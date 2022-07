Arredare il bagno con personalità

La casa è una delle rappresentazioni fisiche della nostra personalità, racchiude nelle sue stanze l’espressione di ciò che più ci caratterizza e ci piace. La scelta degli elementi d’arredo e di design rispecchiano gusti ben precisi che vanno a braccetto anche con le combinazioni di colori. Si tratta di un insieme di caratteristiche che nel complesso vanno a definire lo stile di un appartamento.

Una delle stanze più difficili da arredare e, soprattutto, più difficili da personalizzare, è il bagno. Questo perché deve riuscire ad equilibrare l’estetica alla funzionalità. Non essendo possibile concentrarsi solo sul design, si ha la sensazione di dover mettere da parte la creatività ma non c’è nulla di più sbagliato. Anche il bagno può essere arredato con stile e personalità, basta solo volerlo.

Vediamo quali sono le correnti stilistiche che si possono seguire e come fare a rendere unico il proprio bagno e spezzare il pregiudizio che questa stanza debba essere triste e monotona.

Arredo bagno: ad ogni stile la sua personalità

Decidere la personalità del proprio bagno vuol dire, sempre e comunque, creare una coerenza stilistica con il resto della casa ma, in generale, non esistono gusti che non possono essere accontentati. A volte è consigliato arredare prima il bagno, che è la parte più difficile, e poi le altre stanze, per fare in modo che ci sia una gradevole armonia complessiva.

Come per il resto dell’abitazione, il bagno può avere vari stili: eccentrico, classico o minimal, quello che conta è scegliere la disposizione degli elementi in modo intelligente e funzionale e sfruttare i dettagli per dare quel tocco in più che rende lo spazio diverso da qualsiasi altro.

Le nuove tendenze nel campo dell’arredamento nel 2022 permettono di andare oltre rispetto agli stili di arredo bagno più comuni e di sperimentare con componenti innovative che possono regalare alla sala da bagno una personalità davvero unica ed inimitabile.

Arredo bagno: le tendenze del 2022

La moda del 2022 parte dalla scelta dei sanitari. La moda di quest’anno predilige i water sospesi, dal design più moderno, e lo stesso vale per le vasche, sospese o freestanding. Per quanto riguarda le docce, la scelta ricade sulle cabine multifunzione, altamente tecnologiche e che permettono un’esperienza completamente diversa dal solito.

Parlando di stile e di design, stanno prendendo sempre più piede i trend che uniscono l’architettura all’ecologia e alla sostenibilità. Quest’ultima si manifesta nella composizione dei mobili, fatti con materiali naturali e a basso impatto ambientale, e negli elementi decorativi che diventano organici. Infatti, non sarà raro trovare delle piante ad abbellire il bagno o delle intere pareti green. Proprio su questa scia, un altro elemento da prendere in considerazione per fare in modo che la stanza da bagno sprizzi una forte personalità da tutti i pori, è la pietra naturale e il marmo. Questi elementi possono essere usati non solo per le pareti o i piani di appoggio, ma anche come rivestimento per sanitari, docce e altri componenti di arredo.

Qualsiasi sia la tua idea di arredo bagno, l’importante è che rispetti sempre la tua personalità al 100%!