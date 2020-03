La Puglia futura nel rispetto dell'ambiente

E se la più grande delle innovazioni green si rivelasse quella di togliere il piede dall'acceleratore dello sviluppo? Questa domanda, quasi un tabù per il mondo globalizzato e industrializzato, è tornata oggi di prepotente attualità. La pandemia da coronavirus ha svuotato i cieli, il mare e le strade, ha costretto a chiudere le fabbriche, a «ridurre al minimo il motore» dell'Italia per dirla con le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La crisi economica è acclarata e, con ogni probabilità, sarà più grave di quella che, nel 2008, fece impennare i livelli della disoccupazione, mandando sul lastrico aziende e lavoratori. La preoccupazione della politica, dei governanti nazionali e locali è palpabile, concreta. E allo sforzo di contenere la pandemia e proteggere la vita delle persone si sostituirà, domani, quello di riavviare il motore, rilanciare l'economia, risollevarsi dopo un tonfo la cui eco supererà il campo gravitazionale terrestre. Come?

Un contributo per rispondere a questa domanda viene dall'osservazione di uno degli effetti collaterali della pandemia da Covid-19: la rinascita della Natura. Evidente non solo dentro le oasi - si pensi a Torre Guaceto nel Brindisino, alle Cesine lungo la costa salentina - ma anche fuori di esse: nei boschi, nelle pinete, nei laghi, nel mare, ovunque all'uomo, oggi, sia proibito andare.