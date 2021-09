Avviso di interruzione energia elettrica

E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – comunica che, per lavori di manutenzione sulle reti AT, che interessano gli impianti primari di Taranto, l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione:

Giovedì 23 Settembre 2021 dalle 04:00 alle 08:00

Venerdì 24 Settembre 2021 dalle 04:00 alle 08:00

Nei Comuni della Provincia di Taranto di seguito specificati, con i nominativi delle vie, in ordine alfabetico, che saranno interessate interamente dalla disalimentazione:

Comune di Massafra

ARG S MARCO, CAL CATANESE, CON ACCETTA GRANDE, CON ACQUAFRESCA, CON ALBANELLO, CON AMENDOLECCHIA, CON BELLAVISTA, CON BELLOMO, CON BROYA, CON CAMPAGNA, CON CAMPAGNA, CON CANIGLIA, CON CANNILO, CON CANONICO MAGLIO, CON CARRINO, CON CASAVOLA, CON CERNERA, CON CERVELLERA, CON CIAMARELLA, CON CITIGNANO, CON CIURA, CON COLOMBATO SOPRA, CON CONCA D ORO, CON CONSOLE, CON CORNO DI STREGA, CON CORVO, CON CUZZAROLA, CON CUZZAROLA, CON FAMOSA, CON FERENTE, CON FONZIOLENO, CON FORCELLARA S S, CON FRAPPIETRI, CON FURNOLI, CON GALLO PETRUSCIO, CON GENTILE, CON GIANVILLANO, CON GIULIENO, CON GRAVINOLA NUOVA, CON GREGURO, CON LA MACCHIA, CON LA TORRETTA, CON LAMA DI VITE, CON LAMADUA, CON LAMASTUOLA, CON LE FORCHE, CON LE FORCHE, CON LE MAZZARELLE, CON LICCARDO, CON LUPINI, CON LUPINO, CON LUPOLI, CON MADONNA ROSE, CON MARAGLIONE, CON MARINA ELENA, CON MARINA FERRARA, CON MARINA FERRARA, CON MARINELLA, CON MARZANO, CON MARZIOTTO, CON MASONGHIA, CON MASSARO ABRAMO, CON MASSENZIO, CON MASSERIA NUOVA, CON MAURORONZO, CON MIOLA, CON MISARRA PALATA, CON MUCCHIO FERRARA, CON NOTARLUCA, CON ORIFICI, CON ORIFICI C., CON PALATA, CON PALMA, CON PALMIERI, CON PALOMBARO, CON PANARELLA, CON PANTALEO, CON PANTANO, CON PARCO GUERRA, CON PATEMISCO, CON PENTINELLA, CON PETROSA, CON PETRUSCIO, CON PEZZA ROSSA, CON PEZZAROSSA, CON PIETRAPIZZUTO, CON PIZZIFERRO, CON PIZZINACA, CON POPA, CON PORCILE, CON POZZO S PIETRO, CON PRIVITICCHIO, CON PUZZANO, CON PUZZANO C., CON RENO S MATTEO, CON S ARCANGELO, CON S CATERINA, CON S CATERINA, CON S CROCE, CON S MARCO, CON S ORONZO, CON S ROCCO PALATA, CON S SERGIO, CON SANDILO, CON SCANZATORE, CON SCARAMELLA, CON SFERRACAVALLO, CON SIMEONE, CON TINTI, CON TOSQUEZ, CON TROVANZA, CON VALLENZA, CON ZACCAGNINO, CON ZICOLILLO, CSN FERROV KM 99, CSO EUROPA, CSO REGI MARGHERITA, CSO ROMA, CTE SS MEDICI ALTA, CTE SS MEDICI BASSA, LGO CIURA, LGO MAGLIO, LGO S LORENZO, LGO SCHETTINI, LOC CHIATONA, LOG S TOMA, MSS COLOMBATO GRAN, MSS FANELLI, MSS S ANGELO, PZA BROYA PADRE, PZA MURAT, PZA RISORGIMENTO, SCA BRUNETTI, SCA LUPIS, SCA MADONNA GRAZIE, SCA MANCIERI, SCA MANCIERI, STR CANON FANELLI, STR COMUNALE 12, STR COMUNALE 13, STR COMUNALE 18, STR COMUNALE 21, STR COMUNALE 22, STR COMUNALE 27, STR COMUNALE 30, STR COMUNALE 41, STR COMUNALE 42, STR COMUNALE 45, STR COMUNALE 48, STR COMUNALE 53, STR COMUNALE 54, STR COMUNALE 55, STR COMUNALE 69, STR COMUNALE 72, STR COMUNALE 78 82, STR PROVINC.126 DX, STR PROVINC.126 SX, STR PROVINCIALE 18, STR PROVINCIALE 57, STR PROVINCIALE 76, STR PROVINCIALE 77, STR PROVINCIALE 78, STR PROVINCIALE 81, STR PROVINCIALE 84, STR PROVINCIALE 85, STR STATALE 106, STR STATALE 581, STR STATALE 581, STR STATALE SETTE, STR STATALE SETTE, TRV 2 LUNGOMARE, TRV 2 STR COMUN.18, TRV 3 STR COMUN.18, V ACCOLTI GIL, V ALFIERI, V ALFIERI, V ANDRIA, V APPIA, V APPIA, V ARCIPR TRAMONTE, V ARISTOSSENO, V ARNESE FRANCESC, V ARTIGIANI DEGLI, V BARULLI, V BASILICATA, V BELMONTE, V CAIROLI, V CALENZIO ELISEO, V CAMPANIA, V CAPPUCCINI, V CARACCIOLO, V CARDUCCI, V CASTIGLIA, V CATANIA, V CAVALLOTTI, V CHIATONA, V CHIULLI, V CIRILLO, V CIURA, V COLAFATI GIUSEP, V COMMENDA, V CONTE FRANCESCO, V COSTA, V CRISPIANO, V CROCCO GESUALDO, V CROCIFISSO, V CROGNOLO, V D AMATI, V DANTE, V DE AMICIS, V DE CARLO, V DECARLO ANTONIO, V DEGLI IMPERIALI, V DEI FRANTOI, V DEL BAMBINO, V DEL SANTUARIO, V DEL SANTUARIO, V DELLE CONCERIE, V D'ERASMO GEN.EN, V DI LORENZO VITO, V DIAZ, V ELENA ANTONIO, V FAGO, V FANELLI SAVERIO, V FOLLERIO ANTONI, V FORCELLARA S S, V FORCELLARA S S, V FORCELLARA S.SERGIO, V FOSCOLO, V FRANCHINO, V FRAPPIETRI, V FUNARI DEI, V GAETANO SEMERARO, V GALEONE, V GALLO PADRE A, V GIANNOTTA, V GINEPRO DEL, V GIORDANO, V GIOTTO, V GIUDICE, V GRASSI PAOLO, V GUALTIERO, V IGNAZI TEOLOGO, V JACOVELLI, V LA ROTONDA, V LA SPEZIA, V LALISCIA, V LATERRA, V LAVIGNA, V LAZZARO NICOLA, V LEOPARDI, V LIBERTINI, V LOPIZZO, V MADARO TEOLOGO, V MADONNA SCALA, V MADONNA SCALA, V MAESTRI ARTIGIA, V MAGNA GRECIA, V MAMELI, V MANCINI, V MARAGLINO F LLI, V MARTINA FRANCA, V MARTINA FRANCA, V MASTROBUONO, V MASTROBUONO, V MASTROBUONO ENR, V MAUDOTTI SALVAT, V MAZZARANO, V MAZZINI, V MERCADANTE, V MESSAPIA, V MICHELI, V MIGNOZZI CELEST, V MONFALCONE, V MONTEBIANCO, V MONTECALVARIO, V MORELLA, V MURO, V NARDONE, V NOTARISTEFANO, V NUOVA, V ORTO COORTE, V PAGANINI, V PAGLIARI, V PAGLIARI MATTEO, V PANICO COSIMO, V PAPPACODA, V PARINI, V PASCOLI, V PATEMISCO, V PEDOTE, V PELILLO SALVATO, V PER FERRARA, V PER FERRARA, V PETRARCA, V PISACANE, V POERIO, V PORTARARO, V PUGLIA, V RESTA LUCA, V S AGOSTINO, V S AGOSTINO, V S FELICE I, V S FELICE II, V S GUIDA, V S ROCCO, V S ROCCO, V SANTA CATERINA, V SANTORI LUIGI, V SCARANO EMANUE, V SCARANO GIUSEP, V SCARANO LUIGI, V SCARCIA VITO NI, V SCHETTINI VINCE, V SEZIONE E.MARINA, V SICILIA, V SPAVENTA, V SPERI TITO, V SS MEDICI I, V SS MEDICI II, V STAZIONE, V TADDEI ROSA, V TARANTO, V TASSO, V TORINO, V TRENTO, V TRIESTE, V TRIZZO, V V. SCHETTINI, V VITTORIO VENETO, V ZARA, V ZUCCARETTI, VCO ANDRIA I, VCO ANDRIA II, VCO ANDRIA III, VCO ANDRIA IV, VCO ANDRIA V, VCO BERNALDA I, VCO BERNALDA II, VCO BERNALDA III, VCO BISCOZZI, VCO BRUNETTI I, VCO CAPREOLI, VCO CASTIGLIA II, VCO CASTIGLIA III, VCO CIMINELLI II, VCO CROGNOLO I, VCO CROGNOLO II, VCO DANTE II, VCO DANTE III, VCO DENOTARISTEFANI, VCO DI BELLO I, VCO DI BELLO II, VCO I CIMINELLI, VCO MAGLIO I, VCO MAGLIO II, VCO MAZZARANO I, VCO MORO, VCO PAGLIARI, VCO PAPPACODA, VCO RISORGIMENTO I, VCO RISORGIMENTO II, VCO S GUIDA I, VCO S GUIDA II[, VCO S GUIDA LGO I[, VCO S GUIDA LGO II[, VCO S GUIDA LGO III, VCO SERRA I, VCO SERRA II, VCO SERRA III, VCO SS MEDICI I, VCO SS MEDICI II, VCO SS MEDICI III, VCO SS MEDICI IV, VCO SS MEDICI V, VLE COLOMBO, VLE MANZONI, VLE MARCONI, VLE VIRGILIO

Comune di Mottola

CAL CATANESE, CON ACQUAGNORA, CON AGLIO, CON ANTONIELLA, CON ARTIGIANALE, CON BABBUINO, CON BELLOMO, CON BELVEDERE, CON BOARA, CON BONELLI, CON CANAMAZZA, CON CAPPELLO, CON CASALROTTO, CON CASINE, CON CASONE, CON CASSIERI, CON CERNERA, CON CHIANCARELLO, CON CIAMBOLLINO, CON CIARACIANFOLA, CON CONFRATERIA, CON COZZERE, CON CUNEGONDA, CON DIFESA VIGNA, CON DOLCEMORSO, CON DON MARINO, CON DON PASQUALE, CON FAMOSA, CON FONTANA, CON FONTANA, CON FONTANELLA, CON FORZANELLO, CON GORGONE, CON JAZZO DI GIOIA, CON LA CHIUSA, CON LA CHIUSA, CON LE GROTTE, CON LUPINO, CON MADONNA GRAZIE, CON MAGLIARA, CON MAGLIO, CON MARINARA, CON MARINARA, CON MATINE, CON MATINO, CON MATINO, CON MONACI, CON MONTANARO, CON NICOLIA, CON NOCI, CON NOCI, CON NUNZIO INFANTE, CON PANDARO, CON PANDARO FISCHET, CON PANDARO PERRINI, CON PANTONI, CON PARCO CASALE, CON PARCO PULEDRO, CON PARCOROTTO, CON PATRELLA, CON PATRELLA, CON PENTINA, CON PETRINI, CON PETRUSCIO, CON PETRUSCIO, CON PISCHIROPOLI, CON PIZZIFERRO, CON POLTRI, CON PORCILE, CON PORCILE, CON PORTICELLI, CON RICCARDA, CON ROCCAPAMPINA, CON S ANGELO, CON S ANGELO, CON S BASILIO, CON S CATALDO, CON S CATERINA, CON S CATERINA, CON S FRANCESCO, CON S GREGORIO, CON S SABINO, CON S SPIRITO, CON S VITO, CON S VITO, CON SANSONETTI, CON SCACHIEMMA, CON SCARANO, CON SCORVO, CON SELVAPIANA, CON SERSOLE, CON SERSOLE, CON STERPINA MONT, CON STINGETE, CON TAMBURRELLO, CON TAMBURRELLO, CON TAVERNA VECCHIA, CON TAVERNA VECCHIA, CON TERZI, CON TORLIA, CON TORLIA, CON UMPERATORE, CON VERRUCOLA, CON VERRUCOLA, CSO VITT EMANUELE, LGO CHIESA, LGO MATER DOMINI, LGO ROSARIO, LGO ROTONDA, LGO S CROCE, LGO S NICOLA, LGO VINCI, MSS CASETTA FERRETT, MSS DONNA ROMANO, MSS GIOTTA, MSS LAMIA VECCHIA, MSS ROSSA, MSS TEOLOGO, MSS VILLANOVA, PTA FANELLI, PZA CARDUCCI, PZA LEOPARDI, PZA LIBERO GRASSI, PZA MIRAMARE, PZA PLEBISCITO, PZA S PIETRO, PZA SEMERARO, PZA SEMERARO, PZA TRIESTE, PZA XX SETTEMBRE, SP S BASILIO, SS 100, STR COMUNALE 78 82, STR PROVINC.126 SX, STR TRIESTE, V ACQUEDOTTO, V ADUA, V AGRUSTI V L, V ALBANIA, V ALEARDI, V ALFIERI, V ALLENDE, V ALLENDE, V ALMIRANTE G., V ALTAMURA, V ALVINO, V AMENDOLA, V ANGIOLIERI, V ANNA FRANK, V ANNUNZIATA, V ARCHIMEDE, V ARCHITA, V ARIOSTO, V BANDIERA F LLI, V BARBERIO VINCEN, V BAROZZI, V BATTISTI C, V BECCARIA, V BELLINI, V BELLINZONA, V BOCCACCIO, V BOCCARELLO, V BOITO, V BORSELLINO, V BUONARROTI, V CADORNA, V CAMPANIA, V CANTORATA, V CARAMIA, V CARDUCCI, V CARSO, V CATALANI, V CATUCCI, V CAVALCANTI, V CAVALCANTI, V CAVALLOTTI, V CAVOUR, V CERVI FLLI, V CILEA, V CIRILLO, V COL DI LANA, V COLLETTA, V COLOMBO, V CONCORDIA, V CONTI, V CONVENTO, V CRISPI, V D ACQUISTO S., V D ANNUNZIO, V D AZEGLIO, V DA DENOMINARE, V DA VINCI LEONARDO, V DALLA CHIESA, V DANTE, V DE AMICIS, V DE CURTIS A., V DE FUMIS, V DE GASPERI, V DE LEONARDIS, V DE ROVILLA, V DEL MARE, V DEL RE, V DELEDDA, V DELLA LIBERTA, V DI VAGNO, V DI VITTORIO, V DIAZ, V DON MINZONI, V DON STURZO LUIG, V DONIZETTI, V EINAUDI, V EINSTEIN A., V ERRICO, V EUROPA, V FERMI, V FIUME, V FLACCO O, V FOGAZZARO, V FOSCOLO, V FRANCESCO ACQUARO, V GALILEI, V GARIBALDI, V GERLONI, V GIOBERTI, V GIOIA, V GIORDANO, V GIOTTO, V GIOVANNI XXIII, V GIUSTI, V GOLDONI, V GOLDONI, V GOLGI CAMILLO, V GRAMSCI, V GUICCIARDINI, V GUINIZELLI, V GUTTEMBERG, V IMBRIANI, V LA PIRA GIORGIO, V LAMARMORA, V LEMARANGI, V LEONCAVALLO, V LEONE XIII, V LEONIDA, V LUCANIA, V LUPO M, V M. LUTHER KING, V MACELLO, V MACHIAVELLI, V MAD VII LAMPADE, V MADONNA CARMINE, V MADONNA CARMINE, V MADONNA POZZO, V MADR.TER.CALCUT, V MAESTRI DEL LAV, V MANZONI, V MARASCO, V MARCO POLO, V MARCONI, V MARSHALL G.CATLETT, V MASCAGNI, V MASUCCI, V MATER DOMINI, V MATTEOTTI, V MAZZINI, V MERCADANTE, V METASTASIO, V MIGNOZZI, V MODIGLIANI F, V MOLISE, V MONETA ERNESTO, V MONTALE, V MONTE GRAPPA, V MONTELLO, V MONTESSORI, V MONTI, V MOREA VINCENZO, V MORO A., V MOTTOLA NOCI, V MURAGLIE, V NATTA, V NIEVO IPPOLITO, V NOTARISTEFANO, V OBERDAN, V OLEANDRI DEGLI, V ORCHIDEE, V OSPEDALE, V PADRE MIGNOZZI, V PADRE PIO, V PAGANINI, V PAGANO, V PALAGIANELLO, V PALAGIANELLO, V PAOLO VI, V PARCO CASALE IV, V PARINI, V PARINI, V PASCOLI G, V PELLICO S, V PER NOCI, V PER NOCI, V PERTINI, V PETRARCA, V PIAVE, V PINETA, V PIO XII, V PIRANDELLO, V PIRANDELLO L., V PISANELLI, V PITAGORA, V POERIO, V POLA, V PONCHIELLI, V PORTA CARLO, V PRIMICERIO E, V PUCCINI, V PURGATORIO, V PUTIGNANO ARC, V PUTIGNANO CAN, V QUASIMODO, V QUERO, V RAFF DA URBINO, V RATTAZZI, V REDENZIONE, V RICASOLI, V RISORGIMENTO, V RODI, V ROMA, V ROSMINI, V ROSSELLI FLLI, V ROSSINI, V S AGNESE, V S ANTONIO, V S ARCANGELO, V S BENEDETTO, V S CATALDO, V S CATERINA, V S CROCE, V S CROCE, V S DANIELE, V S FILIPPO, V S FRANCESCO, V S FRANCESCO, V S GASPARE, V S GIOVANNI, V S GIUSEPPE, V S GREGORIO, V S M IMMACOLATA, V S MARTINO, V S MATTEO, V S MICHELE, V S PAOLO, V S PIO X, V S RITA, V S S MEDICI, V S SEBASTIANO, V S TOMMASO, V S VINCENZO, V S. STEFANO, V SABATO, V SANSONETTI F, V SANSONETTI V, V SARDEGNA, V SARPI P, V SAURO, V SCALETTA DEL P, V SCAMOZZI, V SCARANO O M, V SCHIAVONIA, V SCUDELLO, V SERGLIO, V SERRATI, V SETTEMBRINI, V SICILIA, V SORRENTINO, V TASSO, V TAVERNA PIFFERO, V TOMMASEO, V TORRETTA, V TOTI E, V TRENTO, V TRIESTE, V TRIPOLI, V UMBERTO, V VANVITELLI, V VERDI, V VERGA, V VESPUCCI, V VICO, V VINCI, V VITRUVIO, V VIVALDI ANTONIO, V VOLTA, V VULPIS, V ZANELLA G, VCO BAROZZI, VCO BUONARROTI I, VCO BUONARROTI II, VCO CARAMIA, VCO CARMELO, VCO CASTELLO, VCO CATUCCI, VCO CONVENTO I, VCO CONVENTO II, VCO D'ACQUISTO, VCO FANELLI, VCO GIOVANNI XXIII, VCO MATTEOTTI, VCO PAISIELLO, VCO PASCOLI G, VCO RATTAZZI I, VCO RATTAZZI II, VCO RATTAZZI III, VCO ROSMINI, VCO RUGGI, VCO S NICOLA, VCO TURI I, VCO TURI II, VLE CIMITERO, VLE IONIO, VLE IONIO, VLE JONIO, VLE JONIO, VLE TURI

Comune di Palagianello

CON CAFURCHIO, CON CANALONE, CON CAPONE, CON CARANO, CON CARRO CARANO, CON CIMITERO, CON CONCA D ORO, CON CONOCCHIELLA, CON COPPOLA CHIATTA, CON COPPOLA PIATTA, CON DIFESELLA, CON FONTANA, CON LA PETROSA, CON LA PILA, CON LATORRATA, CON MANGIARICOTTA, CON MARTELLOTTI, CON MONTE D ORO, CON MONTICELLI, CON PARCO CASALE, CON PARCO DI STALLA, CON PATRIMONIO, CON PECORELLA, CON PETRINI, CON PETROSA, CON S FELICE, CON SANTA COLOMBA, CON SCALCIONE, CON SERRAPIZZUTA, CON STERPINA, CON TITOLATO, CON TROVARO S ANNA, CSO GRAMSCI A, CSO REPUBBLICA, PZA DE GASPERI A, PZA DELLE ORCHIDEE, PZA GRECO L, PZA MADONNA ROSARIO, PZA REGINA SS ROSAR, PZA TOTI E, PZA VERDI, PZA VITT EMANUELE, PZA VITTORIO VENETO, SP CALZO, STR MARTELLI, STR P.SERRA PIZZUTA, STR PER FONTANA D.C, STR PER FONTANA D.F, STR PER LA SALINA, STR PER MONTICELLO, STR STATALE SETTE, V ANT SANTUARIO, V BANDIERA F LLI, V BATTISTI C, V BOCCACCIO G, V BUONARROTI, V BURRONE, V CAIROLI, V CARDUCCI G, V CASTELLO, V CAVOUR, V CERVI F LLI, V CICLAMINI DEI, V COLOMBO, V D ANNUNZIO G, V D AZEGLIO M, V DANTE ALIGHIERI, V DAVIDE LENGE, V DEI GLADIOLI, V DEI NARCISI, V DELLA AIA, V DELLO SPORT, V DI VAGNO G, V DORSO G, V EUROPA, V FIORE TOMMASO, V FORNELLI, V FORNO, V GALEANDRO P, V GALILEO GALILEI, V GARIBALDI G, V GIGANTE V, V GIULIO CESARE, V GRANDI A, V GUTTUSO, V LEON. DA VINCI, V LIGABUE, V MADRE T DI CALCUTTA, V MAGNOLIE DELLE, V MAMELI, V MANZONI A, V MARCONI G, V MART P.GINESTRE, V MARTIRI AVOLA, V MASELLA S, V MATTEOTTI G, V MAZZINI G, V MENOTTI C, V MERCADANTE, V MIGNOGNA, V MORANDI R, V MORO ALDO, V MOTTOLA, V ORTI DEGLI, V PAISIELLO G, V PARCO CASALE IV, V PIO XII, V PISANELLI G, V POLO MARCO, V PRECIPIZIO, V PUGLIE, V ROMA, V S.PIO DI PIETRALCIN, V SALVEMINI G, V SANSONETTI V, V SAURO N, V SCOTELLARO, V SETTEMBRINI L, V STURZO L, V TATEO G, V TONIOLO G, V TULIPANI DEI, V TURATI F, V ULIVI DEGLI, V VESPUCCI, V VITTORIA, VCO BURRONE, VCO CHIESA, VCO FERROVIA, VCO GIARDINO, VLE MARGHERITA

Comune di Palagiano

BVI CHIATONA, BVI CHIATONA, BVI S S 7, BVI S S 7, CAS FERR KM 93 085, CON ACQUAGNORA, CON AZZARI, CON AZZARI, CON CALZO, CON CARMIGNANO, CON CARRO CARANO, CON CASALROTTO, CON CASTIGLIONE, CON CHIATONE, CON CONCA D ORO, CON CONCA D ORO, CON CONOCCHIELLA, CON COPPA, CON COPPOLA PIATTA, CON FONTANA, CON GALLIANO, CON GENTILE, CON LAMA D ERCHIE, CON LAMA D ERCHIE, CON LAMA DI VITE, CON LAMABELLA, CON LAMADUA, CON LAMOSCELLA, CON LAMOSCELLA, CON LENNE, CON LENNE, CON LICCARDO, CON LUPINO, CON LUPINO, CON LUPOLI, CON MARAGLIONE, CON MARINA ELENA, CON MARINELLA, CON MARZIOTTA, CON MARZIOTTO, CON MONTICELLI, CON PARCO CASALE, CON PETRINI, CON POZZO FALCONE, CON POZZO L'USURA, CON S FELICE, CON S FELICE, CON S MARCO, CON S MARCO, CON S. M. I LUPINI, CON S.ROCCO, CON SAVAGNANO, CON SELVAPIANA, CON ZACCAGNINO, CSN FERROV KM 15, CSO DE GASPERI A, CSO LENNE, CSO LENNE, CSO VITT EMANUELE, LGO BACHELET, LGO CAPOVENTO, LGO CARACCIOLO, LGO CARAVAGGIO, LGO CARAVAGGIO, LGO COLOMBO C, LGO COSTITUZIONE, LGO D AZEGLIO, LGO DANDOLO, LGO DIAZ A, LGO DUCA D AOSTA, LGO FRA PANTALEO, LGO PRINC.DI CURSI, LMA MARIN D ITALIA, LOC CHIATONA, MSS S DOMENICO, MSS SCALCIONE, PRC CHIATONA, PTT BATTISTI C, PTT REGINA ELENA, PTT SINISI, PZA MORO ALDO, PZA PIO XII, PZA VITTORIO VENETO, SP CALZO, SS 106 KM 472, SS 106 KM.2 CHIATONA, STR COMUNALE 15, STR COMUNALE 18, STR COMUNALE 27, STR COZZO MAZZIOTTO, STR IAZZO PER, STR MADONNA STELLA, STR PER LA SALINA, STR PER MONTICELLO, STR POZZO VACCHE, STR PROVINCIALE 186, STR PROVINCIALE 78, STR STATALE SETTE, TRV 1 STR COMUN.18, TRV 2 LUNGOMARE, TRV 2 STR COMUN.18, TRV 3 LUNGOMARE, TRV 3 STR COMUN.18, TRV IAZZO, TRV LENNE, TRV LENNE, TRV VLE CHIATONA, TRV XXV APRILE, V ADUA, V AIA, V ALDA MERINI, V ALFIERI, V ALLENDE S, V ALVARO, V ANTINORI, V APPIA, V APPIA, V ARCHITA, V ARDIGO, V ARIOSTO, V BACHELET, V BAGNI CHIATONA, V BANDIERA F LLI, V BARACCA F, V BARI, V BASILE M, V BEATO EGIDIO, V BELLINI, V BELLUCCI, V BERNINI, V BIXIO N, V BOITO, V BOTTEGO V, V BOTTICELLI, V BRINDISI, V BUONARROTI M, V CABOTO, V CAIROLI, V CALVI, V CAMPANELLA T, V CANALETTO, V CAPPONI PIER, V CARACCIOLO, V CARDUCCI G, V CARELLA, V CARELLA, V CARMIGNANO, V CARUCCI, V CASTELLO, V CATALANI, V CAV VITT VENETO, V CAVALLOTTI, V CAVOUR, V CELLINI B, V CILEA, V CIMABUE, V CIMAROSA, V CIRILLO, V COLLETTA P, V CONCA D'ORO PER, V CONFALONIERI F, V CRISPI F.SCO, V CROCE B, V CUOCO V, V D ACQUISTO S, V DA NOLI ANTON, V DANTE, V DE AMICIS, V DE GAMA VASCO, V DE NICOLA E, V DE SANCTIS F, V DEGLI OLEANDRI, V DEI LILIUM, V DEL PARCO, V DEL PINO D ALEPPO, V DEL TRICOLORE, V DELLA LIBERTA', V DELLA PACE, V DI GIACOMO S, V DI VITTORIO, V DI VITTORIO, V DONATELLO, V DONIZETTI, V DORIA ANDREA, V DUCA DI GENOVA, V E IL NAVIGATORE, V EINAUDI L, V ESTRAMURALE, V FERMI E, V FERRUCCI, V FILANGIERI, V FILZI F, V FOGGIA, V FORNARI, V FOSCOLO, V FOSSE ARDEATINE, V GALILEI, V GALLUPPO, V GALVANI, V GARIBALDI, V GIACOSA, V GIANNONE, V GINEPRO DEL, V GIOLITTI, V GIORDANO, V GIOTTO, V GIUSTI G, V GOLDONI, V GORIZIA, V GRAMSCI, V GRANATA, V GUARDI, V GUERRAZZI, V I MAGGIO, V II GIUGNO, V IMBRIANI, V IV NOVEMBRE, V JUVARRA, V L EREDE A, V LAMBRUSCHINI, V LAURIA C, V LE MURA, V LECCE, V LEONARDO, V LEONCAVALLO, V LEOPARDI, V LEVI CARLO, V LIBERTINI, V LUNGOMARE, V MACELLO, V MACELLO, V MACHIAVELLI, V MADONNA STELLA, V MAFALDA, V MAGELLANO, V MAJORANA ETTORE, V MALAGNINO R, V MAMELI, V MANIN D, V MANZONI, V MARCELLO B., V MARCONI, V MART DI BRESCIA, V MARTIRI BELFIOR, V MASCAGNI, V MASELLA, V MASSA O, V MASSAFRA, V MASSARI, V MATERA, V MATERA, V MATTEOTTI, V MAZZINI, V MEDEA V, V MERCADANTE, V MEUCCI, V MICCA P, V MILANO, V MILLE DI MARS, V MONTALE, V MONTALE, V MONTELLO, V MONTEVERDI, V MURAT, V MURATORI, V NAPOLI, V NICCOLINI G, V NIEVO I, V OBERDAN, V ORSINI F, V P ALESSANDRO, V P DA PALESTRINA, V PACINOTTI, V PADRE PIO, V PAGANINI, V PAGANO, V PAISIELLO, V PARETE PINTO, V PARINI, V PARISI A, V PASCOLI, V PELLICO S, V PEPE G, V PERGOLESI, V PEROSI, V PICCINNI, V PIGAFETTA, V PIRANDELLO L, V PISACANE, V PITAGORA, V POERIO, V POLO M, V PONCHIELLI, V PORPORA, V PRINCIPE AMEDEO, V PUCCINI, V PUGLIA, V QUASIMODO S, V QUASIMODO S, V RAFFAELLO, V RE TANCREDI, V RECCHIA, V RESPIGHI OTTORI, V RESTA G, V RIMEMBRANZA, V RIZZI F, V RIZZO L, V ROMA, V ROMAGNOSI, V ROSSINI, V S CRISTOFARO, V S DOMEN SAVIO, V S DOMEN SAVIO, V S DOMENICO, V S FRAN D ASSISI, V S FRAN D ASSISI, V S GIOVAN BOSCO, V S MARCO, V S MARCO, V S MARTINO, V S NICOLA, V S ROCCO, V S SOFIA, V S.TOMMASO D AQUINO, V SABA, V SALVEMINI, V SANDRO PERTINI, V SANSONETTI, V SANTAROSA, V SAURO N, V SAVONAROLA, V SCARCELLA A, V SCARCELLA TRV, V SCARLATTI, V SCIESA, V SCOTELLARO, V SEGNI A, V SETTEMBRINI L, V SFORZA G M, V SILONE, V SIRTORI, V SOLFERINO, V SPAVENTA S, V SPERI T, V STAZIONE, V SVEVO ITALO, V SVEVO ITALO, V TARANTO, V TASSO T, V TIEPOLO, V TINELLA, V TINTORETTO, V TOGLIATTI, V TOMMASEO, V TONIOLO G, V TORRICELLI E, V TOSCANELLI P, V TOSCANINI, V TOSELLI, V TOTI E, V TRENTO, V TRIESTE, V TRILUSSA, V UMBERTO, V UNGARETTI, V UNIONE EUROPEA, V UNIONE EUROPEA, V VALZANI, V VANINI, V VERDI G, V VERGA G, V VERRI, V VESP SICILIANI, V VICO G B, V VIOLA G C, V VIVALDI, V VIVALDI F LLI, V VOLTA A, V XX SETTEMBRE, V XXV APRILE, V ZOLI A, VCO CARANO, VCO NATALE, VCO SANNELLA, VLE CHIATONA, VLE CHIATONA, VLE REPUBBLICA, VLE STAZIONE, VLE STAZIONE, VLE STOPPANI, VLE STURZO L, VLE VESPUCCI

Comune di Crispiano

CON FANELLI, CON VALLENZA, MSS FANELLI, V MAD.DEL CARMINE

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.