARONCELLI P ,V MARTIRI LIBERTA ,V MASACCIO ,V MAZZINI G ,V MERANO ,V MESSAPIA ,V MEUCCI ANTONIO ,V MICHELANGELO B ,V MODIGLIANI ,V MOLISE ,V MONCENISIO ,V MONTESSORI M ,V MONTI VINCENZO ,V MORO ALDO ,V MUSCIACCHI ,V MUSCOGIURI FRAN ,V NENNI PIETRO ,V NIEVO IPPOLITO ,V NOIA ,V PACINOTTI ,V PADUANO ,V PALMITELLA ,V PANAREO ,V PARINI GIUSEPPE ,V PELLICO SILVIO ,V PETRARCA F ,V PETRONIO M ,V PIEMONTE ,V PORTO CESAREO ,V POSTERLA ,V PRINC PIEMONTE ,V PRINC.M.JOSE' ,V PROFILO A FU G ,V PROFILO A FU T ,V PROGRESSO ,V PUGLIE ,V RAFFAELLO S ,V REDIPUGLIA ,V RESTA L ,V RINI ,V ROMA ,V RONZINI FELICE ,V ROSAMARINA ,V ROSSA GUIDO ,V RUGGIERO NORM. ,V S TOMMASO D A ,V SAN DOMENICO ,V SAN FRANCESCO A ,V SAN GIOVANNI ,V SAN GREGORIO ,V SAN LORENZO M ,V SAN NICOLA ,V SAN PANCRAZIO ,V SAN VITO DEI N ,V SAN VITO DEI NOR ,V SANDONACI ,V SANNIO ,V SANT ELEUTERIO ,V SANTA CATERINA ,V SANTA ROSA DA V ,V SANTACESARIA E ,V SASSO ,V SENECA LUCIO A ,V SORRENTO ,V STORNI CATERINA ,V STURZO LUIGI ,V TARVISIO ,V TASSO TORQUATO ,V TIEPOLO ,V TINTORETTO ,V TIZIANO V ,V TOGLIATTI P. ,V TORRE S SUSANNA ,V TORRE S.SUSANNA ,V TOSCANA ,V TOSCHES ,V TOSTINE ,V TOTI ENRICO ,V TRENTO ,V TRONO GIUSEPPE ,V TUMO ,V TURATI FILIPPO ,V UDINE ,V VAL D'AOSTA ,V VALLE DITRIA ,V VECCHIA CEGLIE ,V VECCHIA LATIANO ,V VICO GIAMBATTIS ,V VIGNOLA ,V VIRGILIO P M ,V VITA FRANCESCO ,V ZARA ,V ZULLO G ,VCO BRACCIO ,VCO CALDERONI ,VCO CANTELMO ,VCO CAPUTO ,VCO CARAGLIA ,VCO CORCIOLI ,VCO CRISUMMA ,VCO CUNAVI ANDREA ,VCO DEI BASTA ,VCO DEMITRI ,VCO GAZA ,VCO GIOVIO ,VCO MARINO ,VCO MAURO ANTONIO ,VCO MAVARO ANTONIO ,VCO MONEO ,VCO MORRANZA ,VCO PARLATI ,VCO QUERCIA ,VCO SAN BIAGIO ,VCO STENDARDO ,VCO ZAMBELLI

Comune di Oria

CON CAMARDA ,CON MARAMEI ,CON MONTE VERDE MA ,CON NANNA ,CON PARADISO ,CON PASTANI ,CON PASUNI ,CON PORTACCIO ,CON SAN GIACOMO ,CON SMARGIASSO ,CON SQUARTATA ,LOC LI PASUNI ,LOC PARADISO ,SC ARENE ,V ORIA ,V SMARGIASSO

Comune di San Pancrazio

CON CANALI ,CON CARETTA ,CON MONTEFIUSCO ,CON PEZZA ,V MANDURIA ,V TARANTO

Comune di Torre Santa Susanna

CDA BELLAMARINA ,CDA GESUITI ,CDA QUATRAZZO ,CON BELLAMARINA ,CON CANALE ,CON CASTELLUCCIO ,CON CORTARICI ,CON CROCIFISSO ,CON FEUDO VECCHIO ,CON GESUITI ,CON LE TORRI ,CON LIMITE DEI MAUR ,CON MONTECOLONNA ,CON PADULI ,CON PALOMBARA ,CON PASUNI ,CON QUARANTA ,CON QUATRAZZO ,CON RISOLI ,CON SCONFITTA ,CON SPECCHIULLA ,CON SPINELLA ,LOC IONNA ,SC ARENE ,SC PEZZAVIA ,V ARIANO SALVATORE ,V CACUDI ,V CERVELLERA DONATO ,V G. GIUSTI ,V GIUSTI ,V LATIANO ,V MESAGNE ,V PROV MESAGNE ,V PROV. PER LATIANO ,V SACERD.A.DE PREZZO ,V SAN MARTINO ,V XXV LUGLIO

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.