Alpha Pharma di Bitonto (BA): sistema Iris Health Care, la telemedicina per i pazienti diabetici

Alpha Pharma Service Srl di Bitonto (BA): con il sistema Iris Health Care oggi è possibile monitorare e assistere i pazienti diabetici in totale sicurezza investendo sulla telemedicina che si avvale di strumenti all’avanguardia per una diagnosi precisa e un intervento tempestivo del medico curante.

Società leader nel settore del monitoraggio e nella teleassistenza, Alpha Pharma Service Srl di Bitonto, nel capoluogo pugliese, ha messo a punto Iris Health Care, un sistema innovativo per la tele-diabetologia che consente di trasmettere i valori glicemici del paziente al medico curante per un feedback immediato. In un periodo in cui il distanziamento sociale limita le visite mediche e i controlli specialistici, la telemedicina è la soluzione giusta per essere costantemente monitorati.

Digitalizzare molti comparti della sanità con strumenti smart e innovativi: è questa la sfida che si apprestano a raccogliere medici e specialisti italiani in tempo di Covid-19. In questo panorama si accelera il passaggio alla telemedicina che ormai sta sempre più prendendo piede anche in Italia. Chi non ha atteso l’emergenza e ha guardato con lungimiranza al futuro è Alpha Pharma Service Srl di Bitonto, da dieci anni una bella realtà pugliese, leader nel campo del monitoraggio e della teleassistenza, che mette a punto e distribuisce soluzioni all’avanguardia per migliorare la qualità della vita dei malati cronici, in primis di diabete. Ed è proprio nel settore dell’assistenza ai pazienti affetti da tale patologia che Alpha Pharma si distingue con l’introduzione sul mercato di un sistema per la tele-diabetologia: si chiama Iris Health Care e sta rivoluzionando il concetto stesso di visita medica, come ci spiega il Direttore Generale della società Oronzo Cervelli «Si tratta di un sistema innovativo, composto da un nuovo sistema di monitoraggio della glicemia , l’IRIS HYBRID, e da una piattaforma di telemedicina Irishc.

La piattaforma IT IRIS HEALTH CARE raccoglie, in modo semplice e trasparente per i pazienti, le glicemie e contribuisce automaticamente alla gestione del diabete attraverso algoritmi validati dalla comunità scientifica. Questo ausilio alla gestione basato su sistemi di intelligenza artificiale è unico al mondo ed è oggetto di brevetto.

A differenza di altri sistemi simili che per trasmettere il dato glicemico richiedono l’intervento dell’utente, spesso poco avvezzo alla tecnologia, limitandosi a una trasmissione monodirezionale verso la piattaforma informatica, il nostro IRIS HYBRID è in grado di inviare il dato glicemico attivando una comunicazione bidirezionale tra utente e piattaforma. Munito di una sim dati, l’apparecchio comunica automaticamente con la nostra control room, una sala digitale di monitoraggio sempre attiva, dove il nostro personale ha il compito di valutare i risultati in arrivo e, in caso di alert o di parametri anomali, contattare lo specialista. Il medico può controllare da remoto le misurazioni ed eventualmente correggere la terapia. La privacy è sempre assicurata: il paziente è contrassegnato da un codice e i suoi dati personali non sono presenti nel nostro database».

Questa è la vera medicina del futuro, che offre al medico la possibilità di visitare a distanza il paziente, soprattutto nel caso in cui lo stesso fosse anziano, allettato o impossibilitato a spostarsi. Iris Health Care, quindi, non è solo un servizio efficace, ma anche un modo per ridurre i costi di cura del Servizio Sanitario Nazionale con un indiscusso risparmio economico.

Grazie all’acquisizione di quote societarie di Emtesys, una start-up all’avanguardia nella ricerca e sviluppo delle biotecnologie, Alpha Pharma si avvale di un team giovane e motivato: «Disponiamo già di misuratori di glicemia e di pressione arteriosa, ma attualmente la nostra squadra è al lavoro per progettare strumenti sofisticati che in un’unica soluzione siano in grado di misurare anche altri parametri del paziente. Ci rivolgiamo principalmente a medici e farmacisti, nostri principali clienti e interlocutori, che possono godere di un contatto diretto con noi per ricevere informazioni, consigli e assistenza».

