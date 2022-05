Gabriel, Bleve e Plizzari garanzie. Di Mariano e Dermaku, che finale

Infortuni, porte girevoli, ma alla fine tutti utili per raggiungere l’obiettivo finale. Mai come quest’anno il Lecce ha utilizzato attivamente ben tre portieri durante il campionato. Sì, attivamente, perché oltre al titolare Gabriel, sia Bleve che Plizzari sono stati utilizzati con minutaggi importanti se si considera che quello del portiere è un ruolo dove difficilmente il calcio ci regala grandi ricambi nel corso della stagione.

Baroni, concreto e tosto. Così ha stregato squadra e tifosi

Eppure mister Baroni, come si suol dire... è stato costretto a fare di necessità virtù. Alessandro Plizzari, scuola Milan, è arrivato a Lecce con il chiaro obiettivo di occupare il posto che si era liberato con la partenza di Mauro Vigorito. Il 22enne, però, dopo appena un mese dal suo arrivo si è ritrovato presto in campo: una scelta obbligata per mister Baroni, data la doppia assenza di Gabriel e Bleve, entrambi infortunati. Anche il portiere salentino, però, ha avuto modo di mettere le mani sulla promozione del Lecce, con cinque presenze in campionato. È stata anche la promozione dei portieri, della girandola di emozioni e... dei cambi. Ma anche la promozione di chi ha trovato nel Salento terreno fertile per riscattarsi, nonostante la stagione stesse prendendo una brutta piega.

Hjulmand, piedi fatati e sguardo di ghiaccio. Ecco chi è

Su tutti spiccano i nomi di Kastriot Dermaku e Francesco Di Mariano: entrambi decisivi per la promozione del Lecce in Serie A, in comune hanno il fatto di aver dovuto affrontare dei momenti difficili nel corso della stagione a causa di alcuni problemi fisici. Il difensore, infatti, nei primi giorni di febbraio ha affrontato un intervento chirurgico d’urgenza. Quando è tornato, però, lo ha fatto con grande carattere, diventando fondamentale per la difesa del Lecce insieme a Lucioni. Discorso simile per Di Mariano, rimasto ai box per circa un mese, proprio nello stesso periodo di Dermaku. Quando è tornato, però, è stato decisivo, specialmente nel finale, quando in tre partite ha segnato 4 gol, contro Monza, Cittadella e Crotone. Girandola di portieri, infortuni ed... emozioni. Questo Lecce ha provato davvero di tutto in una stagione tanto avvincente quanto storica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA